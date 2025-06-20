FIFA переходить у Web3: власний блокчейн, NFT і мобільна гра FIFA Rivals

У червні 2025 року Міжнародна федерація футболу завершила міграцію своєї NFT-платформи FIFA Collect із блокчейну Algorand на Avalanche. Це не просто технічне оновлення, а стратегічний перехід до власної Web3-екосистеми. Що це означає для футбольних вболівальників, та які ще блокчейн-проєкти готує для них FIFA, розповість «Мінфін».

Нову блокчейн-систему під назвою Avalanche Subnet FIFA представила у травні 2025 року. Платформа FIFA Collection дозволяє користувачам купувати та торгувати футбольними моментами на основі NFC. Її було запущено напередодні клубного чемпіонату світу з футболу 2023 року в Саудівській Аравії в Algorand. За даними платформи FIFA Collect.Info, в обігу зараз перебуває близько 1 217 092 NFT, що належать приблизно 75 283 власникам. Сумарно за ними проведено понад 2,33 млн транзакцій на суму близько $22,1 млн.

Рішення FIFA створити власний блокчейн із використанням Algorand можна пояснити декількома причинами. Головні — отримання FIFA контролю над інфраструктурою, можливість блокчейну обслуговувати більше користувачів та підключатися до інших систем.

Попередній Algorand пропонував економічно ефективні та екологічно чисті операції, але був досить ізольованим. Тепер FIFA контролює рівень протоколу, оскільки створила свій власний блокчейн. Це означає, що організація може вирішувати, як створювати активи, інтегрувати ігри та керувати взаємодією користувачів зі своїми продуктами, не покладаючись на сторонні рішення.

Аналітики наголошують, що такий крок є стратегічним не лише для FIFA, а й для всього спортивного Web3 — він формує новий стандарт масштабованих цифрових рішень для мільйонної фан-бази.

Чому Avalanche: технічні переваги та сумісність з EVM

Хоча на Algorand FIFA успішно створювала й продавала NFT, використовуючи стандарт ASA, інфраструктура залишалася складною для масового користувача. Проєкт не міг повноцінно масштабуватись через слабку сумісність із зовнішніми сервісами, відсутність DeFi-інтеграцій та лімітований пул гаманців і маркетплейсів.

Головним обмеженням стала відсутність підтримки Ethereum Virtual Machine (EVM), що унеможливлювало інтеграцію з популярними гаманцями — MetaMask, WalletConnect тощо. Це робило вхід для масового користувача значно складнішим, особливо за умов глобальних подій із високим навантаженням. Натомість Avalanche Subnets сумісні з EVM за замовчуванням, що відкриває просту і зрозумілу взаємодію для мільйонів користувачів.

Технологія Subnet дозволяє FIFA створити окремий, незалежний ланцюг із високою пропускною здатністю (до 6 500 транзакцій/сек), субсекундною фіналізацією, низькими комісіями та гнучкими правилами керування. Для фаната це означає, що навіть під час масових подій — фіналів, трансляцій чи дропів — платформа не «лягатиме», не гальмуватиме й не потребуватиме складної техпідтримки. Транзакції проходять майже миттєво, без зависань і з мінімальними витратами, а правила взаємодії легко адаптуватимуться під подію.

Крім того, на відміну від Algorand, де FIFA була змушена адаптуватись до загальних умов платформи, Subnet-архітектура Avalanche надала їй повний протокольний суверенітет. Тобто відтепер FIFA сама визначає правила функціонування ланцюга, обирає валідаторів, налаштовує смарт-контракти та оновлення без залежності від сторонніх рішень. Така гнучкість дозволяє запроваджувати посилені політики безпеки, масштабуватись без втрат продуктивності й оперативно адаптувати інфраструктуру під глобальні події.

Цю протокольну гнучкість доповнює Snowman — консенсусний механізм, який унеможливлює розгалуження ланцюгів і гарантує стабільну фінальність навіть у разі маніпуляцій. Це суттєво підвищує безпеку та цілісність цифрових активів фанатів.

Що змінилося для фанатів: функціональні NFT і простіший доступ

На оновленій платформі FIFA Collect фанати, як і раніше, можуть купувати й обмінювати найкращі моменти турнірів у вигляді NFT (зокрема, Club World Cup і майбутній ЧС). Але тепер ці цифрові об'єкти мають додаткову функціональність: наприклад, право на участь у закритих дропах, бонусні подарунки (як-от футболки Adidas чи продукція інших партнерів), або можливість виграти квитки на матчі.

Серед інновацій — колекції з механікою RTB, інтегровані фан-челенджі та серії карток, які можна обміняти на реальні призи. Усе це переводить NFT із розряду сувенірів у категорію активів із функціональністю та цінністю в реальному світі.

За словами представника Modex — платформи, що курує FIFA Collect, акцент зроблено на цінності, яку фанат може використати, замість простої колекції.

Разом із переосмисленням NFT, як функціонального активу, FIFA оновила й технічну оболонку, щоби взаємодія стала інтуїтивною навіть для початківця. Саме тому в новій версії платформи UX став простішим — користувач підключається до гаманця за декілька секунд, а транзакції проводяться миттєво та з мінімальними комісіями.

FIFA виходить у блокчейн-геймінг: запуск мобільної гри FIFA Rivals

Цифрова трансформація не обмежується колекційними активами — наступним кроком стала інтеграція ігрових сценаріїв, що дозволяють фанатам взаємодіяти з футболом у новому форматі. 12−13 червня відбувся глобальний запуск мобільної гри FIFA Rivals — аркадної PvP/PvE-гри з елементами колекціонування NFT.

FIFA Rivals — це не типовий футбольний симулятор. Гра орієнтована на динамічний аркадний геймплей із фантазійними елементами. Окрім класичного фан-досвіду, FIFA Rivals поєднує і DeFi-механіки: користувачі збирають цифрові картки гравців у вигляді NFT, формують власні команди, беруть участь у матчах у реальному часі й можуть торгувати здобутими активами. Це забезпечує справжнє володіння предметами гри, які можна використовувати за її межами.

І хоча гра побудована на Mythos-чейні (Polkadot), блокчейн інтегрований у фоновому режимі — для користувача він практично непомітний. Тобто користувачі можуть торгувати предметами у внутрішньому маркетплейсі та отримувати повноцінну цифрову власність, не маючи досвіду в Web3.

Усе це створює гібридний формат прибутку, де спортивні події починають працювати, як економічні тригери, подібно до новин у традиційних фінансах. VentureBeat називає гру «поєднанням високої динаміки з власністю у Web3», а оглядачі на CCN наголошують: проєкт уникає надмірного хайпу, фокусуючись на справжньому ігровому досвіді.

Токен FUTBOL і перехід до екосистем, керованих фанатами

У червні FIFA також запустила платформу 0xFútbol на Avalanche, побудовану навколо фанатського токена FUTBOL.

Цей токен використовується в prediction markets, квестах, винагородах за участь, голосуваннях — що дає фанатам реальний вплив на цифрові активності клубів і платформ.

Платформа 0xFútbol є багатошаровим Web3-хабом, що включає декілька продуктів: футбольний симулятор MetaSoccer, міні-гру Wonderkid для Telegram із понад 160 тисячами користувачів, phygital-платформу Ultras у співпраці з фанатськими спільнотами та майбутній сервіс FútbolPM для монетизації прогнозів матчів.

Усі ці елементи об'єднує токен FUTBOL, який також цього місяця уже пройшов IDO (продаж токенов на децентралізованих біржах для залучення коштів у криптовалютні проєкти) і залучив $250 тис. Токен циркулює в екосистемі з ринковою капіталізацією близько $2 млн, використовується у всіх ігрових та соціальних функціях, а розробники відкрито заохочують його подальшу інтеграцію сторонніми платформами через інструмент FútbolPad.

Серед партнерів — Protocol Labs, ConsenSys Mesh, Techstars, AWS Startups і Microsoft Startups, що підкреслює амбіцію проєкту охопити глобальну фан-базу футболу й перетворити її на повноцінну цифрову економіку участі.

Фундамент для глобального ринку цифрових прав і цифрової участі

Поступовий розвиток FIFA Blockchain демонструє: Web3 у спорті — не мода, а стратегічний напрямок із реальними механізмами дії. Крок за кроком FIFA вибудовує інфраструктуру, яка розширює можливості взаємодії фанатів зі спортом, а також формує новий тип ринку — ринок цифрових прав. Йдеться не лише про NFT-картки, а й про доступ до квитків, мерчу, внутрішньоігрових активів, а згодом — і прав на трансляції чи участь у голосуваннях.

Це перехід від «глядача» до «учасника з часткою впливу». І це не просто концепція, а вже реальна модель, яка поєднує спортивні емоції з цифровою власністю. Фанати отримують змогу володіти частинкою подій — і перетворюють свою взаємодію на активну участь у формуванні нової спортивної економіки.