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8 травня 2024, 17:15

Україна залучає аварійну допомогу з енергосистем ЄС

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У середу, 8 травня, у години ранкового піку на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини, при цьому у вечірні години можливе застосування обмеження споживачів електроенергії.
Фото:depositphotos
У середу, 8 травня, у години ранкового піку на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини, при цьому у вечірні години можливе застосування обмеження споживачів електроенергії. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Обмеження на лініях

«Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості — у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні (у Харкові для 200 тисяч абонентів). В інших регіонах споживачі не обмежувалися. У південних регіонах для недопущення перевантаження обладнання однієї з високовольтних підстанцій оператор системи передачі з 10:30 до 16:00 обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ», — йдеться в повідомленні.
Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом, також на запит Польщі у вечірні години Україна в екстреному порядку постачала електроенергію до цієї країни.
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 7600 МВт*год.

Масований обстріл енергетики України

В ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

Це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктах енергетики, починаючи з 22 березня.

Пошкоджень зазнали об'єкти генерації. Також російські «шахеди» пошкодили обладнання одного з об'єктів Укренерго в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами.

На пошкоджених об'єктах працює ДСНС, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Vadim531
Vadim531
8 травня 2024, 17:36
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Интересно сколько миллионов на эту энергопомощь потребуют и уже потребовали 'партнеры'
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Qwerty1999
Qwerty1999
8 травня 2024, 18:01
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Мне тоже интересно, что вам приятнее — сидеть в темноте без электроэнергии сутками
или потреблять электроэнергию по фиксированному тарифу для бытовых потребителей,
даже если эта электроенергия закупается в Евросоюзе за валюту…
Не зависимо от стоимости 1 МВТ — для потребителей тариф фиксирован в гривне…
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Vadim531
Vadim531
8 травня 2024, 19:19
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Проблема в том что бюджет не резиновый, и что вместо траты на закупку электричества эти бабки могли бы пойти на производство вооружения внутри страны, которого каждый день и слышно что не хватает, а потом происходит «Авдеевка». Но партнеры в шоколаде зачем нам нищим передавать пво для защиты инфраструктуры, лучше потом выделить мизерную гуманитарку, и лучше уж доить Украину еще и таким образом, продавая ей подобные услуги с минимальным дисконтом если он вобще там есть!
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Qwerty1999
Qwerty1999
8 травня 2024, 19:55
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«эти бабки могли бы пойти на производство вооружения внутри страны»

Электричество закупают, в том числе, чтобы работало ещё не разрушенное
действующее производство и городской электротранспорт в том числе.

Считаете, что правильнее на неопределённый срок вырубить свет в нескольких
городах страны, чтобы сбалансировать производство и потребление
электроэнергии, ну так предложите вырубить свет в своём городе.
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