Україна залучає аварійну допомогу з енергосистем ЄС

У середу, 8 травня, у години ранкового піку на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини, при цьому у вечірні години можливе застосування обмеження споживачів електроенергії. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Обмеження на лініях

«Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості — у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні (у Харкові для 200 тисяч абонентів). В інших регіонах споживачі не обмежувалися. У південних регіонах для недопущення перевантаження обладнання однієї з високовольтних підстанцій оператор системи передачі з 10:30 до 16:00 обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ», — йдеться в повідомленні.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом, також на запит Польщі у вечірні години Україна в екстреному порядку постачала електроенергію до цієї країни.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 7600 МВт*год.