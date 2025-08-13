Freedx CEX — без кордонів«Біржа створена трейдерами — для трейдерів»

А що як платформа винагороджувала б тебе просто за те, що ти прийшов раніше за всіх? Де усi твої улюблені інструменти торгівлі та просунуті метрики об'єднані з високою ліквідністю і зручністю?

Це Freedx, і вiн щойно запустився вчора!

Історія Freedx

Freedx з’явився з бажання розв’язати ключові проблеми криптобірж: заплутані інтерфейси, поганий користувацький досвід та недостатній рівень безпеки. Команда засновників — ветерани Binance, Deutsche Bank та Upbit — побачила явну потребу в більш інтуїтивній, професійній платформі для торгівлі.

Хто підтримує Freedx?

Freedx залучив понад $50 мільйонів приватних інвестицій, підтверджуючи свою місію трансформувати централізовану торгівлю для нового покоління користувачів.

Чому ринку досі потрiбен кращий CEX?

Бо навіть найбільші гравці не вирішили фундаментальні проблеми користувацького досвіду.

Візьмемо одну велику біржу, наприклад. Вона розділяє «про» і «лайт» версії у дві окремі апки. Хочеш перемикнутися? Потрібно завантажувати й заходити у кілька додатків. Потрібно переказати кошти між акаунтами на тій самій біржі? Для цього є окремий додаток — а повернути кошти назад можна лише через один з трьох додатків, не через інші.

Це фрагментований хаос, який ускладнює прості операції.

Ще одна відома біржа, якщо відкриєш чат підтримки з питанням, відповідає, що відповідь може зайняти від 25 хвилин до години, а часто — кілька годин або взагалі не відповідають.

Freedx створено, щоб позбавити нас від цих проблем. Одна єдина платформа. Єдиний безшовний досвід. Підтримка в реальному часі, без здогадок. Ми віримо, що торгівля криптою має відчуватись так само просто і надійно, як користування найкращими фінтех-продуктами світу. Без застрягання у застарілих системах 2013 року.

Чому юрисдикція Ель-Сальвадору?

Ель-Сальвадор обраний з огляду на стратегічні причини. Freedx ліцензовано CNAD (Національна комісія з цифрових активів) і працює легально у рамках криптодружнього регуляторного поля країни. Юрисдикція дозволяє надавати відповідні послуги з першого дня, одночасно підтримуючи політику Bitcoin-first та закон про цифрові активи 2023 року. Великі гравці як Tether, Binance, Bitfinex, Bitget обирають цю регуляцію.

Чим Freedx відрізняється?

Freedx — це централізована біржа, орієнтована на користувача, а не на токени, локаути або торгові пастки.

В той час, як інші біржі блокують функції за стейкінгом власного коїну чи великими обсягами, Freedx дає доступ до низьких комісій, високої ліквідності та реальних винагород з моменту реєстрації.

Кожен елемент — від багатомовного інтерфейсу до інтеграції фіату, глибини ринку і цілодобової підтримки — створений для зручності та доступності.

Незалежно від того, чи ви новачок, чи активний трейдер, Freedx підтримує вас і росте разом із вами.

Ключові функції Freedx на старті:

* Торгуйте понад 300 активами через Spot і Perpetual Futures

* Миттєвий обмін токенів через функцію Convert

* Заробляйте прибуток через стейкінг, гнучкі накопичення та майбутні DeFi інтеграції

* Використовуйте OTC для великих угод з персоналізованими цінами та розрахунками

* Фіатні депозити та виводи через кредитні картки, банківські перекази та P2P (з ескроу-захистом) — вже у вересні!

Усі функції доступні з першого дня через чистий веб-інтерфейс, а мобільний додаток вийде у вересні.

Що робить користувацький досвід Freedx особливим?

Freedx має чистий, багатомовний інтерфейс (англійська, іспанська, французька, китайська, українська) і оптимізований як для початківців, так і для профі. Глобальні команди підтримки та навчальний контент допомагають легко почати новим користувачам.

Як Freedx дбає про безпеку?

Безпека — один із пріоритетів Freedx. Серед інструментів захисту:

* Багаторівневе шифрування

* Протоколи холодних гаманців

* Моніторинг загроз у реальному часі

* Повну відповідність KYC/AML

* Партнерства з третіми сторонами (наприклад, Fireblocks, Sumsub) для посилення безпеки і відповідності

Чи складний KYC у Freedx?

Ні! Freedx використовує простий, ефективний процес KYC, збираючи лише необхідну інформацію за допомогою автоматизованої цифрової верифікації.

Як виводити та переказувати кошти?

Кожен користувач повністю контролює свої кошти — вивід і переказ здійснюються одним кліком.

Платформа підтримує вивід фіату у багатьох валютах та банках.

Що це за програма винагород на $3,3 млн?

Freedx цінує своїх ранніх прихильників, і airdrop на $3,3 млн — це один зі способів подякувати.

Все, що потрібно — зареєструватись на Freedx, пройти KYC та тримати торговий обсяг $500 в споті або $5,000 у ф’ючерсах протягом 30 днів.

Після цього користувачі отримують винагороди при досягненні певних рубежів. Чим швидше зареєструєшся і виконаєш умови — тим більше бонусів отримаєш.

Що далі у Freedx?

У найближчі місяці Freedx запустить додаткові важливі функції, починаючи з мобільного додатку у вересні та інструментів автоторгівлі зі смарт-опціями виконання.

До кінця 2025 року платформа розширить фіатні шлюзи: QR-платежі, мобільні гроші та локальні банківські інтеграції для покращення доступу на ключових ринках.

В межах цього розширення Freedx запровадить глобальні кредитні картки для зручних витрат прямо з гаманця користувача і відкриє нові можливості для щоденних платежів.

Також планується запуск підключення до відкритого банкінгу ЄС, залежно від дозволів регулятора. Ці кроки допоможуть Freedx закласти фундамент для ширшого впровадження і глибшого охоплення ринку.

Приєднуйтесь до Freedx і переосмисліть свій криптошлях вже сьогодні!

