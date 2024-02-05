Моніторинги криптообмінників — як працюють і яка від них користь

Криптообмінники — простий та зручний спосіб купувати цифрові валюти, продавати їх та обмінювати між собою. Однак, використання цих сервісів пов'язане з певними ризиками. Ми розкажемо, з якими саме, а також про платформи, які дозволяють їх мінімізувати, — моніторинги криптообмінників. Як приклад — сервіс Obmify .

Для чого потрібні криптообмінники

Криптообмінники створюються заради однієї послуги, яка зашита у їх назві, — обміну криптовалют. Він може відбуватися між самими монетами, або між криптою та фіатними грошима. Якщо клієнту потрібен суто обмін, то він, найімовірніше, скористається саме таким сервісом.

Чому «найімовірніше»? Тому що функція обміну є також у криптовалютних бірж, і нею люди також користуються. Але ці майданчики створені, насамперед, для тих, хто активно торгує цифровими валютами. Біржі мають додатковий функціонал, що провокує до такої торгівлі: кредитне плече, різні партнерські програми, пули для майнінгу та багато іншого. Все це — інструменти професійних трейдерів і більшості користувачів криптою вони не потрібні. Саме тому пересічні криптоентузіасти, здебільшого, користуються простими і зрозумілими обмінниками. Однак, це несе за собою певні ризики.

Ризик втрати грошей

Ринок крипти — це дуже великі гроші. Світова ринкова капіталізація криптовалют на сьогодні становить близько $1,7 трлн. А гроші завжди приваблюють увагу шахраїв. Тому один із ризиків, із якими стикається кожен недосвідчений криптоентузіаст — банальна крадіжка валюти. Це проблема, з якою можна зіткнутися, натрапивши на неперевірений обмінник. Інакше кажучи, на шахраїв. Отримавши суму до виконання, вони просто зникають з грошима замовника і припиняють відповідати на будь-які повідомлення.

Принцип роботи будь-якого криптообмінника простий: клієнт, купуючи валюту, вказує номер криптогаманця для її зарахування та банківську картку, з якої сплачує операцію. Далі він переказує фіатні гроші на картку сервісу та отримує придбані монети. Якщо натрапити на фейковий обмінник, то все може відбутися так, як написано, за виключенням останнього пункту — зарахування придбаних монет. Тобто клієнт сплачує гроші, залишає шахраям свої персональні дані (номер картки, телефону, електронну пошту), а натомість, не отримує нічого.

Одна з ознак фейкового сервісу — занадто привабливий курс. Шахраї заманюють жертв, пропонуючи їм продати крипту значно вигідніше ринкової ціни. Наприклад, ринкова вартість Ethereum становить $2 300, а фейковий обмінник пропонує на $50 більше. Клієнт, сподіваючись швидко розбагатіти на $500, вирішує продати 10 монет, але, в результаті, просто втрачає свій актив.

Ризик зв‘язатися з «брудною» валютою

За аналогією з фіатними грошима крипта також буває «брудною». Мова про монети, задіяні в операціях, пов'язаних із злочинною діяльністю: фінансування тероризму, продаж наркотиків, просто вкрадені внаслідок хакерських атак або отримані через вчинення інших протизаконних дій. Дотичною до таких дій може бути чимала маса валюти, яка знаходиться в обігу. Наприклад, за даними безпекової організації De.FI, у 2023 році лише внаслідок кібератак і крадіжок хакерам вдалося вкрасти криптовалюти на суму близько $2 мільярдів.

Самостійно дізнатись історію певної монети та з‘ясувати, чи використовувалась вона у протизаконних діях, користувач не зможе. Такі інструменти є лише у професійних платформ. Придбавши «брудну» крипту через неперевірений сервіс, клієнт може «застрягнути» в ній, бо продати її за ринковою ціною (а, можливо, продати взагалі) буде проблематично.

Ризик натрапити на такі монети є, коли мова, насамперед, йде про сервіси, які не дотримуються стандартів AML (Anti-Money Laundering). Це набір правил для виявлення та запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Шахраї використовують такі платформи для конвертації «брудних» монет у фіат або інші валюти, перекладаючи пов‘язані з цим ризики та відповідальність на обмінники та їх недосвідчених клієнтів.

Як уникнути ризиків

Як всього цього уникнути? Все просто: треба користуватися послугами перевірених обмінників. Їх можна знайти за відгуками користувачів. А можна скористатися одним із сервісів моніторінгу обмінників. Приклад — Obmify. Це агрегатор, який допомагає знайти, де безпечно та вигідно обміняти криптовалюту. На платформі зібрані десятки надійних онлайн-обмінників із України та Європи. Кожен із них проходить ретельну та обов’язкову перевірку. Крім цього, команда Obmify безперервно стежить за належним виконанням обмінниками своїх зобов'язань. На сайті також працює цілодобова підтримка користувачів через чат та телеграм. Тому, при виникненні будь-яких запитань чи проблем при обміні, можна звернутися до моніторингу за допомогою.

Як працюють моніторинги обмінників

Такі сервіси не займаються обміном як таким, не приймають криптовалюту чи фіат, вони працюють виключно з інформацією. Головна їх користь у тому, що вони в моменті відслідковують дані з обмінних пунктів (оновлюють кожні 5 секунд) та надають їх користувачам. Останні вказують напрямок обміну та отримують релевантні дані. Моніторінги дозволяють ранжувати обмінники за декількома параметрами.

Курси — один із основних критеріїв. Найчастіше користувачі орієнтуються саме на нього. Чим краща ціна, тим вигіднішою є операція обміну. Під час продажу необхідно шукати максимальний тариф. Однак, вигідний курс не можна використовувати без урахування інших факторів.

Репутація на основі відгуків користувачів. Також важливий показник. Зазіхнувши на вигідний курс у неблагонадійному обміннику, можна втратити гроші. Необхідно оцінювати показники комплексно, враховувати критерії, закладаючи певний ризик на форс-мажорні випадки.

Резерви — важливий показник, адже навіть вигідний курс нівелюється відсутністю грошей за заданим напрямком.

Комісія — чим нижча вартість послуг обмінника, тим вигіднішим є обмін.

Тобто враховуються всі фактори, які варто враховувати, обираючи надійний сервіс. Ось як виглядає перелік платформ, які відстежує агрегатор Obmify:

Агрегатори можуть також надавати супровідні обміну послуги. Наприклад, Obmify дозволяє користувачам гарантувати безпеку операції, які ті здійснюють через обмінники. Функція називається «Страховий депозит». Її суть в тому, що агрегатор страхує суму, яку обмінює клієнт. І якщо з нею станеться якась непередбачувана ситуація, то Obmify компенсує її клієнту в обсязі вказаного страхового депозиту.

Замість висновку

Щоб не стати жертвою обману під час обміну криптовалют, потрібно бути уважним. Не варто зважати на приватні пропозиції щодо занадто вигідного обміну в месенджерах, особливо якщо «міняли» самі виходять на зв’язок. Здійснювати обмін варто лише на перевірених сайтах, наприклад, тих, що представлені на агрегаторі Obmify. У цьому випадку шанс натрапити на «фейкову» сторінку і втратити свої гроші — мінімальний.