Обмін криптовалют: яких помилок припускаються початківці та як їх уникнути

Стрімке зростання ціни біткоїну знову привернуло до цього ринку увагу початківців. Водночас відсутність досвіду купівлі таких активів може призвести до втрати коштів. «Мінфін» з'ясував, яких помилок найчастіше припускаються початківці та як їх уникнути.

Використання ненадійних сервісів

Одна з найпоширеніших помилок, яку допускають інвестори під час купівлі чи продажу криптоактивів, — використання неперевірених криптобірж для транзакцій. Через це виникає висока ймовірність натрапити на шахраїв, або ж просто на непрофесійних торговців, і через їх помилку не отримати кошти.

Щоб мінімізувати ризики, перед проведенням транзакції не зайвим буде зібрати базову інформацію про обмінник. Найлегше це зробити на спеціалізованих моніторингових платформах, на кшталт Obmify, BestChange, Kurs.Expert. Свій сервіс збору відповідних даних має також «Мінфін». На відповідних сайтах можна побачити основну інформацію про криптообмінники, а також оцінки, які їм виставляють експерти порталів, з огляду на, зокрема, надійність, зручність, репутацію тощо.

«Чим більше агрегаторів розміщує обмінник, тим вищою є ймовірність, що це перевірений сервіс, а не шахрайський проєкт», — наголошує Олексій Гриневич, фахівець з кібербезпеки криптообмінника CyberCrypta.

Відповідні платформи розміщують і відгуки користувачів про криптовалютні сервіси. Також є спеціалізовані форуми в Telegram-чатах, на Reddit та на сайтах відгуків, на кшталт Trustpilot та Mywot. Завжди є можливість, що позитивні відгуки залишатимуть представники самих обмінників, але їхня частка однаково буде незначною. Крім цього, якщо у користувача був негативний досвід і він розповість про це, прибрати таку інформацію обмінник не зможе.

Серед інших чинників варто звертати увагу на досвід роботи сервісу. Як відзначає Олексій, чим довше обмінник працює на ринку, тим вищий рівень довіри й менший ризик натрапити на шахраїв або технічно слабку команду.

Трейдинг без досвіду і знань

Існує проста істина інвестицій у будь-які активи — купувати дешевше і продавати дорожче. Однак за очевидністю цієї тези ховається проблема: ніхто не знає, коли саме настає той найвдаліший момент.

Тому експерти радять початківцям купувати активи на тривалий період, не намагаючись вгадати поточні коливання, адже у більшості випадків початківці здійснюватимуть операції на емоціях.

Також, намагаючись швидко заробити, початківці часто купують маловідомі альткоїни, які, на їх думку, мають потенціал для подорожчання в десятки, а то й сотні разів. Такі випадки дійсно можливі. Наприклад, минулого року токен Virtuals Protocol подорожчав на 26 000%, а SPX6900 і Popcat — приблизно на 10 000%. Водночас щодня виникають сотні нових токенів, і знайти серед них той, який дійсно зростатиме, — вкрай складно. Тому, принаймні на першому етапі, варто обирати ті монети, які вже мають історію зростання.

Ігнорування комісій

Всі криптовалютні обмінники стягують комісію. Це може бути як безпосередня плата за проведення операції, так і спред між ціною купівлі і продажу активу. Зазвичай, комісії становлять від 1 до 3% від суми операції, але можливі ситуації, коли вони сягають 5−7%. В таких випадках сервіси фактично полюють за клієнтами, які не звертають увагу на накладні витрати.

Аби уникнути фінансових втрат, варто перевіряти, за яким курсом відбуватиметься операція, а також яку суму буде перераховано на ваш рахунок. Можна перевірити курс на незалежному ресурсі та перерахувати, скільки б ви отримали, якби операція проходила саме за ним. Якщо виявиться, що плата перевищує 3%, варто шукати інший сервіс, адже це відчутно вище за ринкові розцінки.

Помилки з адресами та мережами

Як розповідає Олексій з кібербезпеки CyberCrypta, помилки при введенні адреси гаманця, на який потрібно переказати криптовалюту, або вибір неправильного блокчейну для переказу — класична ситуація, особливо серед початківців. «Часто трапляється, що користувач надсилає криптовалюту не туди, переплутавши мережі (наприклад, TRC20 замість ERC20), або вставляє некоректну адресу з буфера обміну. У переважній більшості випадків (приблизно 95%) ці кошти втрачаються безповоротно», — наголошує він.

У разі помилки, технічно можна відстежити транзакцію, а ось зв'язатися з людиною, яка помилково отримала кошти і, тим паче, переконати її надіслати їх назад, — практично неможливо, пояснюють у CyberCrypta.

Щоб уникнути цієї помилки, варто скопіювати потрібну адресу гаманця, а не самостійно набирати її. Крім цього, після того, як вставили адресу, варто перевірити її, аби переконатися, що скопіювали її повністю, а буфер обміну був чистий. Також це захистить вас від дії шкідливих програм, які замінюють криптовалютні адреси.

Шахрайські схеми

Заміна адреси гаманця — далеко не єдина схема, якою можуть скористатися зловмисники. Значної популярності набули фішингові атаки, коли шахраї створюють копії відомих сервісів та заманюють на них користувачів через рекламу, листи на електронну пошту, повідомлення в соцмережах тощо. Мета зловмисників — змусити жертву надати свої персональні дані.

Також копії відомих сервісів створюються шахраями безпосередньо для торгівлі. Але коли тут користувач переказує свої кошти, придбані активи не отримує. Щоб уникнути цих ризиків, не варто шукати потрібні сервіси в соцмережах чи переходити на них із зовнішніх ресурсів, про які ви нічого не знаєте.

Потрібно бути обачним і зі встановленням небезпечного програмного забезпечення. Посилання на нього часто розміщують в соцмережах чи надсилають на пошту з приміткою про важливість відкриття файлу. Такі програми можуть шпигувати за введенням даних користувачами або змінювати їх.

Відсутність контактної інформації

Фахівці CyberCrypta звертають увагу на неочевиду помилку, яку допускають користувачі, — під час проведення операцій на криптообмінниках вони не залишають жодних контактів, наприклад, Telegram чи електронну пошту.

«Це може здатися дрібницею, особливо якщо напрямок обміну не вимагає верифікації, однак у разі будь-яких технічних чи організаційних ситуацій — відсутність зв’язку суттєво ускладнює вирішення питання. Користувач має розуміти: якщо виникне проблема, а ми не матимемо способу з ним зв’язатися, допомогти буде вкрай складно. Навіть якщо допомога можлива, її надання без зв’язку потребуватиме значно більше часу, зусиль і ресурсів», — наголошують експерти сервісу.

Інвестиції великих сум

Читаючи новини про те, на скільки злетів біткоїн чи інші токени останніми роками, легко піддатись відчуттю «втраченої вигоди». Однак не варто забувати, що це ризиковані активи, які можуть як стрімко дорожчати, так і обвалюватися.

Тому експерти не радять вкладати у крипту значну частину своїх заощаджень. На переконання аналітика The Beckett Collective Терези Моррісон, інвестори, які не є експертами в крипті, можуть спрямувати на неї від 1 до 4% свого портфелю. Подібні оцінки наводить Дан Херрон із Elemental Wealth Advisors, за словами якого інвестиції в напрям можна починати із 1% коштів, а з набуттям досвіду — довести до 5%.

Інвестори, що мають вищий апетит до ризику, можуть збільшити частку крипти в портфелі до 10%. Однак про ще вищу частку говорять вже виключно криптоентузіасти.

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Загалом до будь-яких інвестицій потрібно підходити з холодним розумом, на жодному етапі не робити поспішних кроків та виважено ставитись до своїх заощаджень.