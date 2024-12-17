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17 грудня 2024, 8:50

ChatGPT чи може Ripple (XRP) перевершити Ethereum (ETH) у цьому циклі, відповідь тривожна для інвесторів ETH

Останні аналітичні дані від ChatGPT вказують на несподіваний поворот у світі криптовалют. Існує ймовірність, що XRP від Ripple зможе перевершити ETH від Ethereum у цьому ринковому циклі. Цей несподіваний сценарій ставить під сумнів очікування багатьох інвесторів і породжує запитання щодо майбутньої динаміки основних криптовалют.

DOGEN святкує великий момент: перемога Трампа виведе токен «на Місяць»

Вгадайте, хто незабаром приєднається до місії Ілона Маска на Місяць?

DOGEN, найсміливіший мем-коїн для альфа-чоловіків, готується до старту. Перемога Дональда Трампа на останніх виборах у США викликала ейфорію на ринку криптовалют, особливо серед мем-токенів.

Дональд і Ілон — найкращі друзі для мем-коїнів

Любов Дональда Трампа до криптовалют давно не є секретом — у своїй кампанії він пообіцяв зробити США світовим лідером у цій галузі. До нього приєднується Ілон Маск, головний фанат Dogecoin (DOGE), який активно підтримує криптовалютний рух і навіть зблизився з республіканцями цього року. З цими двома іконами мем-токени очікує неймовірний злет!

DOGE зростає на 130% лише за один тиждень! DOGEN стане наступною зіркою з приростом у 500%

Після виборів у США Dogecoin (DOGE) демонструє стабільний ріст: від $0.15 до $0.39 лише за тиждень.

DOGEN йде тим же шляхом, стартувавши з $0.0003 і зараз торгується за $0.0011, що означає приголомшливий стрибок на 300%.

У DOGEN заплановано 13 етапів передпродажу, а до моменту генерації токенів (TGE) ціна зросте до $0.0019, що означає приріст на 500% від початкової вартості.

Любите стиль DOGE? Купуйте DOGEN зараз і спостерігайте, як він зростає на 500%!

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Токен, орієнтований на спільноту, з реферальною програмою

Основою DOGEN є сильна та активна спільнота — енергійна група інвесторів, готових скористатися наступною великою можливістю. З уже зібраними майже $3,000,000 DOGEN довів свою привабливість серед криптоентузіастів.

DOGEN пропонує унікальну багаторівневу реферальну програму, яка заохочує участь у спільноті:

  • 7% у USDT за прямі реферали
  • 2% за реферали другого рівня
  • 1% за реферали третього рівня

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Живіть розкішним життям, яке ви заслужили: розкішні авто, купи грошей і незабутні пригоди чекають на тих, хто ризикне і вкладе в DOGEN. Не погоджуйтесь на звичайне, коли можете отримати все!

Flex Hard, Earn Big — DOGEN — це ваш хід до успіху!

Ethereum: еволюція та майбутній потенціал у технології блокчейн

Ethereum — це піонер серед блокчейн-платформ, який впровадив смарт-контракти, забезпечивши екосистему децентралізованих додатків (dApps) і фінансів (DeFi). Заснований Віталіком Бутеріним у 2013 році й запущений у 2015 році, Ethereum перейшов на механізм Proof-of-Stake після оновлення Merge у 2022 році, що підвищило його ефективність.

Рішення рівня 2, такі як Arbitrum і Polygon, покращують швидкість транзакцій і знижують комісії. Майбутні розробки, зокрема шардинг, спрямовані на підвищення масштабованості й зниження витрат. ETH, нативна криптовалюта, використовується для транзакцій і є активом, яким можна торгувати.

XRP: швидка, недорога та безмежна криптовалюта на базі XRP Ledger

XRP підтримується XRP Ledger і створений для швидких, недорогих і безмежних транзакцій. Його розробили Джед МакКалеб, Артур Брітто та Девід Шварц. XRP працює на децентралізованій системі без центрального управління, що робить транзакції незворотними й безпечними.

XRP спрямований на забезпечення безшовних переказів між різними валютами, пропонуючи цифрову рідну валюту, яка є програмованою й стійкою до цензури або підробок.

Висновок

Хоча Ethereum і Ripple демонструють обмежений короткостроковий потенціал, DOGEN створений для тих, хто прагне розкоші та успіху. Очікується, що його вартість зросте на 700% до кінця передпродажу. DOGEN створює спільноту лідерів, надаючи реальні вигоди й ексклюзивні переваги для ранніх інвесторів.

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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 грудня 2024, 9:54
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Існує імовірність, що… Взагалі-то, існує імовірність будь-якої події.
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