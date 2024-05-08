Французький машинобудівний гігант Alstom продав останній актив у росії

Французький концерн Alstom продав свою частку у розмірі 20% акцій найбільшого у росії виробника вагонів та локомотивів АТ «Трансмашхолдинг» (ТМХ) за 75 млн євро . Про це пише «Бізнес.Цензор» з посиланням на повідомлення компанії.

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Угоду закрили на початку січня 2024 року, її балансова вартість була нульовою внаслідок попереднього знецінення цих активів. Alstom зазначає, що після у вересні 2023 року США включили російський «Трансмашхолдинг» до санкційного SDN List.

«Група додатково оцінила потенційний ризик, що виникає внаслідок нових санкцій OFAC, і прийняла рішення продати свою частку в TMХ», — зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, у березні 2022 року французький концерн Alstom, один зі світових лідерів у сфері виробництва енергетичного обладнання та залізничного транспорту, оголосив про припинення постачання продукції та інвестицій в росію через вторгнення її військ в Україну.