Половина біженців з України, які отримали тимчасовий захист в ЄС, мешкають в Німеччині та Польщі

Кількість людей, які втекли з України до країн ЄС та отримали там тимчасовий захист становить 4,2 млн. Найбільше таких біженців прийняла Німеччина. Про це свідчать дані Евростату.

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У ФРН мешкає понад 30% біженців зі статусом тимчасового захисту. На початок квітня цифра сягнула 1 301 790 осіб. На другому місці — Польща (955 520; 22,7%). Чехія займала третє місце (364 375; 8,7%).

98% біженців з 4,2 млн — це громадяни України:

жінки — 45,8%;

діти — 32,8%;

чоловіки — 21,4%.

За розрахунками ЦЕС, у кінці січня 2024 року за кордоном перебували 4,9 млн українських біженців. З них близько 3,3 млн перетнули західний кордон України, 250 тис виїхали в ЄС через Росію чи Білорусь, а 1,3 млн залишаються в РФ.

Нагадаємо, що Європейська рада продовжила тимчасовий захист українців до 4 березня 2025 року.