Куди далі? Прогноз ціни біткоїна до кінця 2025 року

Прогноз цін біткоїна до кінця 2025 року стає однією з найбільш обговорюваних тем на ринку криптовалют. Зараз біткоїн торгується вище позначки $109 тис. Інвестори та аналітики відзначають, що така динаміка пов'язана з декількома факторами: очікуваннями щодо зниження ставки ФРС США та стабілізацією інфляції. А також зростанням інтересу до інституційних капіталовкладень у криптовалюту.

Втім, місяць виявився нетиповим. За даними аналітиків Coindesk, жовтень 2025 року може стати найслабшим для біткоїна за останнє десятиліття. Обсяги торгів деривативами зростають. У третьому кварталі зафіксовано рекорд за відкритими позиціями. Це відображає як зростання інтересу, так і збільшення потенційних ризиків.

На цьому тлі цікаво дізнатися, куди рухатиметься біткоїн далі. Що буде з його курсом до кінця 2025 року, якщо активність на ринку продовжить зростати, а світова економіка залишиться в стані м'якої грошової політики? Можливі різні сценарії: від впевненого сходження слідом за інституціоналами до затяжної консолідації, якщо почнеться фіксація прибутку і спад інтересу.

При цьому важливо не тільки те, скільки буде коштувати біткоїн, але і хто саме буде задавати рух. Приватні інвестори, ETF або великі корпорації, які вже почали повертатися в цифрові активи?

У статті ми розберемо, як технічні індикатори та ончейн-метрики відображають поточний стан ринку. Які сценарії можуть розгортатися до кінця року. І яким чином технологічні оновлення на кшталт Bitcoin Hyper впливають на сприйняття біткоїна як платформи.

Прогноз: яким може бути курс BTC до кінця 2025 року

Динаміка біткоїна (BTC) до кінця 2025 року багато в чому буде залежати від макроекономічних факторів, перш за все від дій Федеральної резервної системи США.

Стратег Майк Макглоун вважає, що після досягнення біткоїном рівня $100 тис. і зростання золота до $4 тис. може початися часткова ротація капіталу в бік держоблігацій США.

Він пов'язує це з імовірним пом'якшенням політики ФРС і зниженням прибутковості — факторами, які в короткостроковій перспективі підтримують інтерес до криптовалют, але з часом можуть стимулювати інвесторів до переходу в більш стабільні активи.

За даними Glassnode, структура ринку залишається стійкою: понад 70% всіх біткоїнів знаходяться в довгостроковому зберіганні. При цьому кількість адрес з балансом вище 1 BTC досягла максимуму за рік. Це свідчить про поступове накопичення позицій і зниження тиску з боку короткострокових спекулянтів.

Проте волатильність зберігається. У вересні та жовтні 2025 року обсяг ліквідацій маржинальних позицій перевищував $1 млрд на добу, що вказує на чутливість ринку до новин про регулювання та зміну макроекономічного фону.

Зараз прогноз ціни біткоїна до кінця 2025 року можна назвати помірно оптимістичним. При збереженні інтересу до ризикових активів і очікуваннях зниження ставки ФРС курс BTC здатний утримуватися в діапазоні $105−115 тис. А при додатковій інституційній підтримці досягти і $120 тис. При збереженні жорсткої риторики регулятора не виключено рух до $90−95 тис.

Настрої ринку: як інвестори формують ціну BTC

Іншим фактором, який формує поточну динаміку біткоїна, залишається структура володіння. У 2025 році ринок став помітно більш зрілим. Короткострокові спекулянти поступаються місцем довгостроковим інвесторам, орієнтованим на утримання активу.

За даними Glassnode, близько 75% пропозиції біткоїна не переміщувалося більше шести місяців. Це один з найвищих показників за всю історію спостережень. Така концентрація монет у довгострокових власників знижує спекулятивний тиск і робить ринок стійкішим до різких коливань.

Навіть під час осінньої корекції великі адреси, так звані «кити», не скорочували позиції. Навпаки, фіксувався чистий приплив коштів, що і підтверджує високу довіру до активу з боку інституційних інвесторів, а також приватних фондів.

Змінилася і поведінка роздрібних учасників. Якщо в минулих циклах інвестори фіксували прибуток при кожному оновленні максимуму, то тепер багато хто використовує стратегію HODL. Вони утримують монети, очікуючи довгострокового зростання.

У сукупності ці фактори формують основу поточного циклу. Чим більше учасників сприймають біткоїн як довгостроковий актив, тим менше його схильність до панічних розпродажів. Це означає, що починається поступовий перехід від спекулятивної моделі до інвестиційної.

Що показують деривативи: внутрішній барометр ринку BTC

У 2025 році ф'ючерсний ринок став ключовим індикатором настроїв щодо BTC. Сукупний відкритий інтерес до біткойн-ф'ючерсів піднявся вище $32 млрд. Це означає повернення великих гравців і високу залученість професійного сегмента.

22 вересня різкий рух вниз супроводжувався примусовими ліквідаціями на суму понад $1,5 млрд за добу. Епізод показовий для ілюстрації того, як плечові позиції підсилюють волатильність при розворотах.

Окремо зростає ринок опціонів. На кінець вересня повідомлялося про $16 млрд опціонів на BTC, що припадають на експірацію. Це один з найбільших «тестів на міцність» поточного кварталу. Такі кластери експірацій концентрують ризики і часто підсилюють короткострокові коливання.

Інституціоналізація помітна і на традиційних майданчиках. CME Group фіксувала в 2025 році рекордні рівні за сукупним відкритим інтересом до криптоінструментів. А також розширює режим торгів на 2026 рік, що підтверджує стійкий попит з боку професійних учасників.

Сукупність факторів, високий OI, великі кластери опціонів і регулярні спалахи ліквідацій — все це робить деривативи найважливішим драйвером короткострокової динаміки BTC. При зростанні плеча ринок стає чутливішим до «сквізів», але одночасно підвищується і глибина ліквідності, що допомагає швидше знаходити новий діапазон рівноваги після різких рухів.

Геополітика та інституційний капітал: хто визначає ринок

У 2025-му великий капітал повертається в криптопродукти через регульовані канали. За даними CoinShares, у перший тиждень жовтня приплив у крипто-ETP/ETF склав $5,95 млрд, з них на біткойн припало $3,55 млрд — історичний максимум для тижневої статистики. Це підтверджує стійкий попит з боку інституціоналів.

Азіатські майданчики посилюють роль регіонального хаба. Гонконг прискорює розвиток ринку біржових продуктів: місцевий регулятор затвердив перші спотові крипто-ETF (включаючи запуск спотового SOL-ETF), а в жовтні біржа фіксує рекордну динаміку в сегменті ETP. Це підвищує ліквідність і залучає нових інституційних учасників в регіоні.

Регуляторна рамка теж прояснюється. Гонконг прийняв закон про стейблкоіни і вибудовує ліцензування емітентів — крок до більш зрозумілих правил і зниження правових ризиків. Паралельно Сінгапур (MAS) уточнив режим для провайдерів послуг з токенами, посиливши вимоги до ліцензування та комплаєнсу.

Тому зростання «білої» інфраструктури від ETF до локальних режимів ліцензування розширює інституційний доступ і підвищує якість ліквідності. Це може знизити частку чисто спекулятивного капіталу і робить ринок менш вразливим до шоків.

Інфраструктура: що підтримує ринок BTC

Поки увага інвесторів зосереджена на курсі, всередині індустрії розгортаються процеси, які можуть задати тон наступному циклу. Головний з них — зростання інтересу до технологій другого рівня (Layer 2), які вирішують обмеження мережі Біткоїна: низьку швидкість, високі комісії та відсутність смарт-контрактів.

Одним із проєктів, який рухається в цьому напрямку, став Bitcoin Hyper. Це Layer-2 рішення, що працює як додатковий шар над основною мережею. В основі проєкту лежить ідея розвантажити основний ланцюжок: операції проходять на другому рівні, а їхній підсумок фіксується в мережі біткоїна.

Такий підхід дозволяє зберегти довіру до базового протоколу і при цьому значно збільшити пропускну здатність. У проект інтегрована Solana Virtual Machine (SVM), яка забезпечує високу швидкість і підтримку смарт-контрактів, чого в класичному біткоїні немає. Це відкриває шлях до децентралізованих додатків, DeFi-інструментів і навіть NFT-платформ всередині біткоїн-екосистеми.

Ключовий елемент інфраструктури — Canonical Bridge, децентралізований міст, який пов'язує шари між собою. Користувач може внести BTC в основній мережі і отримати еквівалент в мережі Hyper, а потім в будь-який момент вивести назад.

Економічна модель проєкту побудована навколо токена $HYPER. Він використовується для оплати комісій, стейкінгу та доступу до окремих сервісів екосистеми. Всього буде випущено 21 млрд токенів, що робить токеноміку передбачуваною і обмеженою. Передпродаж токена стартував влітку 2025 року і повинен завершитися до кінця першого кварталу 2026 року. На момент підготовки матеріалу зібрано понад $25 млн, а вартість токена $HYPER — $0,013195.

BitcoinHyper

Інтерес викликає і структура розподілу токенів. 30% спрямовані на розвиток і технічні поліпшення, 25% — в казначейство проекту, 20% — на маркетинг, 15% — на винагороди учасників, 10% — на лістинги.

Таким чином, значна частина коштів йде не на зовнішні кампанії, а на зміцнення інфраструктури та запуск основної мережі.

Bitcoin Hyper вже пройшов аудит безпеки в Coinsult і SpyWolf — критичних вразливостей не виявлено.

Після завершення передпродажу команда планує лістинг на децентралізованих і централізованих біржах.

Якщо проект реалізує заявлене, екосистема Біткоїна отримає власний високошвидкісний шар, сумісний зі смарт-контрактами та DeFi-додатками. А це може стати ключовим фактором для довгострокового зростання не тільки вартості BTC, але й усієї інфраструктури, пов'язаної з ним.

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО BITCOIN HYPER

Безпека понад усе: як інвестори захищають криптоактиви

У 2025 році тема безпеки знову вийшла на перший план: у першому півріччі збитки від зломів і шахрайства стали рекордними за весь період спостережень, відзначають аналітики Chainalysis. Тренд задають великі інциденти та активність угруповань, пов'язаних з КНДР.

Найбільша надзвичайна подія року — крадіжка активів приблизно на $1,5 млрд з біржі Bybit. Випадок показовий: масштабні втрати виникають не тільки в DeFi, але і на централізованих майданчиках, коли вразливості з'являються в операційних процесах зберігання.

За оцінкою CertiK, сукупні втрати інвесторів від зломів і скамів у першому півріччі 2025 року досягли майже $2,5 млрд (після повернень — близько $2,29 млрд). Найбільшу частку склали скомпрометовані гаманці та фішингові атаки.

Окрема вразливість — мости та мультипідписи: дослідження з Web3-безпеки вказують, що саме помилки доступу та операційна дисципліна стають тригерами найбільших інцидентів. Це підштовхує команди до перегляду процедур, сегментації прав та регулярних аудитів.

На стороні інвесторів тренд на самокастоді: все більше власників виводять BTC з бірж в особисті гаманці. Дослідження вказують на багаторічні мінімуми резервів біткоїна на централізованих майданчиках. Це побічно говорить про переїзд активів в холодне зберігання і зростання дисципліни володіння.

Висновок простий. Основна частина ризиків пов'язана не з самим активом, а з контуром доступу — процедурами зберігання ключів, якістю операційної безпеки та вибором інфраструктури. Наступне логічне питання — де і як зберігати активи, щоб знизити ці ризики в повсякденній роботі з портфелем.

Криптогаманець: Де безпечно зберігати активи?

Зростання інтересу до біткоїну і рішень другого рівня на кшталт Bitcoin Hyper посилило увагу інвесторів до інфраструктури зберігання. Після зростання активності на ринку частіше постає питання не про спекуляції, а про те, як надійно управляти капіталом і брати участь у нових проектах.

Більшість ризиків на ринку криптовалют пов'язана не з самим активом, а з доступом до нього. Втрата приватного ключа, скомпрометовані платформи, помилки при переказах — все це залишається джерелом збитків навіть у зрілій екосистемі. Тому увага поступово зміщується до гаманців, які поєднують зручність і високий рівень безпеки.

BestWallet

Одним з таких рішень став Best Wallet. Це мультичейн-криптогаманець, який дозволяє зберігати, обмінювати і відстежувати активи в одному місці. Його архітектура побудована на локальному шифруванні даних: приватні ключі не передаються на сервери і залишаються тільки у власника пристрою. Це мінімізує ризик витоку і робить зберігання активів незалежним від сторонніх сервісів.

Крім зберігання, Best Wallet виконує роль навігації по ринку. У розділі «Upcoming Tokens» користувачі можуть стежити за ранніми проектами і брати участь у передпродажах токенів без переходу на сторонні платформи. Гаманець підтримує основні стандарти токенів ERC-20, BEP-20, а також взаємодію з мережами рівня 2, включаючи рішення на базі Ethereum і Біткоїна.

З точки зору ринку такі рішення стають мостом між технологічними інноваціями та масовим користувачем. Якщо Bitcoin Hyper та інші Layer 2-мережі створюють інфраструктуру швидкості та масштабування, то Best Wallet вирішує завдання останньої милі, робить цифрові активи доступними тим, хто раніше залишався осторонь.

ПІДКЛЮЧИТИ BEST WALLET

Що чекає ринок до кінця 2025 року

2025 рік став для крипторинку перехідним. Після волатильних місяців, масових ліквідацій і корекцій інтерес до біткоїну не ослаб. Навпаки, ринок стає в, дорослішає. Все більше інвесторів бачать в BTC не короткостроковий інструмент, а основу для майбутньої фінансової інфраструктури.

За оцінками аналітиків, до кінця року біткоїн може торгуватися в діапазоні 105−120 тисяч доларів, якщо макроекономічна ситуація залишиться стабільною. Ключовим фактором для цього залишається політика ФРС США: зниження ставок або сигнал про пом'якшення риторики можуть підтримати попит на ризикові активи. В іншому випадку можлива консолідація поблизу поточних рівнів.

На технологічному рівні біткойн переживає, можливо, найцікавіший етап за останні роки. Поява рішень другого рівня, таких як Bitcoin Hyper, перетворює його з «цифрового золота» на повноцінну платформу для транзакцій і децентралізованих сервісів.

В цілому прогноз на 2025 рік можна охарактеризувати як помірно позитивний. Зростання інтересу до біткоїну, підвищення ліквідності та технологічні прориви створюють фундамент для подальшого зміцнення ринку. Навіть при можливих корекціях саме інфраструктура Layer 2-мережі, безпечні гаманці та інституційні сервіси визначатимуть, яким буде наступний цикл.

Якщо попередні роки показали силу спекуляцій, то 2025-й демонструє інше: стійкість, технологічний прогрес і поступове дорослішання всієї криптоіндустрії.

FAQ

Скільки буде коштувати Bitcoin у 2025 році?

Більшість аналітиків вважають, що до кінця 2025 року біткойн може торгуватися в діапазоні від 105 000 до 120 000 доларів. За сприятливої макроекономічної ситуації та зростання інтересу з боку інституційних інвесторів курс може досягти і 130 000 доларів. Хоча короткострокові корекції також можливі.

Який прогноз для біткоїна в 2025 році?

Прогноз помірно оптимістичний. Основними факторами зростання є очікуване пом'якшення політики ФРС, збільшення частки довгострокових власників і розвиток інфраструктурних рішень, особливо другого рівня (Layer 2). За негативного сценарію курс може опуститися до 90 000−95 000 доларів, але загальний тренд залишається висхідним.

Скільки буде коштувати біткойн у 2026 році?

Якщо ФРС почне знижувати процентні ставки, а інтерес з боку великих інвесторів збережеться, біткойн може зрости до рівня 130 000−150 000 доларів. Водночас можлива консолідація на поточних значеннях, особливо якщо частина капіталу перетікатиме в облігації та традиційні активи.

Яка крипта може зрости в 2025 році?

Зараз більше уваги приділяється проектам, які допомагають поліпшити біткойн. Це проекти Layer 2 і токени з прикладною цінністю. Серед таких проектів можна виділити Bitcoin Hyper, а також великі системи, такі як Ethereum і Solana.