Яка криптовалюта буде зростати найближчим часом — питання, яке в 2025 році задають собі і новачки, і люди з багаторічним досвідом на крипторинку. Формально вибір величезний. За різними оцінками, існує від 17 тис. активно торгуваних криптовалют до десятків мільйонів випущених токенів, з яких більшість давно нікому не цікава. На практиці ж левова частка грошей, як і раніше, крутиться в декількох десятках активів.

У листопаді 2025 року весь ринок криптовалют оцінюється приблизно в $3,5 — 3,6 трлн. При цьому більше половини капіталізації, як і раніше, тримає біткойн, а ще близько 12% — Ethereum. Сам біткоїн торгується в районі $100 — $106 тис., перетікаючи то вище, то нижче цього коридору.

Картина ускладнюється тим, що великі власники монет фіксують прибуток. А частина аналітиків пише обережні прогнози щодо подальшого зростання біткоїна. Це підтверджують дослідження CryptoQuant: довгострокові інвестори продають активи хвилями, але при цьому загальний обсяг вкладень в BTC продовжує зростати. Одні бачать в цьому загрозу обвалу, інші — здорове перезавантаження ринку перед новим етапом розвитку.

У зв'язку з цим питання вже не в тому, яка монета покаже зростання, а в тому, які проекти дійсно є основою для розвитку. Інвестори більше звертають увагу не на «одноразові сплески», а на проекти, які мають потенціал для розвитку інфраструктури.

Наприклад, мережі, які підтримують децентралізовані фінансові додатки, смарт-контракти, гаманці та сервіси, такі як Best Wallet — некастодіальний криптогаманець, де користувач повністю контролює свої активи.

У наступних розділах розберемо, які криптовалюти та інфраструктурні проекти в 2025 році виглядають перспективнішими за інші і чому на них варто звернути увагу, якщо ви думаєте про інвестиції до кінця року.

Топ-10 криптовалют з інфраструктурним потенціалом у грудні 2025 року

Коли ринок перебуває в стані невизначеності, новини змінюють одна одну з високою швидкістю. Інфраструктура — це єдине, що залишається непорушним.

Під інфраструктурою ми маємо на увазі не хайп і не меми, а справжні проекти, на яких будуються DeFi-додатки, смарт-контракти та гаманці.

Нижче десять криптовалют, за якими зараз спостерігають аналітики та інвестори.

1. Bitcoin (BTC)

У нашому списку це, скоріше, «позиція номер нуль». Безперечний лідер і основа всього ринку. За версією Coindcx це перший вибір серед великих криптовалют за капіталізацією. Він продовжує служити «цифровим золотом» з усталеною інфраструктурою, навколо якої відбуваються інвестиції і до якої прикута увага інституційних інвесторів. Купуючи біткойн, ви купуєте крипторинок разом з усією його «начинкою».

2. Ethereum (ETH)

Основна площадка для смарт-контрактів і DeFi-додатків. Без неї крипторинок був би значно біднішим. З огляду на підготовку до виходу ethereum 2.0, зростання потенціалу залишається значним.

3. Solana (SOL)

Мережа з високою пропускною здатністю, приваблива для додатків і сервісів з щільним користувацьким трафіком. У списках «кращих криптовалют» на 2025 рік вона фігурує стабільно.

4.Binance Coin (BNB)

Токен найбільшої біржі в світі. На ньому тримаються тисячі додатків і сервісів, від торгових майданчиків до власних блокчейнів BNB Smart Chain. Будь-який рух екосистеми Binance безпосередньо впливає на курс монети і на ринок в цілому.

Проект, за яким стоїть академічний підхід Чарльза Хоскінсона — одного із співзасновників Ethereum. Команда робить ставку на стійкість і формальну перевірку коду. Це не найшвидша криптовалюта, зате одна з найбільш продуманих з точки зору архітектури.

6. Avalanche (AVAX)

Платформа, яка дозволяє запускати власні блокчейни під конкретні завдання — від DeFi-додатків до корпоративних рішень. У 2025 році інтерес до AVAX зріс завдяки низьким комісіям і високій швидкості мережі.

7. Bitcoin Hyper (HYPER)

Новий погляд на масштабування біткоїна. Проект поєднує стабільність BTC з продуктивністю мереж рівня Ethereum 2.0 або Solana. В основі — інтеграція Solana Virtual Machine, яка дозволяє запускати смарт-контракти прямо в екосистемі біткоїна.

8. Ripple (XRP)

Незважаючи на судові спори, Ripple залишається одним з ключових гравців у сфері міжнародних платежів. Великі банки як і раніше тестують його рішення для транскордонних переказів. Це означає, що потенціал зростання зберігається.

9. Best Wallet

Наступний етап у розвитку користувацької інфраструктури. Best Wallet — це екосистема для управління активами, де під однією оболонкою зібрані гаманець, аналітика та інструменти інвестування. Можна зберігати токени, відстежувати зростання портфеля та підключатися до DeFi-додатків. Простота інтерфейсу робить його зручним навіть для тих, хто тільки освоює криптовалюту.

10. Near Protocol (NEAR)

Проект, створений для всіх, а не для інженерів. Near спрощує роботу зі смарт-контрактами, знижує поріг входу для розробників і користувачів. Завдяки цьому навколо нього зростає екосистема додатків і сервісів, орієнтованих на масовий ринок.

Чому увага інвесторів змістилася до інфраструктури

Якщо придивитися до топу вище, стає зрозуміло: майже всі проекти зі списку пов'язані з інфраструктурою. Одні будують мережі для смарт-контрактів, інші створюють майданчики для DeFi-додатків. А треті — взагалі гаманці, які роблять вхід в крипту простішим. У 2025 році саме ця частина ринку стала двигуном зростання.

Пару років тому було інакше. У топах були мемкоїни і гучні токени. Їх купували заради хайпу, на якому можна було заробити в момент. У 2025 році все змінилося. Після серії падінь ринок став дорослішим.

Якщо раніше метою було «зловити зростання монети на 200% за тиждень», то тепер питання звучить інакше — «що залишиться через рік?». Інвестори частіше вкладають кошти в екосистеми, а не в окремі токени. У фокусі — швидкість мережі, комісії, масштабованість, а також власна інфраструктура проєкту.

Інфраструктурні криптовалюти — це те, на чому зараз тримається весь крипторинок. Без них не буде ні DeFi-додатків, ні смарт-контрактів, ні гаманців, через які користувачі взаємодіють з мережею. Тому увага інвесторів і переключилася на активи, які створюють базу для всього іншого: Ethereum, Solana, Near, Bitcoin Hyper. Як це працює, розповідаємо далі.

Яка криптовалюта буде рости на плечах біткоїна

У топі інфраструктурних монет у нас не випадково з'явився Bitcoin Hyper. Це Layer-2-проект для біткоїна, який намагається вирішити відразу три старі проблеми мережі. Швидкість, комісії та відсутність смарт-контрактів. По суті, команда пропонує перетворити біткоїн з «просто сховища вартості» в базу для DeFi-додатків та інших сервісів.

Як це працює. Bitcoin Hyper — окрема мережа поверх біткоїна. Транзакції та смарт-контракти виконуються в другій мережі, а підсумковий стан періодично закріплюють у біткоїн-блокчейні. За швидкість відповідає Solana Virtual Machine: та сама логіка, що у Solana, тільки прив'язана до біткоїна.

Це забезпечує високу пропускну здатність, низькі комісії та підтримку складних смарт-контрактів — того, чого самому біткоїну не вистачає.

Цифри на листопад 2025 року виглядають так. За даними пресейл-майданчиків, проект вже зібрав близько 26,9 млн доларів при ціні $HYPER близько $0,013255 за токен. При цьому команда просуває стейкінг-програму з прибутковістю близько 43% річних для ранніх учасників.

Для багатьох інвесторів це виглядає як ставка на інфраструктурний актив з підвищеним ризиком і високим потенціалом. Зростання тут залежить не тільки від цін на біткоїн, але і від того, наскільки активно розробники будуть користуватися мережею і запускати проекти.

Іншими словами, це проект, який працює за рахунок найпопулярнішої монети в світі на даний момент. А це означає, що проект стабільний і має майбутнє.

Як інвестори працюють з інфраструктурою

Коли з'являються нові Layer 2-мережі на зразок Bitcoin Hyper, користувачам потрібен інструмент, який дозволяє швидко купувати токени, підключатися до DeFi-додатків і стежити за прибутковістю. Тут може допомогти мультигаманець, наприклад Best Wallet, який вже став одним з помітних інфраструктурних рішень 2025 року.

Великі гаманці на кшталт MetaMask, біржові додатки та залізяки на кшталт Ledger закривають базові завдання зберігання та переказу монет. Але майже не допомагають з інвестиціями в пресейли та DeFi-додатки. Плюс частина рішень жорстко пов'язана з централізованими компаніями. Best Wallet робить ставку на мобільний формат, мультичейн і роботу з пресейлами прямо в додатку.

Токен $BEST — центр цієї історії. Ним оплачують комісії в екосистемі. Через нього відкривають доступ до підвищених відсотків за стейкінг. На листопад 2025 року пресейл вже залучив близько $17,7 млн, а ціна на стадії передпродажу тримається в районі $0,026005 за токен. Для ранніх власників включили агресивну програму стейкінгу: партнерські пули дають прибутковість до 78%, що і приваблює мисливців за зростанням капіталу найближчим часом.

З точки зору користувача, Best Wallet працює як «головний екран» по криптовалюті. В одному додатку лежать активи на різних мережах, доступні кросчейн-свопи, підключення до DeFi-додатків і моніторинг портфеля.

При цьому токен $BEST сам по собі залишається окремим активом з власними перспективами зростання до 2025 року. Попит на гаманці та сервіси зберігання зростає разом з крипторинком, а разом з цим зростає інтерес інвесторів до інфраструктурних монет такого типу.





Далі залишилося зібрати картину цілком: які криптовалюти з нашого топу реально можуть показати зростання до кінця року і як дивитися на прогнози, якщо хочеться зберегти голову холодною.

Важливо! Пресейл токена $BEST закінчується вже 28 листопада. У інвесторів залишаються буквально години, щоб встигнути купити його за цінами пресейлу. Далі токен може злетіти в космос: планується його лістинг відразу на двох великих біржах, MEXC і KuCoin. Попит може виявитися ажіотажним, та й команда гаманця, ймовірно, виклала на стіл не всі сюрпризи для інвесторів.

Яка криптовалюта буде рости до кінця 2025 року

Ми вже розібрали топ інфраструктурних монет і два конкретних проекти — Bitcoin Hyper і Best Wallet. Тепер логічне питання: яка криптовалюта буде рости до кінця року і як на це дивляться експерти.

Щодо біткоїну картина така. Восени BTC тримається в районі $100 — $110 тис., ходить в широкому коридорі після локального піку вище $120 тис. Експерти «РБК-Крипто» допускають зростання курсу до $160 тис. за сприятливої ситуації на ринку. Ефір — до $6,5 тис. у 2025 році. Інші аналітики називають діапазон $105 — $120 тис. до кінця 2025 року з шансом побачити і більш високий рівень при сильному попиті з боку фондів.

Grayscale в оглядах по секторах відзначає зростання капіталізації крипторинку і увагу інституційних інвесторів до BTC і Ethereum як до базових активів.

Якщо зібрати ці точки зору, підсумок виходить такий:

в першу чергу експерти дивляться на BTC — базовий актив, від якого відштовхуються всі інші монети;

серед альткойнів найчастіше називають Ethereum, який після переходу на «proof of stake» і оновлень в дусі Ethereum 2.0 залишається центром для смарт-контрактів і DeFi-додатків;

у топі прогнозів щодо зростання до 2025 року регулярно з'являються Solana (SOL), Ripple (XRP), іноді Binance Coin (BNB). А також інфраструктурні токени гаманців і Layer-2-проектів. Сюди якраз потрапляють $HYPER і $BEST.

Але будь-які прогнози щодо криптовалюти — це в першу чергу сценарії. Тому інвестору важливіше зрозуміти, які криптовалюти він вважає сильними за фундаментальними показниками.

Як вибирати криптовалюту з потенціалом у 2025 році

Щоб не бігати за кожною новою монетою, простіше тримати в голові просту рамку. Вона допомагає оцінити і класичні активи на кшталт BTC або Ethereum, і більш свіжі проекти рівня Bitcoin Hyper, Solana або Best Wallet.

1. Роль в інфраструктурі

Монета варта уваги, якщо навколо неї ростуть мережі та додатки. Ethereum і Solana дають майданчик для смарт-контрактів і DeFi-додатків, а Layer-2-рішення типу Bitcoin Hyper або Arbitrum розвантажують базовий шар і знижують комісії. Чим більше проектів в екосистемі, тим вищий шанс сталого зростання.

2. Користувачі та комісії

Дивимося на кількість користувачів, активність гаманців, рівень комісій в мережі і зручність для додатків. Там, де комісії падають, а додатків і токенів стає більше, ринок зазвичай бачить потенціал до зростання, а не випадковий сплеск.

3. Команда, дорожня карта і ризики

Cardano з Чарльзом Хоскінсоном, проекти, за якими стоять великі компанії або фонди на кшталт Grayscale, викликають більше довіри, ніж анонімні мем-токени. Але навіть сильний проект не дає гарантій доходу — крипторинок залишається волатильним.

4. Місце в портфелі

Навіть найперспективніші криптовалюти краще розглядати як частину набору активів. Частину портфеля можна тримати в біткоїні та ефірі, частину — в інфраструктурних монетах і токенах із зрозумілими перспективами розвитку в 2025 році. А невелику частку відвести під ризиковані історії на кшталт Doge або інших мем-монет.

Резюме

У 2025 році вибирати криптовалюту — це не просто гнатися за швидким прибутком. Потрібно шукати надійні проєкти. Ринок стає більш зрілим, і люди, які раніше купували токени просто тому, що чули про них, тепер дивляться глибше.

Інвестори вивчають суть проекту, стабільність екосистеми і чесність команди. У цьому сенс інвестицій в крипту — вкладати гроші не в обіцянки, а в те, що допоможе розвитку ринку в майбутньому.

FAQ

Яка криптовалюта може злетіти в 2026 році?

Якщо дивитися на тренди, до цього часу лідерами за зростанням можуть стати проекти, які розвивають інфраструктуру. Layer-2-мережі, мультичейнові гаманці та DeFi-платформи. Серед них Bitcoin Hyper, Ethereum і Solana, які до 2026 року повинні завершити великі оновлення та розширення екосистем.

Яка криптовалюта може злетіти в 2025 році?

Аналітики найчастіше називають біткойн, Ethereum, Solana і нові інфраструктурні токени на кшталт $HYPER і $BEST. Всі вони об'єднані однією рисою — за ними стоїть не тільки хайп, але і справжні технології, і зростаюча кількість користувачів.

Яка мем-монета «вибухне» в 2025 році?

Прогнозувати поведінку мем-монет майже неможливо: все вирішує спільнота і вірусність. Серед кандидатів на зростання називають Shiba Inu і Dogecoin — старі гравці, які вже отримали оновлення екосистем і продовжують жити не тільки за рахунок мемів, але і за рахунок додатків.

Яка крипта злетить до 2030 року?

У довгостроковій перспективі ставку роблять на фундаментальні проєкти: Bitcoin, Ethereum, Solana, а також екосистеми, де розвивається децентралізація і низькі комісії. Ймовірно, до цього часу саме інфраструктурні активи зададуть новий стандарт ринку.

Яка крипта може стати «новим Ethereum»?

Поки що найближче до цього статусу Solana і рішення другого рівня на кшталт Bitcoin Hyper. Вони вже пропонують продуктивність і масштабованість, з якими Ethereum колись починав свій шлях. Якщо їм вдасться утримати зростання і спільноту, ринок отримає кілька центрів сили замість одного.