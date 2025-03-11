Інвестори Solana та Pi Network звернули увагу на XYZVerse для прибутку

Після невдач з Solana і Pi Network інвестори переключили свою увагу на XYZVerse. Потенціал п'ятикратного прибутку привертає увагу тих, хто шукає кращі можливості. XYZVerse стає багатообіцяючим варіантом для отримання більших прибутків. Що робить цю нову платформу такою привабливою і чи може вона принести прибуток, на який сподіваються інвестори?

XYZVerse: Найкращий новий мем-проект, який ви не можете собі дозволити!

XYZ — це ваша ексклюзивна VIP-перепустка до спортивної революції, заснованої на мемах. Подумайте про це як про MVP екосистеми XYZVerse, де криптоентузіасти можуть заробити на зростаючому попиті на мем-монети.

Але кожній революції потрібен герой — хтось, хто готовий боротися з труднощами і підняти токен $XYZ на вершину.

Цей герой —XYZepe, боєць у масці, справжній віруючий, невпинний власник $XYZ, місія якого — вивести XYZVerse на перше місце на CoinMarketCap. Він доводить, що аутсайдери можуть досягти успіху.

З мільйонами спортивних фанатів, готових вийти на поле, екосистема XYZVerse буде продовжувати розширюватися — і ваші винагороди будуть зашкалювати!

А ось і кульмінаційний момент ролика: XYZVerse було офіційно визнано найкращим новим мем-проектом — титул, який підкреслює його вибуховий потенціал на мем-монетній арені.

Попередній продаж XYZ — це ваш шанс встигнути до вибуху першого кварталу!

Мем-монети є беззаперечними чемпіонами криптовалютного світу, і XYZ має намір розгромити конкурентів. Наразі ціна $XYZ становить $0,0025, але вона залишається недооціненою криптовалютою, яка може зрости до $0,1 на фінальній стадії попереднього продажу.

Але перемога не приходить за одну ніч — вона вимагає відданості, стратегії і бійця, готового пройти всю дистанцію. XYZepe знає, що його чекає попереду, але з підтримкою спільноти він піднімає $XYZ до легендарного статусу.

З майбутнім лістингом на основних платформах CEX і DEX, надійним захистом у вигляді перевірених смарт-контрактів і повністю перевіреною командою, XYZ вже знаходиться попереду гри. Перевага першопрохідця є ключовим фактором тут — встигніть до того, як натовп штурмує поле, і ви отримаєте набагато більший прибуток!

XYZepe бореться за славу — чи будете ви з ним?

Pi Network (PI)

Pi Network (PI) останнім часом спостерігається значне зниження цін. За останній тиждень ціна знизилася на 26,55%. За останній місяць вона впала на 96,81%, а за півроку — на 95,76%. Наразі PI торгується в діапазоні від $1,10 до $1,87.

Виходячи з цих тенденцій, перспективи виглядають ведмежими. Послідовне падіння свідчить про продовження низхідного тиску. Індекс відносної сили знаходиться на рівні 42,40, що нижче нейтрального рівня 50, вказуючи на потенціал для подальшого зниження. MACD має від'ємне значення на рівні -0,0357, що вказує на ведмежий імпульс. Однак осцилятор Stochastic знаходиться на рівні 55,68, трохи вище середньої точки, що може свідчити про можливий розворот або консолідацію.

Важливо враховувати ключові цінові рівні. Найближча підтримка знаходиться на рівні $0,78, що приблизно на 29% нижче поточної ціни. Якщо ціна проб'є цей рівень, наступна підтримка буде значно нижчою — $0,009100. З іншого боку, найближчий опір знаходиться на рівні $2,32, що приблизно на 70% вище поточного рівня. Рух вище цього рівня може призвести до того, що ціна досягне другого опору на рівні $3,09, що означає потенційний приріст понад 150%. 10-денна та 100-денна прості ковзаючі середні знаходяться на рівні $1,43 та $1,70 відповідно. Оскільки поточна ціна нижче цих середніх, вони можуть виступати в якості рівнів опору в найближчій перспективі.

Солана (SOL)

Солана (SOL) останнім часом помітно знизився в ціні. За останній тиждень ціна впала майже на 29%, а за останній місяць — приблизно на 34%. За піврічний період падіння становить близько 6%. Наразі Solana торгується в діапазоні від $108 до $162, що свідчить про нещодавню волатильність ринку.

Технічні індикатори проливають світло на тенденцію Солани. 10-денна проста ковзаюча середня становить $127, що нижче 100-денної середньої в $139, що вказує на короткостроковий ведмежий тренд. Індекс відносної сили знаходиться на рівні 35,28, наближаючись до рівня перепроданості. MACD має від'ємне значення -2,349, сигналізуючи про продовження низхідного руху.

Майбутній рух цін може залежати від ключових рівнів підтримки та опору. Найближча підтримка знаходиться на рівні $89,78, що приблизно на 17% нижче поточного мінімуму. З іншого боку, попереду лежить опір на рівні $197,90, що вимагає зростання ціни до 83% від поточного діапазону. Пробиття цього опору може сигналізувати про бичачий розворот. Трейдери стежать за цими рівнями на предмет ознак зміни ринкового тренду.

Висновок

Хоча PI і SOL пропонують потенціал, інвестори тяжіють до XYZVerse через його унікальну спортивну екосистему мемекоінів і амбітну мету зростання на бичачому ринку в 2025 році.

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