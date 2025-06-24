Цей новий Layer 1 називається наступним Solana — дивіться Kaanch

Kaanch швидко завойовує визнання як революційний блокчейн Layer 1, що пропонує високопродуктивну альтернативу існуючим мережам. Наразі Kaanch перебуває на 7-му етапі попереднього продажу, ціна токена становить 0,64 долара , а загальний обсяг зібраних коштів перевищив 2,47 мільйона доларів. Цей імпульс підсилюється передовими технологіями та орієнтацією на реальні активи, що робить Kaanch привабливим вибором для інвесторів, які шукають найкращі можливості в сфері криптовалют. Майбутнє лістинг на BitMart , LBank та xT із фіксованою ціною 30 доларів додає ще більше очікування навколо Kaanch.

Чому 1,4 млн TPS Kaanch перевершує Ethereum і Solana — приєднуйтесь, поки не вибухнуло!

Kaanch забезпечує надзвичайну пропускну здатність 1,4 мільйона транзакцій в секунду (TPS) і час остаточного підтвердження всього 0,8 секунди. Ця продуктивність перевершує багатьох конкурентів, включаючи Ethereum, завдяки миттєвому виконанню транзакцій і безперебійному потоку смарт-контрактів. Практично нульові комісії за газ роблять його надзвичайно економічним для децентралізованих додатків, мікротранзакцій та щоденних платежів. Завдяки децентралізованій мережі з 3600 вузлів Kaanch гарантує безпечні та миттєві транзакції як для підприємств, так і для приватних осіб, позиціонуючи себе як найкраще рішення Crypto Layer 1 за масштабованістю та швидкістю.

7-й етап попереднього продажу за ціною 0,64 долара — останній шанс придбати Kaanch до того, як його ціна досягне 30 доларів!

Передпродаж Kaanch пропонує інвесторам можливість придбати токени за ETH та USDT, а також привабливі бонуси, такі як до 30% річної прибутковості (APY) під час передпродажу. Загальний обсяг пропозиції обмежений 58 мільйонами токенів, а обмежена доступність у поєднанні з швидким прогресом проекту створює сильний ефект FOMO. Веб-сайт передпродажу — це рекомендоване місце для інвесторів, які бажають скористатися цією швидкоплинною можливістю. Інфраструктура Kaanch, перевірена SpyWolf і VerifyLab, гарантує прозорість і безпеку, зміцнюючи його статус найкращої криптовалютної інвестиції в просторі Layer 1.

Токенізація реальних активів, як ніхто інший — Kaanch — це майбутнє блокчейну!

Kaanch розроблений з урахуванням потреб підприємств і розробників, пропонуючи безперебійну інтеграцію блокчейну для масового впровадження. Його платформа підтримує токенізацію реальних активів, забезпечуючи безпечні та миттєві транзакції, що відповідають вимогам бізнесу та окремих користувачів. Модель управління проектом, орієнтована на спільноту, включає панель управління стейкінгом, що дає користувачам можливість впливати на майбутнє мережі. Цей інклюзивний підхід у поєднанні з надійними технічними характеристиками підкреслює, чому Kaanch вважається наступником Solana і головним претендентом на звання найкращої криптовалюти.

Провідні аналітики вважають, що Kaanch — це наступник Solana, а перші покупці можуть отримати 40-кратний прибуток!

Очікування навколо Kaanch ще більше посилюються завдяки його швидкому лістингу на таких великих біржах, як BitMart, xT та Lbank. Очікується, що ці лістинги відкриють нові канали ліквідності та підвищать доступність токенів, а ціна лістингу буде встановлена на рівні 30 доларів. Аналітики, які раніше прогнозували зростання XRP, тепер називають Kaanch наступним Solana, проводячи паралелі з ранньою ціною Solana, яка становила менше 1 долара, перш ніж злетіла до 260 доларів. Завдяки передовим технологіям і орієнтації на реальні застосування, Kaanch виділяється як найкращий проект Crypto Layer 1, який має всі передумови для значного зростання.

Для отримання додаткової інформації про Kaanch Network) відвідайте посилання нижче:

Twitter/X: x.com/KaanchNetwork

Виграйте 1 млн: presale.kaanch.com/win-1-million

Як купити: presale.kaanch.com/how-to-buy