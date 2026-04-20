Криптоперекази із ЄС до України: де виграєш, а де втрачаєш до 3% на €10 000

Українці, які працюють, живуть або тимчасово перебувають у країнах ЄС, регулярно шукають зручні способи передати гроші до України. Для невеликих сум часто достатньо банківського переказу. Однак із великими сумами чи потребою в готівці стає складніше: значна частина коштів втрачається на комісіях та конвертації, а додатковими перешкодами стають суворі ліміти та вимоги до верифікації. Чи може криптовалюта стати розв'язанням цієї проблеми? Розбираємося далі.

Раніше «Мінфін» уже аналізував вартість переказів через традиційні міжнародні сервіси — MoneyGram, Western Union та Ria. Вони поступалися банківським переказам за ціною, але залишалися зручним варіантом, коли потрібно було швидко отримати готівку в Україні. Криптовалюта пропонує альтернативні маршрути з меншими обмеженнями для великих сум. Проте, на відміну від класичних сервісів, тут немає фіксованого шляху: ланцюг переказу може бути довгим, а кожен його етап — платним. Тож, чи справді це вигідно — покаже лише детальний розрахунок.

Криптопереказ між гаманцями — справа швидка й недорога (комісії мережі часто становлять менше $0,5, а всередині однієї біржі транзакції можуть бути взагалі безкоштовними). Проте ми зосередимося на складнішому, реальному сценарії: коли відправник починає з фіата в ЄС, а отримувачу потрібна саме готівкова валюта в Україні.

Де найвигідніше купити криптовалюту в Європі?

Спосіб купівлі криптовалюти в Європі багато в чому залежить від стартових умов користувача — зокрема, від того, чи має він українську або іноземну картку, доступ до Revolut, Wise чи інших сервісів, український або європейський акаунт на криптобіржі, локальні фізичні обмінники поряд тощо. При цьому кожен із способів має як свої переваги, так і недоліки.

Оскільки крипторинок переважно орієнтований на доларові стейблкоїни, для наших розрахунків ми вибрали найліквідніший із них — USDT, який став фактичним стандартом для українських обмінників.

Централізовані біржі

Один із найпоширеніших та найшвидших способів купити криптовалюту — P2P-ринок на централізованих біржах. Тут можна купити USDT за гривню, долар, євро, злотий або іншу фіатну валюту без комісії самої платформи, але підсумкова вартість залежить від курсу в конкретному оголошенні.

На практиці курс під час купівлі USDT на P2P-ринку може виявитися як вигіднішим, так і менш вигідним за банківський, — залежно від платформи, способу оплати та балансу попиту та пропозиції в конкретний момент. Зазвичай різниця перебуває в межах близько 0,5−1,5%, але може бути як більшою, так і меншою.

Наприклад, на момент перевірки USDT на P2P-ринку Binance за гривню можна було купити на 1,65% вигідніше, ніж за офіційним банківським курсом. Тобто у випадку із сумою в гривневому еквіваленті €10 000 уже на етапі входу в крипту відправник отримував би близько €165 премії.

Для порівняння: того ж дня купівля USDT за євро вже передбачала переплату 1,47%, або близько €147 втрати на вході, а за польський злотий — близько 0,9%, тобто орієнтовно €90.

Але такі співвідношення не є сталими й можуть швидко змінюватися, залежно від ситуації на ринку.

Для власників європейських банківських акаунтів доступні також різні способи прямого поповнення гаманця на біржі для купівлі USDT, але комісії в таких випадках залежать як від самого способу, так і від конкретної платформи. Зробити це можна з валютної картки (зокрема, для євро та долара на Binance комісія становить 3,3%, а на WhiteBIT — 1,5%), банківським переказом SWIFT (часто без комісії з боку платформи, але із зарахуванням протягом декількох днів та комісіями банку 0,5−1%), через Instant SEPA (на OKX — 1 €) або через сервіси, на кшталт ZEN.COM (близько 1%). На WhiteBIT поповнення можливе і з українського акаунту, але комісія з гривневої картки становить 4,5%.

Водночас у прямих способах поповнення, які передбачають конвертацію з євро чи іншої валюти в доларовий стейблкоїн, варто враховувати не лише комісію, а й курс. На момент перевірки на різних біржах і в парах із різними валютами він був вищим за банківський приблизно на 0,5%.

Тобто, якщо поповнення відбувається відразу в доларах, такий спосіб може бути доволі зручним, хоча за комісіями він не дуже конкурентний, порівнюючи з банками. Але з євро або іншими валютами витрати можуть зростати. Наприклад, якщо заводити з картки €10 000 через Binance, то лише на етапі купівлі USDT втрати становитимуть близько 3,8% (3,3% комісії + приблизно 0,5% через курс). У грошах це орієнтовно €380 втрат уже на вході.

Revolut

Для українців, які мають податкове резидентство в ЄС, ще одним варіантом є використання Revolut. Сервіс дозволяє зберігати кошти в різних валютах і конвертувати їх між собою за курсом, близьким до банківського, що робить його зручним проміжним інструментом перед купівлею криптовалюти. Якщо користувач уже має на рахунку долари, USDT можна купити відразу; якщо ні — краще спершу конвертувати євро або іншу валюту.

Для невеликих операцій у Revolut діють мінімальні фіксовані комісії в євро — від €0,99 до €2,99, залежно від суми, а для угод від €200 уже застосовується відсоткова комісія: для планів Standard та Plus вона становить 1,49%, для Premium та Metal — 0,99%, а для Ultra — 0,49%.

Виведення USDT на зовнішній гаманець також є платним. На відміну від криптобірж, Revolut стягує сервісну додаткову комісію близько €3,5, до якої додається мережева, відповідно до обраної мережі.

Тобто для стандартного акаунту Revolut переказ на €10 000 означав би близько €149 втрати лише на комісії за купівлю USDT. Окремо довелося б заплатити ще близько €4 за виведення на зовнішній гаманець (сервісна + мережева комісія).

Локальні фізичні обмінники та криптомати

Ще один варіант — локальні фізичні криптообмінники та криптомати в країнах ЄС. Їхня головна перевага в тому, що купити USDT часто можна просто за готівку, без прив’язки до банківського акаунту чи картки. Водночас за таку простоту доводиться платити: комісія в офлайн-обмінниках зазвичай становить 2,5−3%, а в окремих випадках може сягати 4,5%. Для сум понад €1 000 такі точки зазвичай уже просять паспорт, а при більших операціях можуть вимагати підтвердження походження коштів.

Схожа логіка і в криптоматах, на кшталт Bitomat: вони дають змогу швидко завести готівку в криптовалюту, але комісія там орієнтовно становить близько 3%, при цьому для великих сум цей варіант є менш зручним і ризикованішим, тому ми його не враховуємо для прикладу переказу €10 000.

Українські криптообмінники в Європі

Окремий варіант — українські криптообмінники, які приймають перекази через SEPA, SWIFT, Wise, Revolut, PayPal та інші платіжні сервіси. Їхня перевага в тому, що користувач часто відразу бачить фінальний результат в USDT і може вибрати зручний спосіб оплати без окремої реєстрації на біржі. Водночас курс у таких сервісах зазвичай менш вигідний, ніж на P2P або за прямого банківського поповнення біржі, та може бути дорожчим на понад 5%, порівнюючи з міжбанком.

У частині таких сервісів також доступна купівля криптоактивів за готівку, але умови зазвичай погоджують індивідуально, а сама опція є далеко не в усіх країнах Європи й часто лише для великих сум — орієнтовно від 10 000 USDT.

Як вивести USDT в Україні

Після купівлі USDT у Європі важливо відразу визначитися зі способом виведення коштів в Україні. Оскільки нам потрібна саме готівка, то фактично єдиним варіантом залишається фізичний криптообмінник. У такому разі стейблкоїни можна відразу переказувати на гаманець обраного сервісу, щоб не додавати зайвий переказ у блокчейні та не втрачати гроші на мережевій комісії.

Щоб уникнути втрати коштів на подвійній конвертації, USDT вигідніше відразу виводити в готівковий долар, а не в євро.

Окремої комісії більшість українських криптообмінників зазвичай не беруть (хоча це правило не є універсальним, тому умови краще уточнити в конкретного сервісу), а підсумковий результат тут визначає насамперед курс. Як і на P2P-ринку, різниця з міжбанком тут зазвичай сягає до 1,5%, залежно від спреду, ліквідності та ситуації на ринку, але при виведенні готівки вона частіше працює на користь користувача. На практиці через більший оборот, ширшу представленість у парах і кращу ліквідність премія на USDT часто є вищою, ніж, наприклад, на USDC, хоча останній у Європі краще вписується в регуляторний контур.

Щоб вибрати найвигіднішу пропозицію, можна скористатися агрегатором, на кшталт Obmify. Він не охоплює весь ринок, але дає зручний зріз доступних на конкретний момент варіантів у різних містах України.

На момент перевірки найвигідніша пропозиція у великих українських містах давала близько 0,95% премії для сум понад 10 000 USDT. Для менших сум премія знижувалася, а поза великими містами курс був менш вигідним: наприклад, у Павлограді за 10 000 USDT давали приблизно на 0,1% менше номіналу, тоді як у Ковелі обмін йшов майже один до одного.

Який маршрут переказу на практиці є найвигіднішим?

Щоб зрозуміти, який спосіб переказу в результаті є найвигіднішим, важливо дивитися не на окремі етапи, а на весь ланцюг — від купівлі USDT у Європі до виведення готівки в Україні. Нижче ми прорахували ключові сценарії для переказу на суму €10 000 (що відповідало $11 624 за банком на момент перевірки) із подальшим виведенням в Україні в готівковому доларовому еквіваленті. До розрахунку включено відхилення на курсі, витрати на транзакцію в мережі та премію під час кешауту.

Спосіб купівлі USDT на €10 000 Придбання

(курс та/або комісії) Втрата на переказі Премія при виведенні в доларах Скільки отримаємо на виході P2P на біржі за гривню +1,65% 0,5 USDT +0,95% $11 928



+2,6% P2P на біржі за євро −1,47% 0,5 USDT +0,95% $11 561



−0,52% З картки у євро на Binance −3,8% 0,5 USDT +0,95% $11 287



-2,9% З картки у євро на WhiteBIT −2,0% 0,5 USDT +0,95% $11 498



-1,08% Instant SEPA на OKX −0,5% + €1 + можлива комісія банку €1−2 0,5 USDT +0,95% $11 675 +0,44% За євро через SWIFT 1−1,5% 0,5 USDT +0,95% $11 558−11 617



−0,06% до −0,57% Через Revolut Standard / Plus −1,49% €3,5 + 0,5 USDT +0,95% $11 555



−0,59% Через Revolut Premium/Metal −0,99% €3,5 + 0,5 USDT +0,95% $11 614



−0,09% Через Revolut Ultra −0,49% €3,5 + 0,5 USDT +0,95% $11 672 +0,41% Локальний фізичний криптообмінник у ЄС −2,5% до −3% _ +0,95% $11 441−11 382 −1,55% до −2,05%

За нашими розрахунками, найкраще в поточних умовах спрацював P2P-ринок за гривню. У випадку з переказом €10 000 премія на виході у готівковий долар становила приблизно $304. Невеликий плюс давав й Instant SEPA — близько $51 понад міжбанк, а також Revolut Ultra — орієнтовно $48 більше за міжбанківський курс.

Натомість найбільші втрати були при купівлі криптовалюти з картки на Binance — до 2,9% від суми через комісію та курс, а також через локальний обмінник — до 2,05%.

Водночас такі розрахунки не варто сприймати як сталу формулу. У криптовалютних переказах більшість витрат або зиску формується саме на курсі, який є вкрай мінливим: там, де сьогодні користувач отримує премію на виході, завтра — може зафіксувати збиток.

Тому для українців криптовалютний переказ сьогодні — це не готове рішення, а, радше, конструктор. За правильно зібраного маршруту він справді може дати кращий результат, ніж традиційні сервіси. Але без уважного вибору точки входу та виходу його переваги легко розчиняються в курсі.