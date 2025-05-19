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19 травня 2025, 14:04

Обираємо криптообмінник: на що звертати увагу — рейтинг, комісії, ліміти

Разом зі зростанням популярності криптовалют в Україні збільшується й кількість сервісів, які забезпечують торгівлю нею. Як серед цього різноманіття вибрати зручний та надійний обмінник і, головне, не натрапити на шахраїв, розбирався «Мінфін».

Разом зі зростанням популярності криптовалют в Україні збільшується й кількість сервісів, які забезпечують торгівлю нею.

За різними дослідженнями, Україна входить до двадцятки, а часто і до топ-10 країн за найбільшим відсотком населення, яке користується криптовалютами. Так, за оцінками компанії TripleA, близько 13% наших співвітчизників володіють криптовалютою. Для порівняння: минулого року середній світовий показник становив близько 6,8% — тобто приблизно вдвічі менше, ніж у нас. Ще більші цифри демонструє дослідження Gradus Research, за яким кожен четвертий українець купував криптовалюту.

Демонструють наші співвітчизники і високу лояльність до цього інструменту. Так, за результатами опитування Binance, 65% респондентів вважають криптовалюти важливою частиною майбутнього економічного розвитку країни, а трохи менша кількість говорить про те, що обізнані в питаннях криптоактивів.

Разом зі зростанням популярності криптовалюти, в Україні були запроваджені обмеження на її використання. Так, ще з 2023 року регулятор фактично унеможливив прямий переказ фіатних коштів із банківських рахунків до криптобірж. На цьому фоні суттєво зросла популярність криптообмінок. Їх активно використовують як для поповнення рахунків на біржах, так і для безпосереднього інвестування, захисту заощаджень від інфляції та переказу коштів, в тому числі за кордон. Однак через велику кількість таких сервісів стає дедалі складніше вибрати зручніший.

Надійність та гарантії

Найважливіший чинник під час обрання криптообмінника — його надійність. Тобто операція має бути проведена вчасно, а сума — переказана на потрібний рахунок у повному обсязі. Тут є ризик, адже у всіх подібних сервісах спершу клієнт переказує кошти, а лише після цього — обмінник.

Очевидно, що це відкриває широкі можливості для шахраїв. Для того, щоб цього уникнути, найкраще користуватися сервісами, перевіреними на власному досвіді, або якими користуються близькі. Якщо вже є такий перевірений сервіс і його робота влаштовує — шукати кращий немає сенсу. Якщо ж надійних рекомендацій немає, то варто звернути увагу на декілька чинників.

Відгуки клієнтів та репутація

Почати збір інформації про сервіс варто з перевірки відгуків, які залишають про нього користувачі. Існує ціла низка сервісів, які збирають такі повідомлення. Зокрема, є відповідна сторінка на «Мінфіні». Також для перевірки можна скористатись, наприклад, такими сервісами, як Scanbit чи Obmify.

Ці та подібні ресурси часто надають також базову інформацію про сервіси. На кшталт, дати заснування, країни реєстрації, або ж виставляють свої оцінки за надійність, репутацію і так далі.

Як пояснив «Мінфіну» експерт криптовалютного обміннинка Coinswap, сервіси моніторингу обмінників перевіряють їх перед додаванням до своїх рейтингів, а тому можна довіряти даним, які вони публікують.

Страхові внески

Підвищити безпеку операції можна, якщо провести її не на сайті криптобмінника, а на сервісі з їх підбору. Наприклад, на вже згаданих Scanbit чи Obmify. Такі компанії встановлюють можливість страхових депозитів для обмінних операцій. Тобто заморожують певну суму обмінника, і якщо операція не проходить, виплачують її клієнту, що постраждав.

Приклад переліку криптообмінників, що встановлюють страхові депозити.

Чи передбачає конкретний обмінник страховий депозит, і якщо так, то на яку суму, можна перевірити безпосередньо на сайті підбору обмінників. Окрім того, що при форс-мажорі клієнту виплатять кошти з депозиту, обмінник, який допустив порушення, видалять з рейтингу та заблокують, пояснюють у Coinswap. А це додаткова гарантія, що до цього часу у доступних обмінників такі проблеми не виникали.

Зручність використання

Зазвичай криптовалютні обмінники мають мінімалістичний дизайн. Фактично на їхній сторінці лише декілька вікон: вибір активу, який купуєте, який продаєте, курс проведення операції та адреса необхідного рахунку.

Розміщення вікон на сайті Coinswap.

У більшості випадків такий дизайн є інтуїтивно зрозумілим, що важливо, адже мінімізує ризики помилки. Натомість, якщо сайт сервісу ускладнений і клієнт не відразу розуміє, де які вікна, які комісії, куди вводити дані, то це може призвести до втрати коштів. Крім цього, варто враховувати, що заплутаний сайт може свідчити не лише про непрофесіоналізм розробників, але й свідоме бажання заплутати клієнта і приховати певні дані, наприклад, вартість проведення операції. Тому, якщо організація роботи обмінника ставить вас у глухий кут, краще відразу його залишити, а не витрачати час, щоб розібратися.

Вартість операцій

Всі криптообмінники беруть певний відсоток за проведені операції. При цьому існують два види таких платежів — комісії та спред, тобто різниця між ціною купівлі та продажем ативів. Останній діє так само, як у звичних обмінниках фіатних валют. Такі обмінники не встановлюють комісію як таку, але завжди мають спред.

При проведенні операцій з криптовалютою варто враховувати і спред, і комісію, оскільки саме разом вони показують справжню вартість операції. Інколи сервіси заявляють, що в них взагалі немає комісії, але є висока ймовірність, що в цьому випадку вони компенсують свій заробіток вищим спредом.

Оскільки криптообмінники вказують фінальну суму, яка буде перерахована на рахунок клієнта, варто виходити саме з неї, а не лише із заявленої комісії. Можна подивитись вартість активу на незалежних ресурсах, скільки б ви отримали, виходячи з цього курсу, і скільки пропонує сервіс — різниця це і є реальна комісія. Також можна протестувати роботу сервісу і купити крипту на невелику суму, щоб переконатися, що він переказує саме заявлену суму.

Наприклад, у Coinswap комісія становить 1% і вже врахована, коли на сайті відображається сума, яка буде перерахована клієнту. Загалом же, розповів він, комісія криптообмінників в Україні становить від 0,75% до 3%. «Є жадібніші компанії, які встановлюють комісію 5−7%. Загалом же її рівень залежить від стратегії криптообмінника», — пояснив експерт Coinswap.

Ліміти, служба підтримки, акції

Зазначені вище чинники — основні при виборі криптообміника, він має бути надійний, зрозумілий і недорогий. Існують інші відмінності між сервісами, але вони відіграють, радше, другорядну роль і актуальні лише в деяких випадках.

Наприклад, ліміт означає мінімальну і максимальну суму, на яку можна провести операцію. У абсолютній більшості випадків запити клієнтів підпадають під цей проміжок, але якщо потрібна операція на зовсім маленьку чи, навпаки, значну суму, то доведеться пошукати сервіс під ці вимоги.

Інколи важливе значення відіграє служба підтримки, яка відповідає на запитання швидко і докладно. Та більшості клієнтів до неї не доведеться звертатися, якщо операції проходять автоматизовано і без ускладнень.

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Для залучення нових клієнтів криптообмінники інколи проводять акції, розіграші, встановлюють кешбек тощо. Однак це варто сприймати як приємний бонус, лише якщо влаштовують головні критерії.

Загалом важливо, щоб співпрацювати з сервісом було зручно. Підібрати ж такий вдасться лише з власного досвіду.

Автор:
Олексій Писарев
Журналіст Олексій Писарев
Пише на теми: Інвестиції, фондовий ринок, forex, макроекономіка
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