Чи можна прожити без фізичних грошей: три сценарії майбутнього криптовалют

Якщо порівнювати з фіатними грошима, криптовалюта має безліч переваг. Вона не тільки надає доступ до фінансових послуг всім без винятку, а й стирає кордони та обмеження на рух грошей. Але чи можна вже зараз прожити без валюти, яку емітують центральні банки, і чи може криптовалюта вже в найближчому майбутньому дати своїм господарям повну свободу від банків.

Як цифрові валюти трансформують банківську сферу

Криптовалюта багато в чому вже змінює наше уявлення про фінансову індустрію та кидає виклик традиційним банкам та їхнім сервісам.

Одним з найважливіших варіантів використання криптовалюти є транскордонні грошові перекази.

Криптовалюта забезпечує швидкість та дешевизну транзакцій (особливо в разі переказу великих сум), дає змогу обходити встановлені заборони.

Для міжнародних переказів найкраще підходять стейблкоїни, такі як USDT або USD, оскільки їхній курс прив'язаний до долара й не схильний до сильних коливань. Також популярні BTC і ETH, але їхні комісії можуть бути вищими.

Алгоритм переказу дуже простий: використовуйте надійний обмінник, наприклад,MasterChange, щоб купити криптовалюту. Сервіс MasterChange дає змогу обмінювати криптовалюти (наразі їх 8) в парах до USD, EUR і UAH, а також здійснювати зворотні операції. Вона підтримує готівкові та безготівкові способи оплати. І, що не менш важливо, висуває високі вимоги до безпеки проведених операцій.

Далі переведіть криптовалюту на гаманець одержувача через біржу або обмінник. Переконайтеся, що ви використовуєте правильну мережу (наприклад, TRC20 для USDT), щоб мінімізувати комісії.

Одержувач може обміняти криптовалюту на місцеву валюту через обмінник або біржу. Наприклад, для цього можна використати MasterChange, який має партнерську мережу для обміну готівки в містах України, Канади, США, Туреччини та низки країн ЄС, а також підтримку безготівкових платежів по Європі.

Такі перекази не тільки дозволяють обійти встановлені нині обмеження на переказ валюти за кордон, а й істотно зекономити.

Припустимо, ви хочете відправити $1 000 в еквіваленті через мережу біткоїна. Середня комісія за транзакцію станом на квітень 2025 року становила близько $2−5, залежно від завантаження мережі. Комісія за переказ через стейблкоїн (наприклад, USDT на мережі Tron або USDC на мережі Polygon) може становити менше 1 долара (часто близько $0,1−0,5). До того ж USDC або USDT дають змогу здійснювати майже миттєві міжнародні розрахунки 24/7.

Для порівняння: комісія за міжнародний банківський переказ (SWIFT) зазвичай становить від $15 до $50, плюс приховані збори за конвертацію валюти. А сам переказ може тривати від 1 до 5 робочих днів.

Так само, за допомогою криптовалюти, можна обійти встановленні обмеження на вивезення ВКВ. Наразі без декларування можна вивезти з України до 10 тис. євро. Більші суми можна вивезти, попередньо конвертувавши у криптовалюту, на холодному криптогаманці (наприклад, у вигляді флешки).

Так само криптовалюта вже допомагає розв’язувати проблему залучення кредитів. Активно розвивається децентралізоване фінансування (DeFi), екосистема фінансових сервісів на блокчейні, де операції відбуваються без посередників (банків, брокерів). У світі з'являється більше платформ, що надають такі послуги. Скажімо, такі проєкти, як Aave, Compound, MakerDAO, dYdX, створюють гнучкі можливості для запозичення та надання кредитів.

Зростанню DeFi-кредитування сприяє кілька чинників:

зростання ліквідності — все більше користувачів блокують свої криптоактиви у смартконтрактах, щоб отримувати відсотки; спрощений доступ до таких кредитів — оформити позику в DeFi можна з будь-якої точки світу, потрібен лише гаманець та інтернет; різноманітність продуктів — наприклад, уже з'явилися кредитні лінії під заставу NFT, кредитування в стейблкоїнах, флешкредити (flash loans) без застави для розробників.

DeFi-кредитування замінює традиційні послуги, оскільки з процесу, знову ж таки, виключено посередників в особі банків чи інших фінансових установ. Це, своєю чергою, прискорює процес оформлення позики. Кредит можна отримати за хвилини, а не за дні чи тижні, як у банках, без перевірки кредитної історії та іншої традиційної у таких випадках тяганини. І, що не менш важливо, відсутність посередників помітно знижує комісії.

Чому споживачі обирають крипту

Люди по всьому світу оцінили переваги цифрових грошей, адже вони дають змогу розв’язати багато проблем, пов’язаних з фіатними валютами. І ось лише найочевидніші з них:

Низка фінансових криз (остання з яких накрила світ у 2008 році і отримала назву Глобальна фінансова криза, GFC) серйозно підірвала довіру людей до фіата, або, як його ще називають, фізичних грошей. Нагадаємо, що причинами GFC стали хижацьке кредитування у формі субстандартних іпотечних кредитів та подальший міхур на ринку житла в США, надмірно ризикова діяльність світових фінансових інститутів та відсутність нагляду з боку регулювальних органів.

Криптовалюта знижує необхідність залучення тієї самої третьої сторони у вигляді фінансового інституту для перевірки транзакцій та забезпечення точності її проведення. Кожна сторона отримує або списує гроші точно, оскільки технологія блокчейна та автоматизовані механізми консенсусу перевіряють транзакції та зберігають інформацію у незмінному вигляді.

Тотальний контроль та зарегульованість фінансових послуг позбавляє багатьох споживачів доступу до них. Мільйонам людей по всьому світу недоступні необхідні фінансові послуги. Багатьом відмовляють, скажімо, через відсутність застави або через невідповідність іншим вимогам, які встановлює фінустанова та регулятор.

У країнах, що розвиваються, наприклад, доступ до фінансових послуг може бути обмежений через банальну відсутність достатньої кількості банківських установ. І простий доступ до інтернету, а відтак і до децентралізованих фінансових додатків, які використовують криптовалюти, можуть розв’язати багато із цих проблем.

Ще одне питання, навколо якого ламають списи прихильники та противники подальшого поширення крипти, — централізований контроль за пропозицією грошей та пов'язані з ним ризики. Прихильники поступового витіснення фіата кажуть, що центральні банки використовують кількість грошей в обігу для впливу на попит, що, своєю чергою, відбивається на обмінних курсах та купівельній спроможності. Центральні банки також контролюють відсоткові ставки, намагаючись збільшити чи зменшити витрати споживачів на фінансові послуги залежно від інфляційних умов.

Криптоентузіасти переконані: якщо центральні банки втратять контроль, то саме люди впливатимуть на попит і пропозицію, що допоможе валюті підтримувати стабільнішу вартість. Крім того, захисники крипти запевняють: якщо гроші та фінансові послуги стануть загальнодоступними, то система, в якій люди кредитують одне одного, автоматично зменшить рівень інфляції.

Отже, відсутність анонімності, схильність до інфляції, відстеження транзакцій державами та ризик повного заморожування рахунків — ось головні проблеми фіатних грошей, які успішно розв’язує крипта.

Майбутнє криптогрошей: три можливі сценарії

Криптовалюта не тільки розширює доступ до фінансових послуг, а й уже зараз дозволяє оплачувати традиційні покупки — від гаджетів та одягу до продуктів та пального.

Звичайно, повністю відмовившись від фіата, споживач сильно обмежить свій вибір. До того ж криптовалюта в нинішньому вигляді має багато недоліків, які можуть бути занадто небезпечними, якщо розглядати її як основний засіб платежу.

Зокрема, МВФ рекомендує не приймати крипту як основну національну валюту в її поточному вигляді через волатильність цін. Наприклад, 8 квітня 2025 року біткоїн впав до $76 000, а наприкінці місяця відновився до $93 500, і це ще не найрізкіші його стрибки в історії.

Крім того, Фонд вказує на ризики макрофінансової стабільності та відсутність захисту споживачів у разі повної відмови від фіата.

І все ж МВФ визнає таку можливість і зазначає, що прийняття криптовалюти відбудеться швидше в країнах, де ризики, пов'язані з криптовалютою, будуть меншим злом, ніж наявна фінансова система.

Саме тому в Глобальному індексі прийняття криптовалют 2024 року до першої десятки входять переважно країни Центральної та Південної Азії.

Експерти кажуть: якщо ці тенденції збережуться, то може виникнути кілька валютних сценаріїв.

Перший: криптовалюта стане настільки популярною, що замінить фіат в окремій країні, тож уряд буде змушений визнати крипту законним платіжним засобом. Але наразі говорити про те, що це явище стане масовим, не доводиться.

Другим сценарієм може бути гібрид цифрових активів та фіатної валюти. Уряди можуть визнати обидва варіанти й мати можливість збирати податкові надходження й фінансувати свої програми та армію за допомогою криптоактивів. А споживачі та підприємства зможуть обирати зручний для них спосіб розрахунків. У вересні 2021 року Ель-Сальвадор став першою країною, яка визнала біткоїн законним платіжним засобом поряд з доларом США. Однак у лютому 2025 року під тиском МВФ країна скасувала цей статус криптовалюти номер один.

Третій сценарій: суспільство може повністю відмовитися від криптовалюти і продовжувати використовувати свою усталену фіатну валюту. Такий сценарій можливий принаймні щодо криптовалюти.

Однак боротьба з корупцією та поінформованість про досягнення блокчейна спрямовують суспільство до фінансових систем, де інформація не може бути змінена чи підроблена. Цілком імовірно, що саме технологія блокчейна, а не криптовалюти, стане частиною наявних грошових систем. Але, як би там не було, доля фіатних грошей і фінустанов у їх нинішньому вигляді вже вирішена наперед.