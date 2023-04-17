Оновлення Ethereum: чого найбільше боялися інвестори і що сталося насправді

13 квітня 2023 року о 1:27 за київським часом в основній мережі Ethereum було успішно активовано оновлення Shapella. Тепер стало можливо вивести альткоїн зі стекінгу. Як ця подія вплине на курс Ethereum і ринок криптовалют в цілому, розповість «Мінфін».

Хард-форк (внесення значних змін до програмного коду проекту), шо відбувся, став завершальним етапом великого переходу мережі Ethereum з механізму роботи PoW на PoS.

Головна відмінність PoS (Proof-of-Stake) від PoW (Proof-of-Work) у тому, що для підтримки роботи мережі більше не потрібні майнери, які генерують обчислювальну потужність. Працездатність блокчейна забезпечують утримувачі цифрових монет і отримують за цю винагороду. Цей процес називається стекінг.

Цей перехід дозволить виводити заблоковані ETH з Beacon Chain. Саме відкриття можливості виводу коїнів, що знаходяться в стейкінгу з 2020 року, криптоспільноту турбує найбільше.

Як змінилася мережа Ethereum після The Merge

У вересні минулого року відбувся довгоочікуваний перехід мережі Ethereum з алгоритму роботи Proof of work (доказ виконаної роботи) на алгоритм роботи Proof of stake (підтвердження частки). Цей перехід призвів до позитивних змін у мережі, а саме:

Ethereum став більш стійким до потрясінь ринку. В четвертому кварталі 2022 року, коли зазнали краху FTX та Alameda Research, ETH знизився всього на 10%, що значно краще за BTC і SOL. Крім того, він уникнув досягнення нових річних мінімумів на відміну від переважної більшості токенів.

Злиття значно покращило основні фінансові показники Ethereum. Карбування нових токенів знизилося на 87% яке було більш ніж компенсовано спалюванням комісій за транзакції. Реальна віддача валідаторів зросла з 0% до 6%. Ethereum став дефляційним активом.

Показники використання мережі знизилися за всіма напрямками, оскільки вони зазвичай позитивно корелюють із настроями ринку. Транзакції, активні адреси, децентралізований обмін і обсяги кредитування знизилися.

Що означає хард-форк Shapella

Хард-форк Shapella ставить крапку у The Merge і робить Ethereum повноцінним PoS блокчейном. За цією назвою ховаються відразу три оновлення:

Shanghai;

Capella;

API двигуна;

Shanghai відповідає за внесення змін на рівні виконання, Capella — на рівні консенсусу.

Метою оновлення є зменшення витрат на газ під час виконання певних типів транзакцій, оптимізація зберігання даних, впровадження ряду поліпшень, пов'язаних з EVM, а також введення нових криптографічних примітивів. Проте ключовою є можливість виводу ETH зі стейкингу.

Як розблоковуються алькоїни

Розблокування ETH, задіяного в стейкінгу, відбувається поступово. Цей процес буде довготривалим і залежатиме від ряду факторів.

Інвесторам доступні два варіанти виводу активів з депозитного контракту:

Часткове зняття. Ситуація коли валідатор не бажає покидати Beacon Chain і продовжить приймати участь в механізмі консенсусу Ethereum. Цей варіант передбачає зняття активів з балансів, що мають більше 32 ETH.

Вивід активів буде проходити автоматично, орієнтовно раз в тиждень.

Повне зняття. Ситуація коли валідатор прийняв рішення покинути мережу. Всі активи на балансі інвестора будуть розблоковані (32 ETH та винагороди). Для виводу заблокованих ETH доведеться стати в чергу, довжина якої залежить від загальної кількості валідаторів. Чим більше валідаторів, тим більше учасників зможе повністю вивести свої ETH з Beacon Chain на протязі однієї епохи.

Скільки ETH буде розблоковано

Станом на 13 квітня 2023 року у стейкінгу ETH було заблоковано біля 18 млн. коїнів, що за поточною ціною становить приблизно $36 млрд. Ринкова капіталязація Ethereum коливається в області $240 млрд, отже може бути розблоковано орієнтовно 15% ринкової пропозиції.

Згідно даних beaconcha, зараз в блокчейні Ethereum задіяно ресурси 561655 валідаторів, середній баланс кожного з них 32,7 ETH.

Історія мережі Ethereum

Джерело: beaconcha.in

Регламент Ethereum побудований так, що за наявності таких вхідних даних повне зняття активів доступне приблизно 1800 валідаторів за добу. При середньому балансі в 32,7 ETH щодобово можуть бути розблоковані біля 60 000 ETH, за поточним курсом це близько $120 млн.

Загалом розблокування буде доступно не всім валідаторам, а тільки власникам адрес з префіксом 0×01. Такі адреси мають біля 242 тисяч учасників мережі Ethereum. На основі цих даних отримуємо загальнодоступний об'єм активів, який може бути розблоковано, — приблизно 8 млн. ETH ($16 млрд. за поточним курсом) або біля 7% від ринкової капіталізації.

Для того, щоб вивільнити всі ці активи, знадобиться більше 4 місяців часу і це за умови, якщо всі, хто має на це право, стануть в чергу і відразу після розблокування продадуть їх.

Як розблокування вплине на вартість ETH і ринок криптовалют

Добовий об'єм торгів ETH коливається в межах $4−17 млрд. Добовий максимум розблокування складає $120 млн, або 3% від мінімальних об'ємів торгів. Отже, якщо всі розблоковані ETH будуть продані в той же день і об'єми торгів складуть $4 млрд., ми побачимо 3% падіння котирувань. Проте на практиці все набагато складніше і, ймовірно, замість падіння, якого побоюються криптани, ми отримаємо зростання. Чому?

По-перше, обсяг торгів в мережі Ethereum вже більше місяця значно перевищує $4 млрд.

Обсяг торгів ETH

Джерело: coinmarketcap

По-друге, майже половина ETH, що знаходяться в стейкингу, згідно даних Dune, у разі продажу принесуть збитки власникам.

Скільки власників отримають прибуток у разі продажу ETH

Джерело: Dune

Навряд чи багато інвесторів готові продати свої активи зі збитком.

По-третє, платформи Lido, Rocket PooL та їм подібні надають інвесторам можливість отримувати репрезентативні токени взамін заблокованих, завдяки чому орієнтовно третина заблокованих ETH вже вийшла на ринку.

По-четверте, розблокування розтягнуто в часі, що не дозволяє створити суттєвий ведмежий тиск на вартість коїну.

По-п'яте, оновлення забезпечує приплив ліквідності в DeFi-екосистему. В перший день після впровадження Arbitrum (ARB) додав у вартості майже 15%, станом на зараз імпульс зростання перевищив 30%. Aptos (APT) за цей же час виріс на більше ніж 20%, Optimism (OP) +16%.

По-шосте, фіксується зростання інтересу інвесторів до стейкінгу криптовалюти. Токени ліквідного стейкінгу Rocket Pool (RPL) та Lido (LDO) додали за два дні 28% та 12% відповідно.

Отже, оновлення Shapella позитивно вплинуло як на ETH, який оновив 11 місячний максимум, так і на ринок в цілому який страждав від низької ліквідності внаслідок минулорічних потрясінь та регулятивного тиску.