Pepe і FLOKI зросли на 150% — але XYZVerse пропонує інше

Останнім часом криптовалютний ринок зазнав вражаючого зростання мем-монет, які привернули увагу своєю стрімкою популярністю. Однак за межами ажіотажу навколо цих популярних токенів з'являється нова платформа, яка приносить реальні переваги користувачам. Представляємо проект, що поєднує інновації з практичним застосуванням і готовий зробити тривалий вплив. Чи це майбутнє цифрових валют?

XYZVerse встановлює новий тренд. Чи може це бути наступна мем-монета, що зросте в 50 разів?

Ажіотаж навколо XYZVerse реальний. Як перший у світі мем-токен, присвячений усім видам спорту, він збирається побити рекорди в сфері мем-монет, націлившись на 50-кратне зростання після запуску.

Поточний передпродаж дає першим інвесторам можливість придбати токени $XYZ за значно зниженою ціною, значно нижчою за очікувану ціну лістингу.

Оптимістичний настрій щодо $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний оптимістичний настрій щодо цієї монети: 95% голосуючих очікують зростання $XYZ.

XYZ також привернув увагу авторитетних криптоінфлюенсерів. DanjoCapitalMaster, який має майже 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проєкту, назвавши XYZVerse «можливістю для стрімкого злету».

Більше, ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які їдуть на хвилі трендів без особливого змісту, XYZVerse встановлює новий тренд. Він поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мем-культури. І це працює. Передпродаж проходить швидко, і перші покупці зафіксували токени за ціною, яка, на думку деяких, є лише часткою їхньої майбутньої вартості.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії передпродажу, але попит високий.

Ціна вже піднялася з 0,0001 долара на етапі 1 до 0,005 долара на етапі 13, а загалом вже зібрано понад 15 мільйонів доларів. Інвестори, які вступили в гру на ранній стадії, отримали значну знижку, а з цільовою ціною лістингу в 0,1 долара ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час вступити в гру до закінчення передпродажу

Окрім ажіотажу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. 15% виділено на ліквідність для створення міцної ринкової основи. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою айрдропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу. Більше того, значна частина (17,13%) призначена для дефляційного спалювання, що з часом може зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Проект, керований спільнотою, з великими планами

Одне з того, що вирізняє XYZVerse, — це те, як він залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму Ambassador, яка дає користувачам можливість заробляти безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це лише початок — вже ведуться переговори з відомими спортсменами, які допоможуть підвищити впізнаваність проекту.

Нещодавнє партнерство з децентралізованою букмекерською конторою bookmaker.XYZ підкреслює прагнення XYZVerse розширити свою корисність.

Це великий крок, який дає спільноті щось, що можна реально використовувати.

В рамках угоди власники $XYZ отримують спеціальний бонус на свою першу ставку — приємний бонус, який додає додаткову цінність лише за те, що ви є частиною екосистеми.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

З швидко зростаючим передпродажем, сильною спільнотою та амбітною дорожньою картою, XYZVerse має всі складові проекту з серйозним потенціалом. Хоча криптовалютний ринок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать у цьому можливість рано вступити в щось велике. Передпродаж не триватиме вічно, тож якщо ви зацікавлені, саме зараз час придивитися до цього проекту.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для великого прориву

Від мема до мільйонів: підйом PEPE Coin

PEPE Coin — це нова криптовалюта, натхненна популярним мемом Pepe the Frog, створеним Меттом Фурі. Запущена в мережі Ethereum, це дефляційний токен, який прагне приєднатися до ряду відомих мем-монет, таких як Dogecoin і Shiba Inu. У квітні та травні 2023 року PEPE пережив масовий сплеск, досягнувши на піку ринкової капіталізації 1,6 мільярда доларів. Ранні інвестори перетворили невеликі вкладення на величезні статки, і навколо монети швидко сформувалася спільнота ентузіастів. Її привабливість полягає в простоті та прозорості — жодних податків, жодних претензій на корисність, лише чистий мем-коін, що відображає веселу сторону криптовалют.

Ажіотаж навколо PEPE спричинив так званий «сезон мем-коінів», коли з'явилися нові токени на основі мемів, які зазнали шалених коливань цін. План розвитку PEPE включає лістинг на основних біржах і прагнення до широкого визнання. Хоча важко передбачити майбутнє на нестабільному ринку криптовалют, PEPE привернув увагу трейдерів, які шукають наступний великий прорив. Його стрімке зростання демонструє силу інтернет-культури та проектів, що розвиваються за рахунок спільноти. У той час як ринок очікує таких подій, як наступне скорочення винагороди за майнінг біткойна, монети на зразок PEPE додають елемент ажіотажу та спекуляцій. Чи збереже PEPE свою динаміку, ще невідомо, але він, безсумнівно, викликав фурор.

Floki: мем-монета, що втілює мрії в реальність

Те, що почалося як жарт, тепер має реальний вплив на світ. Floki, натхненний тим, що Ілон Маск назвав свого цуценя породи шиба-іну «Флокі» в червні 2021 року, почав як мем-монета, але переріс у щось набагато більше. Поза межами ажіотажу Floki будує школи в таких країнах, як Лаос і Нігерія, прагнучи зробити освіту доступною там, де вона найбільш потрібна. Він пропонує різноманітні проєкти, серед яких Valhalla, гра в метавсесвіті NFT, та FlokiFi, децентралізована фінансова послуга. Завдяки партнерству з NOWPayments та впровадженню передплаченої картки Floki, токени FLOKI призначені не тільки для торгівлі — їх можна використовувати в повсякденних транзакціях.

Floki вирізняється поєднанням розваг і функціональності. На ринку, переповненому мем-монетами, Floki виділяється завдяки реальній корисності та благодійним ініціативам. Його експансія в NFT, DeFi та реальні додатки є багатообіцяючою в умовах нестабільного ринку криптовалют. У той час як інші мем-монети покладаються на ажіотаж, Floki підкріплює його реальними проектами та партнерствами. У той час, як криптосвіт очікує на наступну велику подію, унікальний підхід Floki та прагнення змінити світ на краще дають йому значну перевагу.

Висновок

Хоча PEPE та FLOKI стрімко зросли, XYZVerse пропонує більше: об'єднуючи спортивних фанатів, він поєднує мем-культуру та корисність, прагнучи перевершити такі токени, як PEPE та MOG, з потенціалом зростання.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

xyzverse.io

t.me/xyzverse