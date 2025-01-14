Мемні Криптовалюти: ТОП-5 Перспективних Токенів на початок 2025 року

Мемні криптовалюти завоювали Інтернет у 2024 році, що підтверджують дані Google Trends. У листопаді популярність пошукового терміна «memecoins» («мемкоїни») досягла історичного максимуму, збільшившись більш ніж на 300% .

Цей сплеск інтересу вказує на зростання популярності гумористичних токенів серед роздрібних інвесторів. Так, активність у пошукових системах стає важливим індикатором змін на ринку. Вона може впливати на цінову динаміку та залучати нових учасників.

Різке зростання інтересу до гумористичних альткоїнів наприкінці року відбиває підвищену увагу до пошуку нових перспективних активів. Інвестори прагнуть знайти мемкоїн, здатний показати значне зростання в найближчому майбутньому. Тому ми підготували список криптовалют, які можуть стати лідерами 2025 року.

Головні мемні криптовалюти нового року

Поєднуючи гумор, тренди та потужну спільноту, мем монети не лише привертають увагу, а й приносять потенційно високу прибутковість. Представляємо список, куди увійшли мемні криптовалюти, які можуть стати фаворитами ринку у 2025 році.

Wall Street Pepe — криптовалютний проект, що надає торгові інструменти та сигнали для аналізу ринку.

Flockerz — мемний альткоїн з можливістю заробітку через стейкінг та голосування.

Solaxy — багатофункціональний токен, що вирішує проблеми мережі Solana.

Meme Index — платформа, що дозволяє інвестувати у різні мемні криптовалюти одночасно залежно від їхньої волатильності.

CatSlap — мемна криптовалюта, яку можна заробити через гру, стейкінг та аірдроп.

Шукаємо найкращий мемкоїн на найближчий рік

Спочатку задумані як форма розваги та сатири, мемні криптовалюти перетворилися на культурний та фінансовий феномен. Як пояснюють експерти біржі Binance, багато з цих криптовалют відображають фундаментальні принципи галузі. Трейдери цінують децентралізацію та прозорість, хоча пріоритетом мем-коїнів залишається отримання швидкого прибутку.

Зростання цих цифрових валют також пов'язані з ширшими економічними чинниками. Грошово-кредитна політика центральних банків, спрямована на розширення маси коштів, призвела до зростання інфляції. Це змусило багатьох інвесторів шукати альтернативу традиційним грошам.

На тлі цього інтересу мем-монети привертають увагу не тільки як об'єкт для розваги, але і як потенційно прибуткові активи. Розглянемо 5 криптовалют, які вже встигли зацікавити галузевих експертів та залучити значні суми під час пресейлу.

Wall Street Pepe

Wall Street Pepe (WEPE) виділяється як чудова можливість вивчити мем-коїни, при цьому отримавши практичні поради щодо роботи з цими активами. Завдяки широкому набору інструментів для торгівлі та активному залученню співтовариства криптовалюта орієнтована як на новачків, так і на досвідчених гравців на ринку.

Платформа надає трейдерам унікальні переваги, такі як сигнали для прогнозування ринкових рухів та винагороди за участь у стейкінгу. В даний час, на стадії попереднього продажу, монета WEPE залучила понад $42 млн, що є свідченням сильного інтересу з боку спільноти. Вартість активу становить $0,00036642, проте з настанням нового етапу пресейлу токен подорожчає.

Що стосується перспектив зростання WEPE, то альткоїн може збільшити стартові вкладення ранніх інвесторів. Це пов'язано з тим, що криптовалюти, які поєднують цікавий контент з реальною практичною корисністю, мають всі шанси на довгостроковий успіх.

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Flockerz

Flockerz (FLOCK) — це новий проект у світі цифрових активів, який вирізняється своєю концепцією Vote-to-Earn. Ця децентралізована екосистема створює платформу для активної участі інвесторів у прийнятті рішень. Це означає, що власники токенів можуть впливати на розвиток проекту та отримувати винагороди за активність у спільноті.

Завдяки системі Vote-to-Earn або «голосуй, щоб заробити», кожен учасник отримує можливість накопичити додаткові монети, вносячи свій внесок у майбутнє платформи. Важливо, що 25% загального обсягу емісії буде перерозподілено через пули стейкінгу. Це надає проекту довгострокову фінансову стійкість та привабливість для інвесторів.

На даний момент FLOCK продається в рамках передпродажу за 0,0066351 дол. Вже за два тижні монета-мембуде доступна для торгівлі на криптобіржах. Напередодні лістингу та з урахуванням унікальної моделі голосування та винагород, очікується зростання вартості активу.

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Solaxy

Solaxy (SOLX) — це перша мемна криптовалютадругого рівня (Layer 2), створена на базі Solana. Маючи власний блокчейн, SOLX вирішує проблеми цієї мережі, такі як перевантаження, повільні операції та невдалі транзакції. Технологія Layer 2 дозволяє ефективно обробляти процеси поза основним ланцюжком.

Solaxy вирізняється своєю здатністю підтримувати масову торгівлю мем-активами. Монети цієї ніші відомі швидкими коливаннями цін. З цієї причини затримки в транзакціях можуть призвести до того, що мемкоїнбуде продано за менш вигідною вартістю. Саме ці проблеми прагне вирішити Solaxy.

Продаючись лише за $0,001592 під час поточного пресейлу, SOLX вже залучив понад $8,7 млн інвестицій. Також підтримується стейкінг, дохідність якого становить 399% річних, що є потужним стимулом для нових інвесторів. В цілому, здатність Solaxy вирішувати ключові проблеми мережі Solana і підтримка масових операцій дають високі шанси на зростання.

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Meme Index

Meme Index (MEMEX) — це новаторський криптовалютний актив, який привертає увагу завдяки унікальній концепції. Він є системою портфелів, орієнтованих інвестування в мемні криптовалюти.

Крім того, власники токенів MEMEX отримують можливість впливати на розвиток проекту, беручи участь у голосуванні. Це можуть бути пропозиції щодо включення нових токенів або, навпаки, виключення монет. Приймати такі рішення можуть лише власники MEMEX.

Усього розроблено чотири індекси. Наприклад, Titan включає класику ринку мемів: DOGE, PEPE, SHIB. Портфель Frenzy містить набір криптовалют із новітніми мем-коїнами.

В даний час вартість одного MEMEX на етапі попереднього продажу становить $0,0149831, а зібрані кошти вже наблизилися до суми $2 млн. Зберігачі активів можуть також скористатися опцією стейкінгу, отримуючи пасивний дохід на рівні 1 200% на рік.

Прогноз зростання MEMEX може бути позитивним. Унікальна концепція платформи та прихильність до залучення спільноти до прийняття рішень сприяє підвищеному інтересу з боку учасників ринку. До того ж спрощений спосіб інвестування в різні популярні мемні криптовалютитакож привертає увагу трейдерів. Ці чинники можуть сприяти зростанню вартості токена у майбутньому.

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CatSlap

Catslap (SLAP) швидко завоював репутацію одного з найяскравіших і найбільш обговорюваних альткоїнів на крипторинці. Все завдяки тому, що цей мекомінуспішно поєднує в собі гумор, інноваційний підхід і кілька моделей отримання прибутку.

По-перше, команда інтегрувала механізм Play-to-Earn («грай і заробляй»). Тепер всі, хто підключить свій гаманець, зможуть отримувати токени SLAP, човгаючи по мемах у міні-грі. По-друге, команда запустила соціально-гейміфіковану кампанію на платформі Zealy. Власники активу можуть проходити квести, щоб заробити бали перед аірдропом. Потім вони отримають додаткові мем-коїниSLAP.

До того ж команда проводить регулярні заходи зі спалювання та викупу токенів, що сприяє стабільності та довгостроковому зростанню. Більше того, CatSlap співпрацює з Best Wallet, що забезпечує легітимність та додаткову безпеку. Таким чином, очікується, що вартість SLAP продовжить зростати, залучаючи нових учасників і зміцнюючи свої позиції на крипторинку.

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Мемні криптовалюти потенційно доходніші від Біткоїна

Це може здатися дивовижним і навіть ірраціональним, особливо для більш традиційних чи серйозних інвесторів. Однак криптовалюти, натхненні Інтернет-мемами, на даний момент мають більшу цінність, ніж багато великих активів, таких як Біткоїн.

Наприклад, найвідоміший мемкоїн, Dogecoin (DOGE), різко виріс після того, як Дональд Трамп переміг на виборах у США. Зараз Dogecoin — сьома за величиною монета над ринком. Цей жартівливий токен випереджає такі криптовалюти, як стейблкоїн USDC, Cardano, Tron та інші активи, які приносять практичну користь.

Більше того, нові мемні криптовалютичасто займають лідируючі позиції у списку активів із найбільшим тижневим зростанням. Наприклад, протягом останніх 7 днів ціна монети Wegie (WEGI) зросла на 1 900%.

Спочатку такі альткоїни створювалися як жарти. Однак згодом вони почали сприйматися як реальні цифрові активи. Найдивовижнішим є те, що крипто мемине вирішують жодних серйозних проблем і використовуються переважно для спекуляцій. Це означає, що їхня ціна може змінюватися в будь-який бік за дуже короткий проміжок часу, і це часто відбувається без видимих причин.

Проте існує низка фахівців, які вивчають поведінку мемних криптовалют і намагаються пояснити причини їхнього успіху. Олександр Гільєрме, дослідник з компанії Paradigma Education, вважає, що мем токенилегше зрозуміти, ніж інші складніші цифрові активи. Він стверджує, що простота застосування таких монет робить їх доступними для кола людей.

На думкуМурада Махмудова, успіх мемних криптовалют пов'язаний із економічними труднощами, з якими стикаються молоді люди. В умовах високих цін на житло та обмеженого доступу до капіталу, такі криптовалютиможуть здаватися більш доступним способом інвестування та заробітку.

До того ж у 2024 році з'явилися платформи, такі як pump.fun (у мережі Solana) та SunPump (у мережі Tron), які дозволяють створювати альткоїни без спеціальних знань. За даними Dune Analytics, з моменту запуску pump.fun у лютому 2024 року було випущено понад 3 мільйони токенів на суму $265 млн.

Таким чином, у 2025 році мемні криптовалютиможуть виявитися більш прибутковими, ніж Біткоїн. Це пов'язано з їх доступністю для широкої аудиторії, легкістю їх створення та можливістю швидкого зростання.

У чому переваги пресейлу та раннього доступу

ICO (Initial Coin Offering) — це спосіб залучення грошей для розробки блокчейн-проектів через продаж токенів. Проект пропонує криптовалютиінвесторам в обмін на капітал. Ця модель краудфандингу була популяризована у 2017 році та відіграла ключову роль у розвитку таких мереж, як Ethereum, Solana та Cardano.

Процес ICO дозволяє залучати міжнародних інвесторів. Люди не повинні бути мешканцями певної країни, щоб брати участь у проекті. Це відкриває можливості глобальних вкладень. Процес також сприяє децентралізації. Якщо проект збирає гроші через ICO, криптовалютирозподіляються серед багатьох учасників, а не концентруються в руках кількох організацій.

Для інвесторів ICO надає можливість отримати прибуток від зростання вартості монети, оскільки вони купують криптовалютина ранній стадії. Деякі проекти пропонують бонуси тим, хто вирішить інвестувати на етапі передпродажу. Це створює додатковий стимул для участі у таких пропозиціях.

Багато популярних мемівтеж проводили пресейл. Прикладом найуспішнішого ICO 2024 може бути монета Pepe Unchained (PEPU), яка залучила $74 млн у ході передпродажу.

Висновок

Дедалі більше інвесторів починає визнавати, що популярні мемні криптовалютизаправляють усім ринком Web3. Більше того, деякі навіть наголошують на розвитку суперциклу мем-коїнів. До них належить Мурад Махмудов, який на конференції Token 2049 поділився своїми прогнозами щодо цієї ніші.

Як зазначає експерт, якщо подивитися на сукупні показники основних категорій цифрових валют цього року, результати будуть неоднозначними. Однак мемні криптовалютивідрізняються своєю видатною продуктивністю порівняно з більшістю блокчейнів.

На тлі зростання цієї ніші Махмудов виклав свої прогнози на найближчі місяці. По-перше, ринкова капіталізація мем-коїнів у сукупності досягне $1 трлн. За даними CoinMarketCap, капіталізація цього сегменту поки що становить приблизно $114 млрд.

По-друге, Махмудов очікує, що мемні монетидомінуватимуть на ринку криптовалют на рівні 10%. Махмудов також заявляє, що «суперцикл» мем-коїнів — це не минуще захоплення, а природна еволюція ринку.