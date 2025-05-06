BTC показує сигнали— які альткоїни можуть піти за ним

Біткойн робить кроки, які можуть сигналізувати про зміну на ринку. Ці події можуть вказувати на можливості не тільки для провідної криптовалюти, але й для інших. Які альтернативні монети можуть скористатися цим імпульсом? Відповіді можуть здивувати всіх, хто уважно стежить за цифровими валютами.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій біржі

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час попереднього продажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 13 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі попереднього продажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,005 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після попереднього продажу $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse будує спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невпинних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — менталітет, який резонує як зі спортсменами, так і з уболівальниками. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які переслідують наступну велику мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse все вирішує спільнота. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок розрахований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни і об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Solana (SOL)

За останній тиждень Solana (SOL) знизилася на 0,74%. Незважаючи на це незначне падіння, за останній місяць монета зросла на 19,77%. Однак за шість місяців SOL знизилася на 11,89%, продемонструвавши певну волатильність у своїх показниках.

SOL зараз торгується в діапазоні від 138,48 до 151,93 доларів. Найближчий рівень опору знаходиться на позначці 159,70 доларів, а найближчий рівень підтримки — на позначці 132,80 доларів. Якщо SOL проб'є опір, він може досягти другого опору на позначці 173,15 доларів, що становить зростання приблизно на 14%. Падіння нижче рівня підтримки може підштовхнути його до другого рівня підтримки на рівні 119,35 доларів, що становить зниження приблизно на 14%.

Технічні індикатори дають неоднозначні сигнали. 10-денна проста ковзна середня становить 145,57 доларів, що трохи нижче 100-денної SMA на рівні 148,31 доларів, що вказує на короткострокову консолідацію. Індекс відносної сили становить 54,53, що вказує на те, що SOL не є ні перекупленим, ні перепроданим. Стохастичний індикатор високий — 80,21, що може сигналізувати про корекцію ціни. MACD є негативним — -0,1473, що вказує на ведмежий імпульс. На основі цих даних ціна SOL може зрости до рівнів опору або впасти до рівнів підтримки, залежно від настроїв ринку.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) останнім часом зазнав значних коливань. За останній тиждень його ціна впала на 2,41%, стабілізувавшись між 0,65 і 0,72 долара. Однак за останній місяць вона зросла на 4,09%. Вражає, що за останні шість місяців ціна ADA зросла на 105,69%.

Аналізуючи дані, індекс відносної сили (RSI) становить 49,86, що вказує на нейтральну позицію ринку. 10-денна і 100-денна прості ковзні середні становлять 0,68 і 0,70 долара відповідно, що свідчить про невелике короткострокове зниження порівняно з довгостроковою тенденцією. Рівень MACD становить -0,003904, що вказує на потенційний ведмежий імпульс.

У перспективі, якщо ADA проб'є найближчий рівень опору на рівні 0,75 долара, вона може націлитися на другий опір на рівні 0,82 долара, що буде зростанням приблизно на 14%. З іншого боку, якщо ціна впаде нижче рівня підтримки в 0,63 долара, наступна підтримка буде на рівні 0,56 долара, що означатиме потенційне падіння приблизно на 11%. З огляду на те, що стохастичний індикатор знаходиться на рівні 70,75, наближаючись до зони перекупленості, трейдери можуть очікувати на швидке розвороту ціни.

Ripple (XRP)

За останні шість місяців ціна XRP злетіла на 322% і зараз торгується в діапазоні від 2,07 до 2,31 долара. За останній місяць криптовалюта подорожчала на 2,21%, хоча за останній тиждень вона впала на 3,36%. Ці коливання відображають як її потенціал зростання, так і волатильність ринку.

Технічні індикатори дають неоднозначний прогноз. Індекс відносної сили становить 49,12, що свідчить про нейтральну позицію. 10-денна і 100-денна прості ковзні середні близькі, 2,17 і 2,20 долара, що вказує на стабільний рух ціни. Стохастичний осцилятор знаходиться на рівні 63,24, що вказує на помірний бичачий імпульс.

XRP наближається до рівня опору 2,45 долара, а сильніший бар'єр знаходиться на рівні 2,69 долара. Пробиття цих рівнів може призвести до значного зростання. З іншого боку, підтримка знаходиться на рівні 1,98 долара і далі на рівні 1,75 долара, що може запобігти різкому падінню ціни. Підйом вище найближчого рівня опору може призвести до зростання ціни приблизно на 6%, а падіння до найближчої підтримки може означати зниження приблизно на 5%.

Висновок

Хоча SOL, ADA і XRP виглядають багатообіцяючими, XYZVerse (XYZ) виділяється тим, що поєднує спорт і мем-культуру, прагнучи до зростання під час цього бичачого ралі.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io