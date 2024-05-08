НБУ включив до реєстру колекторських компаній одну нову компанію, а іншу — виключив

Національний банк України включив до реєстру колекторських компаній одну нову компанію, а іншу — виключив з реєстру. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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НБУ на підставі поданих заяви та документів ухвалив рішення про включення ТОВ «КК АСГАРД» (ЄДРПОУ 45338401) до реєстру колекторських компаній.

Водночас на підставі поданих заяви та документів відомості про ТОВ «ДК Коллекшн» (ЄДРПОУ 43620251) виключено з реєстру колекторських компаній.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 6 травня 2024 року.

Нацбанк нагадав, що лише компанії, внесені до вищезазначеного реєстру, мають право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.