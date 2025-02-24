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24 лютого 2025, 8:50

Мем-коїн манія: 3 недооцінені криптовалюти, які можуть показати зростання

У криптосвіті панує ажіотаж навколо деяких цифрових монет, які залишаються поза увагою, але мають потенціал вибухового зростання. Уявіть собі деяку вірогідність можливісті перетворити скромні $100 на цілий статок завдяки вдалій інвестиції. У цій статті ми розглянемо три маловідомі криптовалюти, які можливо можуть перетворити $100 на мільйонний прибуток.

У криптосвіті панує ажіотаж навколо деяких цифрових монет, які залишаються поза увагою, але мають потенціал вибухового зростання.

DOGEN Злетів на 500% — Новий Мем-Коїн Solana з Потенціалом Капіталізації $100M+?

DOGEN зараз на піку популярності, і якщо ви ще не звернули на нього увагу, ви можете пропустити один із найгарячіших мем-коїнів 2025 року.

Після зростання на 500% після лістингу на DEX, DOGEN демонструє серйозний імпульс. А з майбутнім лістингом на CEX «бики» вже готуються до нового стрибка.

Цей мем-токен на блокчейні Solana позиціонується як вибір для інвесторів-альф, і ажіотаж навколо нього лише зростає.

📈 Ціна DOGEN Продовжує Зростати

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Після запуску на Raydium DEX 4 лютого, DOGEN злетів до $0.0066, після чого трохи відкоригувався і закріпився на рівні $0.002. Навіть на цій позначці токен все ще виріс на 566% від своєї мінімальної передпродажної ціни в $0.0003 — шалений прибуток для перших інвесторів.

Передпродаж залучив $5.5 мільйона, що свідчить про високий попит на ранньому етапі. На відміну від випадкових мем-коїнів, які з'являються щодня, DOGEN вже створив активну спільноту з понад 30,000 підписників на X (Twitter) — потужний знак довгострокової залученості.

🚀 DOGEN Готується до Наступного Злету — Встигніть до Прориву!

🔥 Лістинг на CEX = Новий Ажіотаж?

Мем-коїни процвітають завдяки хайпу та доступності. Лістинг на централізованій біржі (CEX) може стати тим самим каталізатором, який підштовхне DOGEN до нового піку. Історично лістинги на великих біржах часто забезпечують приплив ліквідності та залучають нових покупців, які пропустили передпродаж.

Канал eezzy’s journal (50K+ підписників) вже відзначив DOGEN як одного з потенційних лідерів серед мем-коїнів на Solana із шансом досягти капіталізації понад $100 мільйонів. Якщо це станеться, можна очікувати зростання ціни щонайменше у 5 разів від поточного рівня.

DOGEN показує всі ознаки мем-коїна, який готується до нового вибуху: сильні фундаментальні показники, обмежена пропозиція, активна спільнота і майбутній лістинг на CEX роблять його високоризиковою, але потенційно дуже вигідною інвестицією.

💎 Не Пропустіть Нову Хвилю — Поки Не Почався FOMO! 🐶

💡 Kaspa (KAS) та Її Блокчейн-Технологія

Kaspa — це цифрова валюта, яка використовує алгоритм proof-of-work для забезпечення безпеки мережі. Вона працює на базі протоколу GHOSTDAG, який дозволяє існувати кільком блокам одночасно, створюючи blockDAG замість традиційного ланцюга. Це дозволяє мережі обробляти 1 блок на секунду, забезпечуючи високу швидкість і масштабованість.

Серед ключових функцій — Reachability для оптимізації запитів у мережі та block data pruning для економії місця. У майбутньому Kaspa планує впровадити додаткові методи обробки транзакцій, що зробить мережу ще ефективнішою.

Kaspa підходить для тих, хто шукає швидкі та децентралізовані цифрові транзакції, але її подальший успіх залежить від прийняття користувачами та ринкових трендів.

🎬 TRON (TRX) — Блокчейн для Децентралізованого Контенту

TRON (TRX) — це блокчейн-платформа, створена у 2017 році фондом Tron Foundation. Вона надає творцям цифрового контенту можливість зберігати повні права на свою продукцію без посередників.

Спочатку TRX був створений на базі Ethereum, але у 2018 році перейшов на власний блокчейн. Платформа дозволяє створювати децентралізовані додатки (dApps) і підтримує смарт-контракти.

TRON прагне створити децентралізований інтернет, де творці контенту можуть отримувати оплату безпосередньо від користувачів. Його часто порівнюють з Ethereum як альтернативу для створення dApps. Майбутнє TRX залежить від рівня прийняття спільнотою та загального інтересу до децентралізованих рішень.

✅ Висновок

Хоча Kaspa (KAS) та TRON (TRX) можуть мати менший короткостроковий потенціал, DOGEN виділяється серед конкурентів для тих, хто шукає успіх і високі прибутки. Очікується, що токен можливо зможе вирости на 700% до завершення передпродажу і потенційно може показати дохідність поточному сезоні альткоїнів.

Слідом за успішними токенами, такими як BONK, WIF та Popcat, DOGEN формує спільноту лідерів, пропонуючи реальні переваги, ексклюзивні кампанії та бонуси для ранніх інвесторів.

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