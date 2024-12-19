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19 грудня 2024, 8:50

Новий мем-токен за $0.0011, наступний SHIB із прибутковістю до 15,000%

Нова криптовалюта, натхненна мемами, яка коштує всього $0.0011, привернула увагу криптоспільноти. Чутки про потенційну прибутковість у 15,000% роблять цей цифровий токен кандидатом на повторення вибухового зростання попередніх вірусних монет. Чи може це стати наступною зіркою криптовалютного ринку? Розберімося, що робить цей токен претендентом на стрімкий розвиток.

Нова криптовалюта, натхненна мемами, яка коштує всього $0.0011, привернула увагу криптоспільноти.

DOGEN: Головний мем-токен для справжніх альфа-лідерів

Уявіть життя мрії — розкішні авто, гори грошей і захоплені погляди. Це стиль життя DOGEN!

Якщо ви той, хто завжди прагне досягати більшого і не звик програвати, вам точно варто звернути увагу на DOGEN. Цей мем-токен створено для справжніх альфа-лідерів, які завжди залишаються на вершині.

💎 HODL як профі, домінуй на ринку 💎
DOGEN ось-ось злетить! Очікується зростання на 700% ще до завершення пресейлу — і це лише початок. Цей токен вже готовий до шаленої тисячократної прибутковості, яка є візитівкою мем-токенів у цьому сезоні. Вкладайтеся на ранньому етапі й дивіться, як інші намагаються вас наздогнати, поки ви вже на вершині!

⚡️ Пропустили WIF, Popcat чи Ponke? ⚡️

DOGEN — це новий альфа на блокчейні Solana, який конкурує з такими гігантами, як BONK, WIF і Popcat, кожна з яких у свій час демонструвала зростання на 1000%.

Зараз DOGEN залишається поза радаром, але незабаром він поб'є нові рекорди в цьому бичачому циклі. Не пропустіть цей шанс!

Є дух DOGEN? Прекрасно, бо зараз проходить аірдроп! Усе, що потрібно зробити, — проявити активність у соцмережах, придбати токени під час пресейлу і почати будувати свою армію DOGEN за допомогою реферального посилання. За кожного нового учасника ви отримаєте 20% від їхніх Golden Points з кожної покупки токенів.

Чого ви чекаєте? Купуйте DOGEN і домінуйте у світі криптовалют! 🚀

Shiba Inu (SHIB): мем-коїн на Ethereum із зростаючою корисністю

Shiba Inu (SHIB) — це мем-коїн, натхненний Dogecoin, але створений на блокчейні Ethereum. Запущений у серпні 2020 року анонімним розробником Ryoshi, токен стартував із загальною пропозицією в 1 квадрильйон монет. Половина з них була відправлена співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну. Бутерін пожертвував значну частину на Індійський фонд допомоги під час COVID-19 і спалив 40% загального обсягу токенів, що значно підвищило впізнаваність SHIB.

Основи на Ethereum відкривають можливості для таких застосунків, як ShibaSwap — децентралізована біржа. Майбутні плани включають платформу NFT та управління через DAO. Це може збільшити корисність SHIB у криптопросторі. У поточному ринковому циклі потенціал ширшого застосування SHIB робить його привабливим варіантом для інвесторів.

Висновок

Хоча такі монети, як SHIB, мають менший короткостроковий потенціал, DOGEN вирізняється для тих, хто прагне до розкоші й успіху. Очікується, що токен зросте на 700% до кінця пресейлу, а в майбутньому може показати тисячократний прибуток, подібно до успішних проєктів BONK, WIF і Popcat.

Створюючи спільноту лідерів, DOGEN пропонує реальні переваги та ексклюзивні бонуси для перших інвесторів.

Дізнайтеся більше про DOGEN:

Сайт:dogen.meme

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