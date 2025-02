Найкращі нові криптовалюти у 2025: збираємо портфель на передпродажах

Період корекції — найкращий час, щоб закупитися активами, що подешевшали, на біржах або придивитися до токенів на етапах попередніх продажів і монет із низькою капіталізацією.

Нові криптовалюти: топ-5 інвестідей у лютому

Сьогодні до списку криптовалют потрапили проєкти, які не вимагають від інвесторів великих вкладень на відміну від інвестицій у біткойни, але при цьому мають усі шанси перетворити своїх власників на криптомільйонерів.

Mind of Pepe — АІ-проект з унікальними можливостями для аналізу ринку;

Solaxy — новий мультиланцюговий мемкоїн на блокчейні Solana;

Meme Index — віртуальна валюта, що пропонує унікальний підхід до інвестицій у мемкоїни;

Best Wallet — криптовалютний гаманець із власним токеном;

Catslap — популярна криптовалюта на тему кішок.

Приклади криптовалют для диверсифікації портфеля у 2025 році

Диверсифікація — одне з базових понять у криптовалютній торгівлі. Розберемо її принципи трохи пізніше. А поки зупинимося докладніше на особливостях токенів з нашої добірки.

Mind of Pepe

Mind of Pepe — АІ-агент, який дасть змогу користувачам отримувати найактуальнішу аналітику криптовалютного ринку. В основі екосистеми проєкту лежить АІ-механізм, який має доступ до X, інших соціальних мереж та медіа-платформ. Mind of Pepe робить свої прогнози, ґрунтуючись на принципі колективного розуму.

ШІ-агент проєкту здатний аналізувати найрізноманітнішу інформацію про ринок: торговельні стратегії, прогнози експертів, технічні дані, курси криптовалют та їхню динаміку. Крім того, Mind of Pepe використовує навичку самонавчання для постійного вдосконалення системи.

Власний токен проекту MIND зараз проходить стадію пресейлу. Власники мемкоїна отримають доступ до ексклюзивної аналітики від Mind of Pepe. На момент написання статті мемкоїн доступний до купівлі за $0,0032273. Вартість криптовалюти зростатиме на кожному новому етапі попереднього продажу. Збори проєкту вже перевищили $4 млн. Стейкінг мемкоїна принесе інвесторам річну прибутковість понад 510%.

Mind of Pepe має високі шанси на кратне зростання після виходу на криптовалютні біржі. Сектор ШІ отримає сильний імпульс для розвитку цього року, зокрема завдяки фінансуванню з боку держави.

КУПИТИ MIND OF PEPE

Solaxy

Solaxy — ще один мемкоїн з категорії нові криптовалюти на пресейлі. Він же перший токен в екосистемі Solana, який розробники доповнили власним блокчейном другого рівня. Основна мережа зараз дуже перевантажена. Користувачі втрачають час і гроші через довге очікування транзакцій і підвищені комісії. Solaxy вирішить ці проблеми з ефективністю та продуктивністю завдяки принципу пакетування операцій. Усі транзакції при цьому будуть здійснюватися через Solana, що гарантує їхню безпеку.

Інвестори можуть купити токен SOLX прямо на сайті попереднього продажу. На момент написання публікації вартість SOLX становить $0.00162. На наступному етапі пресейлу мемкоїн стане дорожчим. Проекту вдалося залучити майже $16 млн ранніх інвестицій. APY при стейкінгу нативного токена поки залишається досить високим і становить 244%.

На думку експертів, мемкоїни продовжать зростати у 2025 році. Багато хто бачить фаворитом сектора мемних криптовалют саме токени блокчейна Solana. SOLX прагне зайняти місце основного токена в екосистемі. І його вартість, імовірно, зросте після виходу на широкий ринок.

КУПИТИ SOLAXY

Meme Index

Meme Index — проєкт, в основі якого лежить стратегія диверсифікації. Це свого роду аналог інвестування в дивідендні кошики в секторі мемних криптовалют. Розробники зібрали чотири криптовалютних індекси з різним ступенем ризику. Користувачі можуть вибрати той, що підходить саме їм. Перший індекс зібрав найпопулярніші мем-коїни, це монети з високою капіталізацією і нижчим рівнем волатильності. Другий складається з мемкоїнів з високою і середньою капіталізацією. Третій індекс і четвертий індекс — це високоволатильні мемні криптовалюти. Їхня ринкова капіталізація при цьому низька. Ці індекси підходять інвесторам, які не бояться ризикувати і можуть принести кратний прибуток.

Токен MEMEX зараз доступний на попередньому продажу. На момент написання матеріалу вартість мемкоїна становить $0,0157183. Але вартість зростає з кожним етапом пресейлу. Meme Index залучив понад $2 млн ранніх інвестицій. Проєкт пропонує найвищий річний відсоток винагород за стейкінг у нашій добірці — 731%.

Meme Index приваблює інвесторів завдяки концепції, яка значно спрощує процес інвестування в криптовалюти. Унікальність проєкту та його активна спільнота можуть стати драйверами для подальшого зростання на торгових майданчиках.

КУПИТИ ІНДЕКС МЕМІВ

Best Wallet

Проєкт Best Wallet — це, в першу чергу, дуже популярний криптовалютний гаманець. Крім того, до екосистеми входить DEX Best, а користувачі додатка отримують доступ до сотень децентралізованих платформ і сервісів для обміну криптовалюти. Інша перевага Best Wallet — можливість купувати нові криптовалюти на пресейлах. Для цього достатньо перейти в розділ «Майбутні токени» в додатку. Користувач отримує доступ до ICO, актуальної інформації про токен, і відразу після закінчення пресейлу куплені активи надходять на рахунок у Best Wallet. Усі перераховані в статті мемкоїни доступні користувачам у розділі «Майбутні токени».

Нативний токен Best Wallet також проходить пресейл. На момент написання статті токен BEST доступний до купівлі в додатку по $0,02380000 за одиницю. На наступному етапі вартість буде вищою. Збори проекту вже перевищили $8 млн.

Згідно з прогнозами аналітиків, напрямок мобільних криптовалютних гаманців стане одним із ключових наративів ринку в 2025 році. Best Wallet уже досить популярний у користувачів, розробники планують продовжувати масштабування екосистеми додатка. А отже, токен BEST може розраховувати на підтримку численних користувачів криптогаманця після лістингу на біржах.

КУПИТИ ТОКЕН BEST WALLET

Catslap

Catslap — криптопроект, який уже завершив попередній продаж і торгується на біржах. Мемкоїн завірусився в багатомільйонній спільноті завдяки грі-клікеру. У грудні розробники впровадили в гру механізм Slap-to-Earn, користувачі «роздавали ляпаси», і найактивніші з гравців розіграли між собою призовий фонд у $100 000. Решта учасників гри отримали SLAP в якості винагороди пропорційно своєму місцю в турнірній таблиці. Крім того, для залучення нових користувачів проєкт запустив ейрдроп і цілу кампанію соціальних квестів у рамках платформи Zealy.

Через кілька днів після виходу на торгові майданчики ціна SLAP зросла на 5750%. Потім ціна на актив сильно знизилася. На момент написання статті вартість SLAP становить $0,001394.

І хоча вартість мемної криптовалюти знизилася, шанси на нове ралі великі. Розробники продовжують масштабувати проєкт і залучати нових користувачів, щоб наростити капіталізацію монети і вийти в лістинг на провідних криптобіржах. Інвесторам варто розглядати SLAP як перспективний токен із низькою капіталізацією.

КУПИТИ CATSLAP

Диверсифікація: як купити криптовалюту з мінімальними ризиками?

Диверсифікація криптовалютного портфеля — це важливий елемент успішного інвестування, який допомагає зменшити ризики та збільшити потенційну прибутковість.

Суть стратегії в тому, щоб розподілити кошти між різними цифровими активами, щоб мінімізувати втрати від невдалих інвестицій і зберегти загальний капітал.

Під час формування криптовалютного портфеля важливо враховувати як найпоширеніші токени, як-от біткоїни та Ethereum, так і нові монети, що можуть показати значний потенціал у плані зростання. Крім того, слід пам'ятати про стейблкоїни, які відіграють важливу роль у підтримці ліквідності та стабільності в умовах високої ринкової волатильності.

Фахівці рекомендують розподіляти інвестиції на три умовні частини. Основна частка має бути інвестована в Біткоїн, трохи меншу частину варто виділити на більш стабільні альткоїни. Невелику частку можна спрямувати на придбання нових криптовалют, зокрема, токенів, які перебувають на етапі пресейлу.

Такий підхід дасть змогу забезпечити баланс ризиків і потенційної прибутковості, що особливо актуально в умовах мінливого ринку криптовалют.

Необхідно не тільки диверсифікувати активи, а й періодично аналізувати склад інвестиційного портфеля. Умови на ринку постійно змінюються, і деякі криптовалюти можуть втрачати свою цінність, тоді як інші стають дедалі більш затребуваними. Застосування методів аналізу та відстеження ринкових тенденцій допоможе ефективніше управляти ризиками.

Диверсифікація є не просто одноразовим заходом, а безперервним процесом, який вимагає постійної уваги і зважених рішень. Стратегія, що враховує всі ці аспекти, може сприяти досягненню успіху у сфері криптовалют.

Де купити популярні криптовалюти та перспективні токени?

Отже, де ж купити нові криптовалюти, які можуть принести інвесторам кратний прибуток?

По-перше, на попередніх продажах. Як ви вже могли зрозуміти, це етап до виходу криптовалюти на широкий ринок. Розробники залучають кошти для подальшого розвитку проекту, а інвестори отримують можливість закупитися дешевими активами. Нерідко подібні стартапи обирають справді унікальні концепції, корисні для користувачів, і згодом посідають лідируючі позиції на ринку. Весь період дії пресейлу токени доступні на його офіційному сайті. Користувачі проходять реєстрацію, купують необхідну кількість токенів і отримують їх на рахунок криптовалютного гаманця після старту лістингу.

Зараз у користувачів з'явився й альтернативний варіант купівлі активів на ICO — додаток Best Wallet. Це чудовий спосіб вкластися відразу в кілька перспективних проектів і стежити за своїми інвестиціями на одному цифровому майданчику.

По-друге, існують численні торгові майданчики, на яких продають усі види цифрових грошей, зокрема й токени, що завершили пресейли. Криптовалютні біржі бувають децентралізованими і централізованими. Розберемося, у чому принципова різниця.

Централізовані біржі (CEX) — це торгові майданчики, які управляються за допомогою однієї центральної системи. Користувачі проходять обов'язкову реєстрацію, а біржа, використовуючи обліковий запис клієнта, управляє його угодами. Централізовані сервіси виключають принцип анонімності. Інвестори не можуть безпосередньо контролювати свої кошти. Але централізовані біржі пропонують ширший список активів, що торгуються, на відміну від децентралізованих майданчиків. Ліквідність CEX також значно вища.

Децентралізовані біржі (DEX) являють собою повністю автоматизовані торгові майданчики. Такі сервіси повністю управляються смарт-контрактами. Децентралізовані біржі — це системи для підбору торгових пропозицій. Вони не вимагають реєстрації та надають користувачеві повну анонімність. Інвестору достатньо задати запит про продаж або купівлю активів, а біржа знайде всі відповідні варіанти угод.

Що таке криптовалюта на пресейлі: важливі критерії

Токени на пресейлах — оптимальний варіант для диверсифікації вкладень. Вартість входу в проєкт мінімальна, а окупність початкових інвестицій може досягати кількох тисяч відсотків. Тому подібні активи користуються особливою популярністю в інвесторів-початківців. Але низка криптостартапів може похвалитися й увагою великих гравців ринку.

Нові криптовалюти виходять на ринок щодня. Одних тільки мемкоїнів на базі Solana торік було запущено понад 2 млн. Вибрати справді вартісні проєкти не так важко. Достатньо врахувати їхню відповідність низці параметрів.

Уся необхідна інформація для аналізу проєкту доступна на офіційному сайті пресейлу. Наявність сайту — один із перших зелених прапорів.

Наступний важливий момент — токеноміка проєкту. Інвестору необхідно розібратися, як розподілені токени, які збирається випустити проєкт, і наскільки прозора система розподілу.

Не зайвим буде ознайомитися і з дорожньою картою стартапу. У ній розробники поетапно розписують розвиток проєкту. За наявності дорожньої карти досить легко скласти враження про подальшу долю нової криптовалюти на ринку. Чим докладніше розписаний її шлях, тим більша ймовірність, що токен зможе принести прибуток і досягти ринкової капіталізації понад $1 млн.

Більшість нових криптовалют уже на етапі пресейлів пропонують інвесторам використовувати механізм стейкінгу токенів для отримання пасивного заробітку. Такий підхід слугує для користувачів мотивацією до довгострокових вкладень, що, зі свого боку, позитивно впливає на капіталізацію токенів.

Плюсом буде наявність у криптовалюти аудитів компаній SolidProof і Coinsult. Такі перевірки необхідні для виявлення помилок і неточностей у смарт-контрактах проєкту.

Нові криптовалюти, яким вдалося привернути увагу китів і лідерів думок, також заслуговують на увагу приватних інвесторів. Великі гравці ніколи не вибирають проєкти просто так. Їхній інтерес може свідчити про високу ймовірність кратного зростання.

Куди рухатимуться ціни на криптовалюти: прогнози експертів

Наприкінці минулого року багато експертів робили доволі позитивні прогнози курсу біткоїна. Так, наприклад, Роман Некрасов, співзасновник ENCRY Foundation, висловлював думку про те, що на біткоїни очікує висока волатильність після інавгурації Дональда Трампа, а потім стабілізація й оновлення історичних максимумів уже в першому півріччі 2025 року.

Судячи з усього, зараз ми спостерігаємо саме цей період. Якщо прогнози підтвердяться, то зниження ставки і сповільнення інфляції в США благотворно вплинуть на зростання Біткоїна. А підтримка з боку президента тільки посилить висхідний тренд. Ще одним драйвером зростання можуть стати інституційні інвестори і приплив капіталів у біткоїн-ETF.

Професійний криптотрейдер Борис Забавников рекомендує інвесторам чекати на сезон альткоїнів. Експерт вважає, що високі шанси на ралі має Ethereum, а проєкти блокчейна Solana теж, імовірно, можуть значно зрости на загальному підйомі ринку. Крім того, популярними у 2025 році будуть усі криптопроєкти на основі ШІ.

Подальша ситуація на ринку буде сильно залежати від політичної та економічної ситуації в США. Інвесторам варто стежити за настроями на ринку і новинним порядком денним і повною мірою використовувати не тільки періоди зростання ринку, а й етапи вимушеної корекції.

Висновок

Криптовалюти продовжують своє масштабування у світову економіку і життя пересічних людей. Токенами TRUMP вже можна оплатити авіаквитки і товари, що випускаються під брендом Дональда Трампа. Індустрія очікує, що 2025 року більше глобальних корпорацій і великих компаній почнуть використовувати криптовалюти як платіжний засіб. Цифрові активи стають дедалі популярнішими, залучаючи все більше користувачів.

Неважливо, обираєте ви нові криптовалюти на пресейлах чи популярні токени — грамотний розподіл інвестиційного портфеля завжди залишається запорукою успіху на криптовалютному ринку.