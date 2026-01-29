Криптодепозити: до 21% пасивного доходу на USDT та інших стейблкоїнах

Коли криптодепозити в стейблкоїнах обіцяють до 21%, пропозиція виглядає занадто привабливою, щоб її ігнорувати. Але висока ставка у криптодепозитах завжди прив’язана до конкретних умов — від строків фіксації до типу платформи. Як вибрати формат криптодепозиту та на що звернути увагу перед стартом? У цьому матеріалі ми зібрали базові варіанти криптодепозиту стейблкоїнів і порівняли умови на ключових біржах, щоб зрозуміти, як саме формується відсоток та які параметри впливають на реальну дохідність.

Що таке криптодепозит?

Криптодепозит — це розміщення цифрових активів під відсоток на криптобіржі або децентралізованій платформі. Користувач зараховує актив у відповідний Earn-продукт, а платформа нараховує відсоток, використовуючи ці кошти у своїй інфраструктурі — зокрема, в кредитуванні, роботі з ліквідністю та інших сервісах.

Якщо мета — пасивний дохід без постійного контролю за ринком, найчастіше вибирають криптодепозити у стейблкоїнах. На відміну від біткоїна й більшості альткоїнів, де дохідність значною мірою визначає рух ціни, стейблкоїни прив’язані до курсу долара. Це зменшує вплив волатильності та зміщує увагу на умови продукту та надійність платформи.

Водночас використання стейблкоїнів не робить криптодепозит автоматично безпечним. У таких продуктах ключовий ризик — не ціна активу, а платформа, на якій він розміщений. Саме тому вирішальним стає вибір біржі або протоколу: рівень захисту визначають технічна інфраструктура біржі, резерви й ліквідність, політика ризик-менеджменту, фонди безпеки, прозорі правила нарахувань і виведення, а також історія інцидентів та реакція на них.

У цьому сенсі показові саме найбільші централізовані біржі (CEX): за високої ліквідності й відносно зрозумілих стандартів безпеки вони однаково пропонують ставки за стейблкоїнами на рівні декількох відсотків на рік. Так, на Binance та OKX дохідність часто тримається близько 8% APR (річна ставка без капіталізації), а на WhiteBIT у фіксованих планах відсоток за криптодепозит USDT може сягати 18,64%, та навіть 21% річних.

Від чого залежить дохідність криптодепозитів на централізованих біржах?

Висока дохідність криптодепозитів на централізованих біржах не є сталою величиною: вона змінюється разом із ліквідністю, активністю трейдингу та внутрішньою політикою платформи. На практиці ставка майже завжди прив’язана до базових параметрів:

типу активу (стейблкоїни, біткоїн, альткоїни);

строку розміщення коштів (наприклад, 10, 60 або 360 днів);

формату плану (фіксований або гнучкий).

Різні токени мають різний попит і ліквідність, що безпосередньо впливає на дохідність. Зазвичай на великих централізованих біржах картина така: найнижчі відсотки — у BTC (часто й ETH), бо це найліквідніші активи й біржам немає сенсу багато доплачувати за їх залучення. USDT/USDC та інші стейблкоїни найчастіше дають середні ставки — вони потрібні біржам як «паливо» для торгівлі та кредитування, але відсоток плаває, залежно від попиту та промо. Найвищі ставки частіше з’являються в альткоїнах або нішевих монетах — як компенсація за нижчу ліквідність і вищий ризик. Але можуть бути й винятки, тому вже згадані плани криптодепозиту WhiteBIT показують дуже високі максимуми й для USDT (18,34% річних), і навіть для BTC/ETH (17,39% річних).

Важливу роль відіграє і строк розміщення. Чим довше кошти залишаються заблокованими, тим вищу ставку готова запропонувати біржа. Для платформи це прогнозована ліквідність, для інвестора — премія у вигляді підвищеного відсотка. Саме тому дохідність у планах на 180 або 360 днів зазвичай суттєво перевищує ставки короткострокових депозитів.

Окремо варто зважати на формат самого продукту — фіксований або гнучкий. У фіксованих планах відсоткова ставка встановлюється в момент відкриття депозиту та залишається незмінною протягом усього строку, незалежно від ринкових коливань. Гнучкі плани, навпаки, не мають кінцевої дати й передбачають можливість вільного управління коштами, але ставка в них може змінюватися. При цьому у фіксованих планах достроковий вихід, зазвичай, означає втрату нарахованих відсотків, тоді як гнучкі продукти зберігають нарахований на момент виходу відсоток.

«У фіксованому плані ви отримуєте гарантований відсоток на весь строк, а в гнучкому — маєте перевагу щоденного нарахування відсотків, що дозволяє вивести прибуток у будь-який момент, навіть якщо ставка за планом зміниться в майбутньому» — пояснюють у WhiteBIT.

Для контрасту варто згадати й децентралізований сегмент. У DeFi дохідність формується безпосередньо через смартконтракти — без біржі як посередника, що потенційно може давати вищі відсотки. Водночас це потребує глибшого розуміння технічних ризиків і не передбачає жодної централізованої підтримки. Саме тому для більшості користувачів централізовані біржі залишаються основною точкою входу в криптодепозит — як компроміс між дохідністю, простотою та керованим рівнем ризику.

Порівняння пропозицій на топових біржах

Перше, на що зазвичай дивляться під час вибору депозитних програм для стейблкоїнів, — це APR (Annual Percentage Rate), річна відсоткова ставка, без огляду на складний відсоток, зручна для швидкого порівняння пропозицій між платформами. Нижче — зведене порівняння поточних базових умов для найпопулярніших стейблкоїнів на чотирьох великих централізованих біржах, без огляду на разові бонуси та промоакції.

Біржа Стейблкоїни Гнучкий план

APR Фіксований план

APR WhiteBIT USDT, USDC ~1,9−2,01% річних від ~9% до 18,64% (до 21% із WBT Hold) (10−360 днів) Binance USDT, USDC ~3,56−7,17% річних ~5−10%, інколи вище — в межах акцій (30−90 днів) OKX USDT, USDC ~5−8% річних до ~10−12%



(15−90 днів)

Вибираючи план, інвесторам важливо враховувати не лише максимальний APR, а й те, якою ціною він досягається — у вигляді строку, лімітів і доступу до коштів.

WhiteBIT тут вирізняється найвищими ставками у фіксованих планах для стейблкоїнів, але водночас у гнучких варіантах ставка є суттєво нижчою.

Окрім USDT, біржа пропонує до 17,39% річних на USDC та до 16,8% на UAHg (перший український стейблкоїн), а при утриманні монети WhiteBIT Coin (WBT) діє підвищення ставки на фіксований депозит USDT — до 21% (деталі на WhiteBIT Earn).

Binance зазвичай бере іншим: найсильніші сторони — масштаб, ліквідність і широка екосистема Earn, тоді як найвищі відсотки часто з’являються в межах акцій або на обмежені суми, а базові ставки переважно є доволі стриманими.

На Binance часом з’являються промопропозиції з підвищеним APR для певних стейблкоїнів (як-от USD1), де в рамках Booster-програми можна бачити до ~20 % APR, але це тимчасові умови з лімітами, а не постійна ставка.

OKX часто дає конкурентні відсотки на стейблкоїни вже в «звичайних» умовах і дозволяє підвищити дохідність без надто довгого блокування, але частина Earn-продуктів у них є різноманітнішою та потребує уважного вибору.

Зрештою, різниця між біржами — не тільки в цифрах, а в балансі між дохідністю та гнучкістю: що вища ставка, то частіше вона прив’язана до строку або обмежень за сумою, і це варто закладати в рішення ще до того, як натиснути «Створити план».

Що важливо знати перед участю в програмі криптодепозиту стейблкоїнів

Із криптодепозитом найпростіше помилитися в момент, коли «привабливий» APR перекриває все інше. Щоб дохідність не перетворилася на сюрприз, варто заздалегідь визначити правила гри для себе, і далі їх дотримуватися.

Оцінювати надійність платформи.

Перевагу варто віддавати біржам із репутацією, прозорими резервами та регулярними аудитами. Вищий відсоток на маловідомих майданчиках не компенсує ризик замороження або втрати доступу до коштів.

Уважно читати умови й рахувати дохідність.

Часта помилка — неправильно інтерпретувати ставку. Варто розрізняти APR (річну відсоткову ставку без капіталізації) та APY (річну ефективну дохідність із капіталізацією, яка враховує складні відсотки та частоту нарахувань), а також перевіряти строк дії ставки та правила нарахувань. Так, наприклад, 21% APR за депозитом на 3 місяці означає не 21% прибутку за цей період, а частину річної ставки, пропорційну строку (залежно від умов продукту).

Диверсифікувати між декількома біржами.

Не концентрувати весь капітал в одному продукті й на одній платформі. Практичний підхід — розподілити кошти між консервативнішими та «дохіднішими» варіантами, щоб знизити залежність від одного контрагента.

Поєднувати гнучкі та фіксовані плани.

«Не варто вкладати весь капітал в один довгий план. Ефективніше розподілити активи: частину в гнучкий план для ліквідності, частину — у фіксований — для прибутку», — радять у WhiteBIT.

На практиці гнучкий формат дає запас маневру, а фіксовані плани — вищу ставку: найчастіше логічно використовувати короткі строки 30−90 днів. Натомість довгі 180−360 днів доречні лише для тієї частини суми, яка точно не знадобиться найближчим часом.

Стежити за ставками й акціями, але читати умови.

Біржі регулярно переглядають APR, а промоплани часто мають ліміти за сумою, строком і доступністю. Перед входом важливо перевірити, на яку частину депозиту діє максимальна ставка і що буде у разі дострокового виходу.

Вибирати стейблкоїни з найвищою ліквідністю.

Для пасивної стратегії зазвичай вибирають USDT та USDC, тоді як маловідомі або алгоритмічні стейблкоїни можуть давати більший відсоток, як компенсацію за вищий ризик втрати прив’язки (депег), коли токен тимчасово або надовго відхиляється від $1.

Враховувати комісії та податки.

Більшість великих бірж, зокрема, згадані нами, не стягують окремих комісій за нарахування відсотків або закриття криптодепозиту. Витрати ж зазвичай виникають на етапі виведення стейблкоїнів — у вигляді мережевих комісій, а також можуть залежати від податкових правил у конкретній юрисдикції. Щоб зберегти реальну дохідність, варто заздалегідь оцінювати чистий результат і за потреби реінвестувати відсотки власноруч.

Зрештою, за умови зваженого підходу поєднання надійної платформи та правильно підібраних умов продукту, криптодепозити у стейблкоїнах — це ефективний спосіб отримувати пасивний дохід у доларовому еквіваленті без прив’язки до волатильності крипторинку.