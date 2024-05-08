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8 травня 2024, 15:32

Нафтогаз планує накопичити щонайменше 13 мільярдів кубометрів газу до опалювального сезону

НАК «Нафтогаз України» при підготовці до опалювального сезону планує накопичити принаймні 13 млрд кубометрів газу, це буде газ українського видобутку. Про це повідомив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов, передає Forbes.

НАК «Нафтогаз України» при підготовці до опалювального сезону планує накопичити принаймні 13 млрд кубометрів газу, це буде газ українського видобутку.
Фото: freepik.com

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На початок опалювального сезону Нафтогаз планує накопичити не менше 13 млрд кубометрів газу. Про те Чернишов впевнений, що буде більше.

За його словами, у підземних газосховищах наразі зберігається понад 8 млрд кубометрів газу.

Враховуючи, що Укргазвидобування нарощує видобуток, Нафтогаз планує забезпечити потреби українців газом внутрішнього видобутку.

«Цього обсягу точно вистачить», — запевнив керівник Нафтогазу.

На випадок форс-мажору Нафтогаз має регулярну програму ЄБРР «надзвичайна кредитна лінія». У разі необхідності компанія зможе нею скористатися, щоб створити страховий резерв газу для проходження опалювального сезону.

Нагадаємо

В березні 2024 року Чернишов заявив, що Україна вперше пройшла опалювальний сезон на власному газі.

Джерело: Мінфін
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