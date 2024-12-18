Від $250 до $2 мільйонів? 3 монети, які можуть вибухнути в грудні 2024 року

Перетворити невелику інвестицію на величезний капітал всього за рік може здаватися фантастикою. Однак провідні експерти у сфері блокчейну визначили три криптовалюти, які, на їхню думку, можуть продемонструвати значне зростання до грудня 2024 року. Ця стаття розповість про перспективні цифрові активи, які мають потенціал перетворити скромну суму на справжній капітал.

CYBRO: Лістинг раніше запланованого після зростання на 450% і $7 мільйонів на пресейлі

CYBRO, мультичейн-платформа на основі штучного інтелекту, пришвидшує терміни лістингу на провідних біржах після вражаючих результатів на пресейлі. Платформа залучила $7 мільйонів і майже 20 000 інвесторів, що закріпило її як лідера в галузі інновацій у децентралізованих фінансах (DeFi).

Під час пресейлу ціна токена CYBRO зросла на 450%, піднявшись із $0.01 до $0.055. Очікується, що токен дебютує за ціною $0.06 на провідних криптобіржах, включаючи Gate.io, з лістингом, запланованим на 14 грудня.

Приєднуйтесь до руху CYBRO до його розквіту!

CYBRO прагне демократизувати доступ до децентралізованих фінансів, пропонуючи такі інструменти, як стейкінг, фармінг і кредитування. На пресейлі було досягнуто кілька ключових етапів:

Запуск додатка CYBRO : понад 30 хабів із конкурентними APY, адаптованими під різні інвестиційні стратегії.

Дебют Blast Index : функція інвестування в один клік, яка спрощує участь у DeFi через інтеграцію з кредитними протоколами.

Розвиток платформи: створено базу для спрощеної, зручної для користувачів екосистеми DeFi.

Дорожня карта CYBRO на 2025 рік передбачає додавання таких функцій, як фармінг із кредитним плечем, агрегація кредитування і вдосконалені інструменти на основі штучного інтелекту.

Лістинг CYBRO відбувається на тлі зростаючого інтересу до фінансових платформ, які працюють на основі ШІ. Успіх пресейлу та запланована ціна лістингу $0.06 привертають увагу як роздрібних, так і інституційних інвесторів.

CYBRO готується до злету: успіх пресейлу — лише початок.

Solana (SOL): масштабована платформа для децентралізованих застосунків

Solana — це блокчейн-платформа, яка зосереджена на масштабованості та підтримці застосунків. Вона конкурує з такими платформами, як Ethereum і Cardano, прагнучи забезпечити швидші транзакції завдяки своїй архітектурі. Solana пропонує гнучкі можливості розробки на різних мовах програмування.

Власна криптовалюта платформи, SOL, відіграє ключову роль в екосистемі, забезпечуючи транзакції, виконання програм і винагороди учасникам мережі. SOL цінний завдяки підтримці роботи мережі Solana, винагородам для учасників і доступу до проєктів на платформі.

На відміну від інших платформ, Solana не покладається на розподіл мережі чи додаткові рівні для підвищення масштабованості. Вона прагне залучити розробників і інвесторів своєю високопродуктивною мережею, яка підходить для складних продуктів і сервісів.

Cardano (ADA): стійка та масштабована блокчейн-платформа

Cardano — це блокчейн-платформа, створена для смарт-контрактів. Вона дозволяє розробникам створювати застосунки для децентралізованих фінансів, криптотокени та ігри. Її власна криптовалюта ADA дає користувачам можливість зберігати цінності, здійснювати платежі та брати участь у стейкінгу мережі.

Cardano використовує механізм Ouroboros proof-of-stake, який є більш енергоефективним у порівнянні з proof-of-work. Блокчейн розділений на два шари: Cardano Settlement Layer для транзакцій і Cardano Computing Layer для смарт-контрактів. Ця структура покращує здатність мережі обробляти транзакції, потенційно досягаючи 1 мільйона операцій за секунду.

Власні токени Cardano забезпечують безпечну та маловитратну взаємодію зі смарт-контрактами, підвищуючи ефективність і масштабованість блокчейна.

Висновок

На завершення, такі монети, як SOL і ADA, можуть мати менший потенціал у короткостроковій перспективі. У той час як CYBRO виділяється як технологічно просунута платформа DeFi. Вона пропонує інвесторам унікальні можливості для збільшення доходів завдяки агрегації доходності на основі ШІ в блокчейні Blast.

З такими функціями, як вигідний стейкінг, ексклюзивні airdrop’и та кешбек на покупки, CYBRO забезпечує чудовий користувацький досвід. Депозити та зняття коштів проходять без затримок. З акцентом на прозорість, відповідність вимогам і якість, CYBRO привертає значний інтерес криптовалютних «китів» і впливових осіб, що робить його перспективним проєктом у сучасному ринку.

Дізнатися більше про CYBRO:

Сайт: cybro.io