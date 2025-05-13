Боротьба з доларом йде у віртуальний світ: коли EURT потіснить USDT

Світові фінансові регулятори відкрито заговорили про загрозу, яку несе поширення доларових стейблкоїнів. А експерти прогнозують цього року вибухове зростання монет, прив'язаних до інших валют та активів. Чому світ повстав проти доларових токенів, які альтернативи їм уже активно розвиваються, розбирався «Мінфін».

Завтра, 14 травня, платформа криптокредитування World Liberty Financial, запущена сім'єю президента США Дональда Трампа, завершить голосування щодо тестової роздачі нового стейблкоїна USD1 для ранніх власників токенів WLFI. Команда платформи пояснила, що проводить таке голосування для перевірки технічної функціональності механізму проведення ейрдропу.

Майданчик WLFI позиціонує USD1, як стейблкоїн, забезпечений короткостроковими казначейськими облігаціями США, готівкою та грошовим еквівалентом. Контролювати резерви, що забезпечують стейблкоїн USD1, збирається кастодіальний сервіс BitGo.

Токен USD1 був негласно розгорнутий у мережі BNB Chain на початку березня, а наприкінці того ж місяця World Liberty Financial оголосила про запуск офіційно, заявивши, що спочатку токен буде доступний у блокчейнах Ефіріуму та Binance Smart Chain.



Роздача USD1 ще не запланована, проте World Liberty Financial попередила, що до правил ейрдропу можуть бути внесені зміни, або він може бути скасований у будь-який час на розсуд платформи.

Проте його поява вже викликала негативну реакцію не лише у Штатах, а й за їхніми межами. Зокрема, учасниця комітету з фінансових послуг Палати представників США Максін Уотерс побоюється, що через USD1 сім'я Трампа може отримувати необмежений прибуток, завадивши зусиллям Конгресу в покращенні правил регулювання криптовалют. Раніше вона назвала мемкоїни TRUMP

нового президента шахрайством, а створення крипторезерву — методом збагачення самого Трампа та його найближчого оточення.

У фінансових регуляторів інших країн є інші причини для занепокоєння. Так, наприклад, міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті заявив, що нова політика США щодо стейблкоїнів несе для Європи більшу загрозу, ніж торговельні мита, а в ЄЦБ назвали її загрозою послабити європейський контроль над фінансовими потоками.

29 квітня Центральний банк Італії опублікував звіт, в якому попереджає, що залежність стейблкоїнів від доларових облігацій казначейства США може збільшити системні ризики у глобальній фінансовій системі. І йдеться тут не тільки про новий токен.

Як стейблкоїни насаджують долар

Сьогодні 88% усіх розрахунків досі припадає на долар. А його частка у резервах іноземних банків становить 57%. Однак ще у 2021 році вона доходила до 71%. Війна в Україні та торговельні війни лише прискорили процеси диверсифікації економік світу та відходу від доларової залежності. Але інструменти, які спочатку розглядалися, як альтернатива традиційним фінансам, у тому числі і долару, тепер, навпаки, сприяють його експансії.

«Коли глобальна роль долара піддається сумніву з боку інших валют, таких як китайський юань, американський долар, знову трансформується, тепер вже через стейблкоїни», — пише Бам Азізі, генеральний директор і співзасновник фінансової компанії Mesh. Йдеться про токени з прив'язкою до долара.

За даними Deutsche Bank, загальна капіталізація ринку стейблкоїнів наразі становить $246 млрд, що є величезним стрибком, порівнюючи з $20 млрд, зафіксованим у 2020 році. При цьому понад $210 млрд капіталізації, або майже 90% ринку, припадає на два стейблкоїни, прив'язані до долара, — USDT від компанії Tether ($150 млрд) та USDC від Circle (понад $60,9 млрд).

Голова Tether Паоло Ардоіно не приховує, що компанія розглядає свою роль, як спосіб зберегти глобальну присутність долара там, де США слабо представлені інституційно.

«Широке прийняття стейблкоїнів, забезпечених доларом США, може навіть повернути назад дедоларизацію», — говорить Барбара Метьюз із Атлантичної ради. Навіть губернатор Федеральної резервної системи Крістофер Уоллер, який зазвичай скептично ставиться до криптовалют, визнає, що стейблкоїни можуть розширити міжнародне домінування долара.

Опитування Visa, проведене у вересні 2024 року, показало: майже половина власників стейблкоїнів на ринках, що розвиваються, тепер використовують їх насамперед для збереження багатства, а не для торгівлі.

Регуляторів розвинених країн непокоїть не тільки той факт, що дедалі більше громадян віддають перевагу альтернативній валюті, а й тісна зв'язка доларових стейблкоїнів із держоблігаціями США. Емітенти стейблкоїнів входять до двадцятки найбільших власників державного боргу США, їхні казначейські активи перевищують 150 мільярдів доларів, що ставить їх в один ряд із найбільшими економіками.

«Стейблкоїни стали найважливішими каналами фінансування для уряду США, але їх резерви, перевантажені казначейськими зобов'язаннями, є палицею на два кінці. Скорочення ліквідності на фінансових ринках може спровокувати масові розпродажі казначейських зобов'язань та потрясіння на боргових ринках. Регулятори можуть обмежити обсяг казначейських зобов'язань емітентів стейблкоїнів, що може послабити одну з найсильніших нових опор долара», — пояснює американський Forbs.

Конкуренти USDT

Колишній голова тієї ж Tether Рів Коллінз вказує, що домінування доларових стейблкоїнів може бути порушене. Видання Business day називає декілька чинників, які стимулюють зростання популярності у всьому світі стейблкоїнів, прив'язаних до інших валют та активів.

По-перше, регулюючі органи починають підтримувати розвиток місцевих стейблкоїнів. Наприклад, у Європі нове регулювання крипторинка MiCA заохочує використання токенів, забезпечених євро.

По-перше, зростає потреба у швидших, дешевших та прозоріших способах переказів. Компанії та приватні особи, які торгують у таких регіонах, як Африка, Азія чи Латинська Америка, часто хочуть здійснювати операції у власних валютах, а не в доларах.

Не останню роль грає й бажання країн зменшити свою залежність від долара США, у тому числі від прив'язаних до нього криптоактивів.

Список стабільних токенів на основі інших національних валют уже зараз розширюється. Існують активи на базі євро, юаня, бразильського реалу, турецької ліри та інших валют. Та ж Circle (емітент USDC) отримала схвалення регулюючого органу Абу-Дабі на запуск місцевого варіанта стейблкоїну, націлюючись на Близький Схід. В ОАЕ анонсували прив'язаний до дирхаму стейблкоїн під регулюванням Центробанку.

Ось декілька прикладів стейблкоїнів, прив'язаних до місцевих валют:

Європа: Стейблкоїни, забезпечені євро, такі як EURC, EURCV, AEUR, та EURS. Стейблкоїн із прив'язкою до євро з найбільшою ринковою капіталізацією на 2025 рік — EURT (Tether Euro), випущений компанією Tether. Доступний на Ethereum, Tron та інших. Капіталізація близько 40 млн євро.

Азія: XSGD (у прив'язці до сінгапурського долара), TRYB (турецька ліра), GYEN (японська єна), IDRT (індонезійська рупія).

Латинська Америка: BRZ (бразильський реал), MXNe та MXNB (мексиканське песо).

Африка: cNGN (нігерійська найра), cKES (кенійський шилінг).

Чому USDT не здає позиції

Головна проблема недоларових стейблкоїнів — низька ліквідність. Саме від цього зрештою залежить, чи зможе той чи інший токен стати фінансовим інструментом, що широко використовується.

Стейблкоїни, забезпечені доларом США, мають високу ліквідність, великі обсяги торгів і широку інтеграцію між платформами CeFi/DeFi.

На відміну від них, ті ж євровалютні токени страждають на відсутність ринкових механізмів, які могли б їх підтримувати. Просто не вистачає торгових пар, користувачів та фінансових інструментів, збудованих навколо них, щоб створити належну екосистему ліквідності, подібну до тієї, що є у стейблкоїнів USD, пише Yahoo finance.

Однією з ключових причин такого розриву ліквідності є те, що централізовані маркетмейкери не бачать достатніх фінансових стимулів для забезпечення ліквідності для стейблкоїнів євро. Це просто недостатньо вигідно для них. Тому вони віддають пріоритет іншим активам, залишаючи стейблкоїни, забезпечені євро, на другий план.

Однак у міру того, як інші країни почнуть встановлювати чіткіші правила регулювання, потреба та поширення недоларових стейблкоїнів зростатиме.

Наприклад, запровадження правил MiCA в ЄС проклало шлях для стейблкоїнів, забезпечених євро, перетворивши їх на життєздатнішу альтернативу для розгляду при інтеграції з TradFi.

Втім, саме собою регулювання неспроможне вирішити фундаментальнішу проблему ліквідності. Без цього жодна нормативна база зможе зробити стейблкоїн достатньо життєздатним для широкого використання. Якщо з'являться економічні стимули, то прийняття недоларових стейблкоїнів піде природним чином.