Ціна біткоїна тримається лише на вірі у наступного покупця

Чому про біткоїн стільки розмов і звідки в нього така популярність серед бажаючих швидко розбагатіти? Свій варіант відповіді на ці запитання та розбір популярних міфів про криптовалюту в колонці для NV надає засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Трохи історії. Біткоїн існує вже сімнадцять років, його концепцію в 2008 році опублікував дехто Сатоші Накамото, чи то окрема особа, чи група людей, цього так ніхто й досі не знає, а видобуток першої монети відбувся 3 січня 2009 року. Перша неофіційна оцінка вартості біткоїну з’явилася 5 жовтня 2009 року, коли біржа New Liberty Standard оцінила один долар США у 1309,03 біткоїна, або приблизно $0,00076 за один біткоїн. Відтоді вартість однієї монети виросла до нинішніх $65 тисяч, що, звісно, вражає і викликає непереборне бажання повернутися в минуле і купити біткоїнів хоча б на якихось $10 і стати сучасним мільярдером. Але минулого не повернути, і все, що нам лишається — це поміркувати над тим, а що робити з біткоїном далі і чи правда все те, що про нього кажуть?

Теза 1 (чи, може, міф?) — «нове золото». За роки існування, одним із головних аргументів на користь біткоїну був той, що це нове цифрове золото, купівля якого дозволить вам захистити капітал в буремні часи. Теоретично, озвучена теза мала сенс, але ось настали складні часи, і за минулий рік, з моменту, коли в Білий дім заселився новий хазяїн, ціна на справжнє старе блискуче золото подвоїлася, а ось ціна «нового» впала на 36%. І це при тому, що нова американська влада проявила просто чудеса сприяння адаптації криптовалют, а гіганти Wall Street визнали їх новим офіційним класом інвестиційних активів. Та й навіть зараз, після початку бомбардувань Ірану, ціна на золото виросла, а на біткоїн впала.

Не схоже, щоб інвестори шукали безпеки для своїх капіталів в нетрях криптосвіту. Отже, як бачите, твердження про «нове золото» навряд чи відповідає дійсності.

Теза 2 — «обмежена кількість». Одним з важливих аргументів на користь біткоїну його адепти вважають те, що кількість монет, які можна створити, обмежена 21 мільйоном, що має захистити криптовалюту від знецінення. Теоретично, так — обмеженість пропозиції при зростаючому або хоча б сталому попиті сприяє зростанню ціни. Ось тільки автори концепції не врахували креативність криптофінансового світу.

По-перше, за останнє десятиліття на додаток до біткоїна було створено сотні інших криптовалют, тож по суті обмежити пропозицію не вдалося. По-друге, на додаток до біткоїна криптосвіт пропонує чимало деривативних інструментів: термінові та безстрокові ф’ючерси, свопи, опціони, контракти на зміну ціни. Для тих, хто не хоче торгувати біткоїном напряму, а надає перевагу традиційним цінним паперам, Wall Street створила інвестиційні фонди (ETF), як на спотовий біткоїн, так і на ф’ючерсні контракти. А далі вже знайомий ланцюжок — опціони, ф’ючерси та інші деривативи, як на самі ETF, так і на всі можливі індекси, що відтворюють динаміку ціни. Як ви самі здогадалися, все це разом суттєво розширює пропозицію біткоїну і руйнує ще один міф про її обмеженість. Та й навіть, якщо б пропозиція була і справді обмеженою, то для зростання ціни потрібен ще й попит, який останнім часом стає все менше.

Теза 3 — «простота розрахунків». За роки існування біткоїн так і не став ефективним механізмом для розрахунків. Згадайте, коли в останній раз ви платили чи отримували гроші в біткоїнах. Впевнений, що найпопулярнішою буде відповідь — «Ніколи!». Та мова навіть не про нас з вами. На розвинутих ринках біткоїн уже давно поступився першістю стейблкоїнам, і сьогодні навряд чи хтось вірить, що біткоїн колись справді стане популярним механізмом розрахунків.

Теза 4 — «анонімність та валюта свободи». Навряд чи можна вірити в свободу і незалежність інструменту, який офіційно визнаний державою і став частиною ландшафту Wall Street. До того ж, кажуть, що не так вже й складно відслідкувати транзакції, здійснені в біткоїні, і навіть податкові служби багатьох країн та інші регулюючі органи теж вже навчилися це робити.

Теза 5 — «ефективний інструмент спекуляцій». Сумнівний аргумент для справжнього інвестора, але у світі є десятки мільйонів трейдерів, для яких фінансові та крипторинки є величезним гральним столом. Чи є біткоїн вибором номер один для шукачів гострих відчуттів? Не впевнений… Адже існують Meme-акції, ціна на які злітає та падає зі швидкістю гіперзвукової ракети, перехопити яку не здатен навіть Patriot, 0DTE, опціони, термін погашення яких настає в той же день, а якщо цього мало, то до ваших послуг Polymarket та Kalshi, найпопулярніші в світі платформи на ринку передбачень, що дозволяють людям ставити гроші на результат реальних подій — політика, економіка, спорт, погода, власне, що завгодно, а ціни контрактів відображають колективну ймовірність події, розраховану як «мудрість натовпу». Все просто — бінарний результат, «виграв або програв», розрахунок на місці. Дофамін — пророк, а бажаючі швидко й легко заробити — його вірні апостоли! Який там біткоїн?!

І на додачу до сказаного, одна антитеза — «відсутність вартості». Хто б і що не говорив про біткоїн, але за роки його існування так ніхто й не навчився визначати його фундаментальну вартість, як це робиться з іншими класами активів. Чому? Бо фундаментальної вартості немає — біткоїн нічого не створює, абсолютно ні-чо-го! Його ціна тримається лише на вірі, що знайдеться хтось, хто згодом заплатить вищу ціну. Апологети біткоїну можуть заперечити, що те ж саме із золотом, яке теж нічого не створює, хіба що з нього роблять прикраси і інколи використовують у виробництві електроніки. Але золото — це продукт суспільного договору, що визнає блискучий метал засобом збереження вартості, і договір цей існує вже не одну тисячу років. Хто знає, може, у якомусь тисячолітті, п’ятому чи сьомому, і біткоїну вдасться сягнути таких висот. Ось тільки боюся, що людство з його необачністю і поганими манерами так довго не протягне…

Чи значить усе написане, що біткоїну кінець? Точно ні, все ж таки актив з капіталізацією в $1 трильйон так просто не зникає, і на ринку є чимало «віруючих», які будуть з піною на губах доводити, що все, що ви тільки-но прочитали, — це повна маячня. До якого табору пристати — вирішувати вам, тільки перед тим, як ухвалити рішення, все ж таки зверніть увагу на те, що популярність біткоїну, родоначальника та короля криптосвіту, поступово падає. За даними Bloomberg, останнім часом інвестори більш активно забирають гроші з ETF, які інвестують у біткоїн, аніж вкладають в них. І ця тенденція триває вже не один місяць…