Криптобіржа Binance обмежила виведення коштів на Wise та Revolut. Які є альтернативи?

Останніми роками P2P-операції стали ключовими для виведення коштів із криптоваютних бірж. Для спрощення їх використання біржі навіть запускали спеціальні платформи, а однією з найпопулярніших серед них стала Binance P2P. Водночас, віднедавна в її роботі відбулися суттєві зміни — вона виключила можливість виведення валюти на рахунки у Wise та Revolut. Чому це відбулося, та які альтернативи можуть зараз використовувати криптоінвестори, розбирався «‎Мінфін.

Значення P2P

P2P (або ж peer-to-peer) — це грошові перекази від однієї людини іншій. Фактично, якщо ви купите знайомому чашку кави, а він за неї перекаже вам гроші на картку — це і буде P2P-переказ.

У випадку з крипторинком, P2P-операції означають, що одна особа переказує іншій крипту, а та їй кошти на рахунок, і в такий спосіб відбувається купівля чи продаж монет. Така форма торгівлі може відбуватися поза біржами: наприклад, хтось розміщує оголошення, що хоче продати біткоїн, і з ним зв'язується покупець. Якщо ціна влаштовує сторони — відбувається угода.

Зі свого боку, ключові криптовалютні майданчики створюють свої сервіси для P2P-торгівлі. Їх можна назвати спеціалізованими дошками оголошень, де користувачі вказують ціну, за якою готові провести операцію, або ж розглядають ці пропозиції.

Для користувачів є декілька переваг використання P2P-торгівлі замість класичної біржової. По-перше, це дозволяє розглянути всі наявні пропозиції та обрати найвигіднішу ціну активу. Крім того, банки чи контролюючі органи, які можуть відстежувати операції, не знатимуть, що особа отримала кошти саме за продаж крипти чи переказала їх для її придбання. Ззовні операція виглядатиме, як звичайний переказ із рахунку однієї людини іншій.

Особливого значення P2P-перекази на українському крипторинку набули у 2022 році. Тоді Нацбанк обмежив виведення коштів із криптобірж на картки українських банків. Причиною стало те, що криптовалютні компанії використовували подібні шлюзи, що й бетінгові платформи для виведення коштів. Як наслідок, до обмежень призвела боротьба з останніми.

Сервіси для P2P-торгівлі криптобіржі розвивали й раніше, наприклад, Binance P2P була створена ще у 2019 році, але саме після обмежень регулятора цей інструмент почав позиціонуватись, як альтернатива традиційному виведенню коштів із бірж.

Значення Wise та Revolut для українців

Крім P2P-платежів, із початку повномасштабного вторгнення зросла популярність в Україні глобальних платіжних систем Wise та Revolut. Причиною стало те, що, аби зупинити виведення валюти з країни, Нацбанк запровадив низку обмежень на звичайні перекази, а тому такі електронні гаманці стали доступним варіантом для придбання і зберігання доларів чи євро.

Так, Wise у 2022 році запропонував нашим співвітчизникам відкривати віртуальні дебетові картки у своїй системі, а біженці, які перебували в інших країнах, мали можливість отримати і фізичну картку. Поповнити валютний рахунок Wise можна було безпосередньо з гривневої картки українського банку в межах ліміту в 100 тис. грн на місяць. Оскільки в той час іншого способу придбати електронну валюту не було — сервіс набув популярності. Щоправда, вже за декілька місяців компанія обмежила можливості для відкриття карток із України — пояснювалось це боротьбою з валютним туризмом.

Revolut із березня 2022 року також почав обслуговувати українців, які перебували в Європі. Вони могли відкрити рахунок та поповнювати його з гривневих карток. Для тих, хто залишився в Україні, такої можливості не було, але багато громадян заходили в Revolut, користуючись VPN, щоб приховати своє місце перебування, та вказували одну з країн ЄС, як місце проживання. Хоча експерти не радили так робити — якщо обман викриється, рахунок буде заблоковано.

Попри низку обмежень, Revolut та Wise набули популярності. В тому числі вони слугували містком для поповнення брокерських рахунків чи придбання криптовалюти. Могли українці використовували ці гаманці і для зберігання фіатних коштів після продажу крипти.

Чому Binance виключив ці гаманці

Сервіс Binance P2P пропонує перелік великої кількості банків та електронних гаманців для отримання коштів після продажу крипти. Донедавна в цьому списку були Wise та Revolut, однак, у грудні клієнти з різних країн світу помітили, що вони більше недоступні.

«‎Виявляється, що вчора Binance вирішила видалити Wise, як можливість використовувати P2P. Wise — єдина система, якою я користуюся», — скаржиться один із клієнтів біржі.

Хоча офіційного повідомлення про припинення співпраці з сервісами «‎Мінфіну» знайти не вдалося, у службі підтримки Binance підтверджують зміни. «Платіжні методи Wise більше не підтримуються платформою. (…) Ми розуміємо, що ці зміни могли призвести до незручностей для деяких наших користувачів, і приносимо за це щирі вибачення», — повідомили у службі підтримки.

На фінансових форумах клієнти висувають різні версії причин змін. Починаючи з того, що Wise та Revolut є не надто лояльними до криптовалютних переказів, а тому не дивно, що їх прибрали, і закінчуючи тим, що, навпаки, платіжні системи відмовились працювати з Binance на фоні звинувачень біржі у порушенні американського законодавства.

«Мінфін» звернувся до Binance для отримання офіційних коментарів. «Ми регулярно оновлюємо наші системи, щоб забезпечити відповідність місцевим і глобальним регуляторним стандартам. Відповідно до наших існуючих зобов'язань, методи оплати на платформі Binance P2P, які не відповідають нашій політиці комплаєнсу, недоступні на нашій платформі», — повідомили нам в компанії, підтверджуючи, що це саме Binance вирішив припинити роботу з гаманцями.

Які альтернативи існують

Попри обмеження, сервіс Binance P2P продовжує працювати, і на ньому залишаються інші інструменти для виведення коштів. Зокрема, гривневі перекази можна здійснювати на картки українських банків, є значна низка гаманців, на які можна вивести долари чи євро, але вони переважно непопулярні в Україні, або взагалі недоступні.

Деякі інші біржі також забезпечують P2P-перекази тільки на картки українських банків. Зокрема, про це «Мінфіну» повідомили у WhiteBIT.

Водночас, якщо ви звикли користуватись саме Wise та Revolut — можливість виведення коштів на них із криптобірж також залишається. Для цього можна скористатись послугами одного з численних сервісів обміну крипти. Ці компанії дозволяють продати монети, просто вказавши номер гаманця на біржі, та обрати зручний спосіб отримання коштів. Це можуть бути картки банків, готівка чи, власне, згадані системи.

Зокрема, можна скористатись послугами сервісу з пошуку криптообмінників Scanbit. Тут клієнт визначає, яким інструментом хоче скористатись для введення коштів, і компанія підбирає ті обмінники, які його підтримують. Зокрема, окрім Wise та Revolut, це можуть бути PayPal, Payoneer, низка інших гаманців, картки українських банків чи просто готівка. Сервіс перевіряє кожен обмінник, який додає до видачі, враховуючи його надійність, репутацію та зручність користування.

Якщо вам потрібно отримати гривню на картку українського банку, можна звернути увагу на обмінник Changeit. Сервіс дозволяє продати або ж купити біткоїн, ефіріум, USDT, Litecoin та інші криптовалюти, переказавши кошти також зі свого карткового рахунку. Також обмінник буде цікавий українцям, які проживають в Польщі, оскільки там він надає можливість конвертувати крипту в готівку.

Серед обмінників для зручного виведення саме валюти клієнти криптобірж можуть розглянути сервіс Dvizh. Через нього можна продати USDT, а долари отримати на свій рахунок у Wise або ж у платіжній системі Payoneer. Також є можливість продати криптовалюту за євро чи фунти стерлінги, і отримати їх на Revolut. За бажанням клієнти можуть обміняти свої кошти і на готівкову валюту — така можливість є у більшості обласних центрів України.

Таким чином, попри обмеження, які запровадив Binance, все ще залишається велика кількість варіантів торгівлі криптовалютою і можна обирати зручніший для себе.