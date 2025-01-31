Кращі криптовалютні пресейли для інвестування за Трампа: 4 токени з величезним потенціалом

Після інавгурації президента США оптимізм на крипторинку значно зріс, а нові криптовалюти — альткоїни та мемкоїни — вийшли на стадію пресейлу.

Ці події відкривають потенційні можливості для інвесторів у 2025 році, віртуальна валюта, орієнтована на інновації, поєднує креативність із користю, пропонуючи масштабовані рішення та суттєву прибутковість.

Нижче наведено приклади криптовалют, в які варто інвестувати вже сьогодні.

Wall Street Pepe ($WEPE)

Wall Street Pepe ($WEPE) поєднує інтернет-культуру з передовими торговими інструментами, надаючи роздрібним трейдерам доступ до даних про ринок у реальному часі та торгових сигналів рівня інституційних інвесторів.

Зібравши понад 55 мільйонів доларів на пресейлі, популярна криптовалюта привернула широку увагу за рахунок змішування гумору та функціональності. Цей унікальний підхід дозволяє $WEPE виділятися серед мемкоїнів, поєднуючи і розважальну, і корисну складову.

Токен $WEPE створює цінність для своїх власників через стейкінг із прибутковістю до 24% APY, щотижневі конкурси та можливості для взаємодії з ринком за допомогою просунутих торгових інструментів.

Аналітики порівнюють $WEPE і популярні криптовалюти, такі як Dogecoin, підкреслюючи його сильні торгові функції, які допомагають роздрібним трейдерам на рівні конкурувати з інституційними інвесторами.

WEPE Army, віддана армія $WEPE, відіграла ключову роль у успіху проекту. Завдяки активній та залученій базі $WEPE перетворився на динамічний та впливовий рух.

З ціною на пресейлі в $0,0003665 і менш ніж через 26 днів, що залишилися до завершення, $WEPE є привабливою нагодою для інвесторів, які шукають монету, яка поєднує мем-культуру з реальними торговими рішеннями.

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Solaxy ($SOLX)

Натхненний успіхом Ethereum з його Layer-2 мережами, Solaxy ($SOLX) вирішує проблеми масштабованості в екосистемі Solana, обробляючи транзакції поза ланцюжком, при цьому прив'язуючи їх назад до основної мережі. У рамках цього проекту користувачам доступний розширений список криптовалют, що відкриває нові можливості для підвищення ефективності DeFi та інших блокчейн-операцій.

Це знижує комісії та покращує швидкість, пропонуючи покращений досвід для DeFi. Архітектура проекту робить його важливою частиною подальшого розвитку Solana.

Токен $SOLX управляє мережею, покриваючи транзакційні збори та підтримуючи операції смарт-контрактів. Інвестори можуть отримати прибутковість від стейкінгу до 293% APY, причому для винагород виділено 25% загального обсягу токенів.

Саме цей момент у поєднанні з технологічними нововведеннями привернув увагу криптосуспільства.

Вартість криптовалюти — $0,001608, при цьому $SOLX вже зібрав понад 13 мільйонів доларів на пресейлі. Аналітики вважають Solaxy важливим гравцем у повному розкритті потенціалу Solana, використовуючи технологію roll-up для підвищення масштабованості та ефективності.

Для інвесторів, які шукають, на які криптовалюти варто звернути увагу, Solaxy є перспективною можливістю. Це рішення може бути особливо привабливим для тих, хто шукає варіанти, крім традиційних інвестицій у біткоїни, адже проект пропонує унікальну технологію, здатну значно покращити масштабованість блокчейну Solana.

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Mind of Pepe ($MIND)

Mind of Pepe ($MIND) виділяється інтеграцією аналітики на базі ШІ, і це допомагає трейдерам краще розуміти, що таке криптовалюта та її вплив на ринок, надаючи корисні інсайти та мінімізуючи невизначеність.

Це поєднання мем-культури та передових аналітичних рішень дає $MIND унікальну перевагу.

З моменту старту пресейлу минулого тижня Mind of Pepe зібрав понад 3 мільйони доларів. Скільки коштує криптовалюта зараз? Усього $0,0031635. При цьому вона пропонує прибутковість від стейкінгу в 743% APY і вже заблоковано 400 мільйонів токенів.

Такі високі прибутковості привернули увагу як роздрібних, так і інституційних інвесторів, які бажають отримати зиск із потенціалу зростання проекту. Ринкова капіталізація токена також збільшується, що дає йому шанс зайняти лідируючі позиції серед нових мемних криптовалют.

Ранній аналіз виділяє $MIND як інструмент на базі ШІ з потенціалом для успішного розвитку у наступному бичачому циклі. Здатність токена поєднувати розвагу та реальну користь зробила його привабливим варіантом для інвесторів.

У процесі пресейлу Mind of Pepe демонструє, як технології та культура можуть перетинатися, створюючи цінність.

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Best Wallet ($BEST)

Best Wallet (BEST) прагне спростити криптотрейдинг, підтримуючи понад 60 блокчейнів та інтегруючи функціональність децентралізованої біржі (DEX) в одному додатку. Такий підхід відкриває нові можливості для користувачів, адже у світі криптовалют існують різні види цифрових грошей, і важливо вибирати відповідні для своїх потреб.

Таке рішення залучило понад 7 мільйонів доларів на пресейлі, що наголошує на його привабливості як для звичайних трейдерів, так і для інституційних інвесторів, які активно використовують криптовалютні біржі для торгівлі.

Токен $BEST пропонує кілька переваг, включаючи ранній доступ до пресейл-опцій та знижені комісії за транзакції. Ці функції, у поєднанні з прибутковістю від стейкінгу 235% APY, вже привели до блокування 113 мільйонів токенів.

Простий у використанні інтерфейс та широка функціональність роблять цю програму відмінним вибором для ефективного управління криптовалютами.

З ціною $0,0236, Best Wallet є доступним рішенням для трейдерів, які прагнуть спростити свою криптовалютну діяльність. Аналітики розглядають його як сильного конкурента на зростаючому ринку неконтрольованих гаманців, підкреслюючи його потенціал для довгострокового зростання Web3.

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Висновок

Ринок криптовалют продовжує швидко розвиватися, і пресейли нових токенів стають все більш привабливими для інвесторів. Такі проекти, як Wall Street Pepe, Solaxy, Mind of Pepe та Best Wallet, демонструють, що інноваційні рішення та грамотний маркетинг можуть запропонувати серйозні перспективи.

Вибір правильного активу на стадії пресейлу може принести значний прибуток, якщо проект пропонує реальну цінність і технологічні нововведення. Однак інвесторам важливо ретельно аналізувати ринок, враховувати ризики та приймати усвідомлені інвестиційні рішення. 2025 обіцяє стати знаковим для криптоіндустрії, і поява нових перспективних токенів тільки підтверджує цей тренд.