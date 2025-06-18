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18 червня 2025, 10:00

Найкращі альткоїни, які не помітили: Layer 1 вбивця Ethereum у 2025 році

Недавній сплеск інновацій у сфері блокчейну поступово трансформує ринок криптовалют, і один проект Layer 1 привертає до себе пильну увагу завдяки обіцянкам переосмислити масштабованість і корисність. Kaanch Network, що прагне скласти конкуренцію домінуючому Ethereum, стає перспективним інвестиційним проектом 2025 року, який варто розглянути як недооцінений актив.

Недавній сплеск інновацій у сфері блокчейну поступово трансформує ринок криптовалют, і один проект Layer 1 привертає до себе пильну увагу завдяки обіцянкам переосмислити масштабованість і корисність.

Kaanch Network: прихований скарб

Kaanch Network стає провідною альткойн-монетою з блокчейном Layer 1, покликаним вирішити такі важливі проблеми, як швидкість, вартість і практичність у реальному світі. Це інфраструктура, яка обслуговує як підприємства, так і приватних осіб, і тому має широку привабливість. Попередній продаж проекту вже зібрав 2 241 876 доларів, що є хорошим показником довіри інвесторів і робить Kaanch одним із проектів, за якими варто стежити.

Стрибок передпродажу: 0,32 долара перед подвоєнням

Токени

Kaanch Network наразі перебувають на 6 етапі передпродажу за ціною 0,32, а на наступному етапі ціна зросте до 0,64. Передпродаж вже зібрав 2 241 876 доларів і передбачає випуск 58 мільйонів токенів, які можна придбати за ETH або USDT. Під час попереднього продажу інвестори зможуть отримати до 30% APY в режимі реального часу. Наступний лістинг на Bitmart, який встановлений на рівні 30 доларів за токен, є ще одним показником потенціалу проекту в плані отримання величезних прибутків. Інвесторам, які бажають взяти участь у цьому проекті, рекомендується відвідати сайт попереднього продажу Kaanch і придбати токени до того, як можливість зникне.

Неймовірна швидкість: 1,4 млн TPS

Мережа Kaanch забезпечує вражаючу швидкість 1,4 мільйона транзакцій на секунду (TPS) з фінальністю 0,8 секунди, що дозволяє миттєво виконувати торгові операції та безперебійно використовувати смарт-контракти. Ця неперевершена продуктивність перевищує більшість провідних блокчейнів і підходить для додатків з великим обсягом даних. Комісії за газ також близькі до нуля, що робить її ще більш привабливою для користувачів і розробників, які підтримують економічно ефективні dApps, мікротранзакції та платежі.

Посилена безпека: 3600 вузлів

Kaanch Network має 3600 децентралізованих вузлів, що гарантує високий рівень безпеки та стабільності мережі. Платформа проходить аудит SpyWolf та VerifyLab і забезпечує прозорість та довіру. Її інфраструктура дозволяє токенізувати реальні активи, включаючи золото та нерухомість, для забезпечення безпечних та миттєвих бізнес- та індивідуальних транзакцій. Цей акцент на корисності відрізняє Kaanch від гіпотетичних проєктів.

Створено для впровадження: спільнота та розробники

Kaanch Network фокусується на управлінні на основі спільноти, а панель управління стейкінгом є відкритою, що означає, що власники токенів можуть визначати майбутнє платформи. Вона зручна для розробників і може бути легко інтегрована з популярними блокчейнами, такими як Ethereum і Solana, а її можливості, такі як домен .knch, роблять Web3 більш корисним. Така стратегія, орієнтована на підприємства, робить Kaanch одним з найкращих альткойнів для масового впровадження в 2025 році.

Висновок

Високотехнологічна платформа, стратегія попереднього продажу та майбутній лістинг на BitMart — ось причини, чому Kaanch Network є хорошим варіантом у списку найкращих альткойнів 2025 року. Його масштабованість, низькі комісії та практичне застосування є цінними для інвесторів. Попередній продаж буде найважливішою точкою входу, і всі, хто зацікавлений у можливостях високого зростання, повинні відвідати сайт попереднього продажу Kaanch, щоб придбати токени до того, як ціна подвоїться.

Для отримання додаткової інформації про Kaanch Network) відвідайте посилання нижче:

Веб-сайт: presale.kaanch.com

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