Як ми перетворили криптореволюцію на ярмарок жадібності

Фінансова бульбашка, піраміда, шахрайство, купівля повітря, чергова тюльпаноманія. Сьогодні до криптовалют ставляться по-різному, але найчастіше ми чуємо саме такі епітети. І хоча люди, дотичні до цієї сфери, намагаються захищати блокчейн, варто нарешті подивитися у дзеркало й чесно визнати: усі ці твердження частково мають рацію. Чому склалась така ситуація, розмірковує журналістка «Мінфіну» Міра Київська.

Сьогоднішній криптопростір усе більше нагадує американські гірки, де тисячі людей щохвилини намагаються «вгадати» дно чи «зловити» пік у пошуках швидких «іксів». Ми побудували ринок, де успіх насамперед вимірюється швидкістю, з якою ти встиг скинути нікчемний токен наступному «інвестору». Ринок, у якому масова істерія навколо чергового мемкоїна інколи важить більше за реальні технологічні розробки лише через кілька маніпулятивних твітів інфлюенсерів. По суті, ми перетворили крипторинок на ярмарок марнославства та жадоби, який багато в чому нагадує гру в наперстки.

Найприкріше те, що за усім цим брудом, попри кожен відверто шахрайський проєкт, крипта все одно залишається «діамантом» у купі сміття. Бо поки критики зверхньо аналізують черговий обвал ринку, вони забувають про фундаментальну річ, яка сьогодні здається майже неочевидною: від початку крипта задумувалась як гроші.

Не як спекулятивний інструмент, не як складний дериватив, а як спроба створити сучасну платіжну систему без численних недоліків тієї, якою ми користуємось.

Чим насправді могла стати крипта?

Критики, які говорять про крипту як про фінансову бульбашку, часто забувають, що сучасні гроші — це насамперед колективна домовленість. Це симуляція цінності, яка працює лише доти, доки ми в неї віримо. Погодьтесь, на безлюдному острові чи в постапокаліптичному світі долари, євро, гривні та інші валюти — це лише фантики, з яких можна хіба розпалити багаття. Навіть саме слово «фіат» (лат. fiat) означає «хай буде так», тобто вказівку, декрет. Але якщо традиційні гроші — це вказівка зверху, домовленість, правила якої встановлюють і змінюють уряди, політики та банкіри, то крипта запропонувала домовленість, закарбовану в коді. У самому фундаменті Біткоїна, у першому ж White Paper, є ключова фраза: «Ми запропонували систему електронних транзакцій, яка не покладається на довіру».

Що це означає на практиці? Уявіть фінансову систему як закриту базу даних, доступ до якої є лише у посередників, які мають монополію на встановлення правил і контроль над капіталом. Криза 2008 року (на тлі якої зʼявився біткоїн) розкрила крихкість системи: банки роками приховували ризики за складними схемами, а коли піраміда завалилася — держава просто надрукувала трильйони доларів для їхнього порятунку, знецінивши заощадження людей інфляцією, щоб залатати чужі дірки.

Українцям, які пройшли через «банкопади», девальвації та зниклі в один день заощадження, не треба пояснювати, наскільки дорогою є така довіра. Ми заручники посередника, який може будь-коли змінити правила, заморозити кошти або використати наш капітал для власної вигоди. Саме цю залежність від людського фактора і мав прибрати код.

Математика замість довіри: у чому переваги блокчейну?

Крипта запропонувала світу модель, у якій ви довіряєте не інституції, а протоколу, і покладаєтеся не на чиюсь обіцянку, а на математичну перевірку. В основі цієї ідеї лежить публічна «книга обліку», яка не ховається в надрах дата-центру банку, а синхронно копіюється на тисячі незалежних комп’ютерів — нод — по всьому світу.

Прозорість: правила й історія, які може перевірити кожен

У традиційних фінансах повну картину бачать одиниці: банки, регулятори, великі гравці з доступом до даних і впливом. Блокчейн робить протилежне: базовий реєстр відкритий, транзакції може перевірити кожен, а правила відомі заздалегідь й однакові для всіх. Це не робить систему автоматично справедливою, але прибирає монополію на інформацію.

Незмінність: записи, які практично неможливо підробити

У традиційних фінансах будь-який запис у базі даних є «крихким»: він залежить від центрального сервера, де людська помилка, технічний збій або зовнішнє втручання можуть змінити чи видалити інформацію. Блокчейн же перетворює надійність на закон. Оскільки дані розпорошені між тисячами учасників, спроба переписати бодай один старий платіж вимагатиме невиправданих колосальних обчислень. Це фінанси, де історію транзакцій не можна переписати заднім числом.

Гроші без політичного циклу: Proof-of-Work

Іншим болючим місцем завжди був контроль над «друкарським верстатом». У реальному світі рішення про емісію ухвалює вузьке коло людей за зачиненими дверима, а наслідки — інфляцію й девальвацію — відчувають усі.

Біткоїн запропонував радикальний вихід: модель Proof-of-Work (доказ роботи), за якою графік випуску нових монет закарбований у коді, а кожна з них з’являється лише як результат реальних витрат енергії. Неможливо «додрукувати», неможливо прискорити, неможливо домовитися. Це цифровий актив із передбачуваною пропозицією — свого роду алгоритмічне золото.

Звісно, така модель має ціну: вона енергозатратна й повільна. Тому ще у 2011 році з’явився Litecoin — спроба зберегти принцип Proof-of-Work, але зробити мережу швидшою та «легшою» для майнінгу. Це була еволюція всередині тієї самої логіки: жорстко обмежена й наперед передбачувана емісія, яка не підлаштовується під кризу чи політичну доцільність.

Живий баланс: Proof-of-Stake

Через жорсткість Proof-of-Work Віталік Бутерін запропонував іншу логіку, втілену в Ethereum. Він планував його не як гроші, а як «світовий комп’ютер» — інфраструктуру для розумних контрактів. Але для роботи цього комп'ютера потрібне паливо, і саме монета ETH стала цими «програмованими грошима». Їхня емісія працює за логікою живого організму: що інтенсивніше він працює, то більше «калорій» спалює. У моделі Proof-of-Stake безпеку забезпечують не витрати електроенергії, а валідатори, які блокують власні монети. Вони отримують винагороду — це створює інфляцію. Але паралельно частина комісій спалюється.

Пропозиція стає гнучкою: коли мережа активна, монет може ставати менше; коли активність падає — більше. Це спроба замінити політичну монетарну політику алгоритмічним балансом.

Сьогодні цю модель саморегуляції використовують новіші мережі — від Avalanche до Solana — шукаючи компроміс між дешевими транзакціями та стабільністю активу.

Гроші зі швидкістю інтернету

Оскільки мережа глобальна і працює 24/7, переказ відбувається напряму між гаманцями зі швидкістю передачі даних. Для алгоритму немає різниці, чи надсилаєте ви кошти в сусідню кімнату, чи на інший континент — вартість і час транзакції залишаються однаковими. Це була обіцянка фінансової свободи, де ваші можливості не обмежені географією банку чи графіком роботи його менеджерів.

«Чесніша» логіка комісій

У більшості банків комісія — це незмінна константа, де ви платите за утримання величезної структури посередників, не маючи права вибору чи впливу на тариф. У блокчейні ж ви платите не «установі», а самій мережі за ресурс. Це чистий ринок: ви самі визначаєте ціну, залежно від того, наскільки терміновим є переказ. І хоча перші блокчейни через свою повільність часто були навіть дорожчими за банки, сучасні мережі на кшталт Solana практично закрили це питання остаточно. Вони зробили транзакції настільки дешевими (зазвичай частки цента), що банківські збори за міжнародні перекази на їхньому тлі просто нераціональні.

Глобальна доступність

Ще одним елементом цієї утопії стала безбар'єрність. У традиційній системі ви мусите «заслужити» право на рахунок: пройти перевірки, надати документи, іноді — мати відповідний рівень доходу. Крипта ж запропонувала інший поріг входу: лише смартфон та інтернет. Вам не потрібен дозвіл, щоб стати учасником глобальної економіки. Це мав бути «великий зрівнювач», який дає однакові фінансові інструменти і мешканцю мегаполіса, і робітнику в країні з розваленою банківською системою.

Проте ця абсолютна доступність прибрала і будь-які запобіжники: у світ складних фінансів отримали доступ усі — без цензури, без перевірки віку чи розуміння ризиків. Система, яка нікому не може відмовити, стала ідеальним середовищем не лише для свободи, а й для великої авантюри.

Невразливість: гроші без центру, який можна знищити

Остання, але, можливо, найпотужніша й водночас найутопічніша риса цієї системи — уже частково згадана децентралізація. У традиційному світі фінанси завжди мають «адресу»: центральний банк, сервер конкретної установи або політичні кордони держави. Це робить валюти вразливими до криз, санкцій чи навіть великих воєн — якщо падає центр, падає все, що до нього прив’язане.

Крипта — це перші гроші епохи справжнього інтернету. Вона не має штаб-квартири, яку можна закрити, чи президента, якому можна виставити ультиматум. Це система, яку неможливо вбити одним указом чи однією кризою.

Звісно, сучасний світ не може просто взяти й відмовитися від десятків окремих валют — на них зав’язані податки, бюджети, соціальні виплати й антикризові рішення. Але глобальна економіка давно живе не в «сотнях рівноправних грошей», а в системі кількох опорних валют, навколо яких обертається все інше.

Крипта лише показала, що гроші в принципі можуть існувати як протокол, а не як територія. Чи стане це колись нормою, чи залишиться паралельною реальністю поруч із державними валютами — ми поки не знаємо. Але сам факт, що така архітектура працює, уже змінив правила гри.

Ахіллесова п’ята утопії, або Як ми профукали майбутнє

Хоча кожна з переваг не була ідеально продуманою, справжньою Ахіллесовою п’ятою цієї системою стали ми самі. Іронія в тому, що створивши значно кращий інструмент, ми насамперед використали його для будівництва найбільшого в історії цифрового казино. Технологія, яка мала звільнити нас від диктату посередників, перетворилася на конвеєр із виробництва безглуздого інформаційного та фінансового шуму, який витісняє будь-який реальний сенс.

Інтеграція крипти в традиційні фінанси частково навіть погіршила становище — тепер ті самі інституції й корпорації, що десятиліттями маніпулювали фіатними валютами, отримали важелі впливу на крипторинок. Замість того щоб стати незалежною альтернативою, крипта стала для них ще одним майданчиком для ігор.

По суті, все це нагадує забивання цвяхів скрипкою Страдіварі: ми маємо в руках геніальний витвір інженерної думки, але використовуємо його переважно для найпримітивніших задач.

Ми не знаємо, як ставиться до долі біткоїна Сатоші (ким би він не був), але Бутерін, який будував «світовий комп’ютер» для прозорого врядування та благодійності, часом нагадує розчарованого архітектора. Йому прикро бачити, як талановиті розробники витрачають інтелект на створення чергового мемкоїна з жабою, собакою чи пінгвіном. Та водночас він чудово розуміє й приймає головне правило децентралізації: протокол не має власника, отже немає центру, який може нав’язати правила користування — як це робить емітент фіатних грошей.

Це і є головна пастка нашого часу: ми перемогли математичну складність, але програли власному азарту. Коли децентралізація стає лише ширмою для «коротких грошей», вона перестає бути революцією і стає просто ще одним розділом у підручнику з маркетингу.

Але попри все, скрипка Страдіварі не перестає бути скрипкою лише від того, що нею забивали цвяхи — вона просто чекає на свого музиканта. Крипта все ще має потенціал перерости підліткову фазу спекуляцій і стати тим, чим вона задумувалася: прозорим хребтом нової світової економіки. І це не лише мрія: стейблкоїни стають робочим інструментом переказів, токенізація підтягує реальні активи, а блокчейн усе частіше використовується не для ставок на графік, а як інфраструктура. Можливо, у недалекому майбутньому вона стане ще кращою: навчиться відсікати відмивання брудних грошей та тіньові ринки, але зробить це елегантно — не втрачаючи своєї головної переваги, свободи. Як саме позбутися недоліків, не знищивши саму суть децентралізації, поки достеменно не знає ніхто, але можливо, це нормально — революції не мають інструкції з експлуатації.