Посли ЄС схвалили надання Україні коштів від заморожених активів рф

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу схвалили передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні. Про це повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.

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«Кошти підуть на підтримку відбудови та військової оборони України в умовах російської агресії», — зазначили в бельгійському головуванні.

Варто зазначити, що це є останнім кроком для введення в дію цього механізму. Рішення постпредів ще має фіналізувати Рада ЄС.

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Заморожені активи рф

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну низка країн заарештувала державні активи агресора, які на той час перебували в їх країнах.

Наразі на рахунках країн-партнерів України заморожено близько $300 млрд російських активів.

Міжнародний депозитарій Euroclear за підсумками першого кварталу 2024 року отримав 1,566 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів, що знаходяться під санкціями.