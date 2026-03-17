Біткойн зростає швидше американських акцій: що змінилося

Поки американський фондовий ринок просідає під тиском інфляції та геополітичної кризи, біткоїн у березні 2026 року перехопив роль лідера. Ще недавно це виглядало б малоймовірно, адже BTC сам пережив різкий спад і не давав підстав говорити про новий висхідний цикл найближчим часом. Що ж змінилося зараз? Чому біткоїн випереджає акції в момент геополітичної напруги? І чи означає це, що ринок починає сприймати його вже не так, як раніше?

Біткоїн росте, а Волл-стріт фіксує збитки

Ще трохи більш як місяць тому біткоїн перебував під сильним тиском продажів і навряд чи сприймався ринком як актив, здатний вигравати в періоди загальної ринкової нервозності. Після різкого спаду на початку року його динаміка підтверджувала звичну для останніх кварталів логіку: у моменти погіршення настроїв крипторинок залишається вразливим до відпливу капіталу.

Але в середині березня картина змінилася. Станом на 16 березня біткоїн тримається поблизу $73 000 зі зростанням близько 6% за місяць, тоді як індекс S&P 500 за той самий період втратив більш ніж 2% (і лише вчора почав відновлюватися). Ще показовіше це виглядає в часовій прив’язці до ескалації на Близькому Сході — від кінця лютого BTC перейшов до висхідної динаміки, тоді як американський фондовий ринок опинився під тиском високих цін на нафту, інфляційних ризиків і геополітичної невизначеності.

І хоча на річному горизонті біткоїн і далі торгується нижче рівнів минулого року, у короткому відрізку ринок уже бачить іншу конфігурацію: BTC відновлюється швидше, ніж акції США, і демонструє сильнішу відносну динаміку.

Ончейн-метрики також вказують на зміцнення позицій BTC. Пропозиція біткоїна на біржах на початку березня опустилася до найнижчого рівня з 2017 року, що означає менший обсяг монет у потенційно швидкому продажу. Водночас кількість адрес із ненульовим балансом оновила історичний максимум, а великі гаманці після попередньої фіксації прибутку знову повернулися до накопичення.

Ринок поки не має відповіді, чи йдеться про тимчасове випередження на тлі слабкості акцій, чи про зміну сприйняття самого BTC. Але сам факт очевидний: у момент, коли Волл-стріт переважно втрачає, біткоїн показує кращу динаміку. Далі варто розібратися, які ж чинники стоять за цим розворотом.

Ринок уже частково відіграв шок у біткоїні раніше, ніж в акціях

Одна з причин нинішньої відносної сили біткоїна полягає в тому, що він увійшов у фазу різкого розпродажу раніше за фондовий ринок і встиг частково «переварити» шок ще до того, як тиск повною мірою перекинувся на акції. Інакше кажучи, перша криптовалюта відреагувала на ескалацію жорсткіше й водночас значно швидше, тоді як американські індекси лише почали повноцінно закладати нові ризики в ціни.

Аналітики The Wall Street Journal та CoinDesk звертають увагу, що на старті загострення довкола Ірану біткоїн продавили одним із перших: під час ударів наприкінці лютого він падав до зони $63 000, але вже за два тижні почав випереджати більшість інших активів. Видання прямо підкреслюють, що кожна нова хвиля ескалації викликала дедалі менші просідання BTC, тобто ринок поступово втрачав чутливість до самого шоку, тоді як для акцій геополітична напруга і досі є джерелом тиску.

У цій логіці поточне зростання біткоїна не обов’язково означає, що він уже став повноцінним захисним активом. Швидше йдеться про інший механізм: крипторинок пережив очищення позиціонування раніше, ніж це зробив фондовий ринок. Коли акції лише входили в фазу переоцінки геополітичних, нафтових та інфляційних ризиків, біткоїн уже рухався після первинного стресу. Саме тому його поточна динаміка може виглядати сильнішою — не через повний розрив із логікою ризикових активів, а через те, що свій найгірший короткостроковий імпульс він уже пройшов раніше.

Повернення ETF-припливів як окремий канал попиту

Ще одним чинником, який підтримав біткоїн у березні, стало відновлення припливів у спотові BTC-ETF. Після періоду відтоку коштів на початку року ринок знову побачив повернення інституційного попиту через біржові фонди. За даними Investors, минулий тиждень спотові біткоїн-ETF у США завершили з чистим припливом майже $587 млн, що стало вже третім поспіль тижнем зростання.

На графіку CoinMarketCap це теж добре видно: після слабшої другої половини лютого денні потоки знову перейшли в плюс, а лише 16 березня чистий приплив становив $199,4 млн.

Для ринку це важливо не лише як технічний показник настроїв, а як окремий механізм формування попиту. Коли фондовий ринок США залишається під тиском геополітики, подорожчання нафти та макроневизначеності, біткоїн отримує додаткову підтримку через ETF-канал.

Інакше кажучи, зараз біткоїн зростає не лише тому, що ринок відіграв попередній шок, а й тому, що в нього знову заходить великий капітал через інструмент, який став для інституцій найзручнішою формою доступу до крипторинку.

Геополітичний стрес змусив частину ринку інакше подивитися на біткоїн

Ще одним чинником березневого зростання стала локальна переоцінка ролі біткоїна в умовах геополітичного стресу. Тут важливо розрізняти природу впливу: якщо первинний шок б'є по біткоїну як по ризиковому активу, викликаючи швидкий розпродаж, то подальша ескалація підсвічує його унікальну стійкість. Поки акції залишаються прямою ставкою на стабільність конкретних юрисдикцій, біткоїн працює поза межами національних кордонів. У моменти конфлікту на Близькому Сході інвестори звернули увагу на ключову вразливість фондового ринку: папери компаній критично залежать від політичних рішень, цілісності логістики та працездатності банків. Якщо для акцій війна — це загроза операційній діяльності та дивідендам, то для біткоїна це черговий стрес-тест його автономності.

За спостереженнями MarketWatch, саме страх перед можливими збоями в традиційній інфраструктурі змусив частину гравців шукати канали для переміщення капіталу, які не потребують посередників. У цьому контексті біткоїн постав не класичним захисним активом на кшталт золота, а скоріше технологічною альтернативою для збереження доступу до коштів в умовах інфраструктурного хаосу. Тобто він може падати в ціні через загальну паніку, але водночас набувати цінності як інструмент, що продовжує функціонувати незалежно від стабільності окремих урядів чи банківських систем.

Цього разу біткоїн не зламався під тиском новин саме тому, що ринок зміг розділити тимчасову волатильність і фундаментальну здатність блокчейну працювати там, де традиційні фінанси стають неліквідними.

Технічний імпульс підсилив зростання BTC

Технічна картина також зіграла на боці біткоїна. Після лютневого спаду ринок отримав не лише фундаментальні, а й суто ринкові сигнали на користь подальшого відновлення. Одним із найпомітніших маркерів для трейдерів став пробій 50-денної ковзної середньої, яка зараз проходить приблизно в зоні $72 000−74 000 (залежно від методики розрахунку). Сам по собі цей сигнал не означає повного розвороту довгострокового циклу: на вищих таймфреймах — тижневому та місячному — динаміка біткоїна все ще більше схожа на консолідацію з елементами низхідного тиску після піків 2025 року. Однак для короткострокових, свінгових, а особливо системних гравців такий пробій є класичним підтвердженням посилення висхідного імпульсу.

Останніми ж днями частина технічних аналітиків уже говорить не просто про відскок, а про рух, який починає набирати власної інерції. У таких фазах зростання зазвичай підтримується одразу кількома чинниками: закриттям коротких позицій, підключенням нових покупців, які не встигли зайти раніше, а також відсутністю сильного опору безпосередньо над поточними рівнями. У результаті кожен новий рух угору посилює наступний, що дає біткоїну додаткове прискорення після первинного відновлення та може допомогти ринку закріпитися вище $74 000. А те, що 16 березня біткоїн протестував рівень $76 000, надає ринку ще більше переконливих ознак зміцнення.

На відміну від біткоїна, американський фондовий ринок зараз не має такої цілісної технічної картини. Динаміка акцій лишається більш нерівномірною, а імпульс — слабшим і менш однорідним. Тому навіть за відсутності повноцінного розвороту довгострокового тренду BTC у моменті виглядає сильніше.

Біткоїн перехопив ініціативу, але остаточного розвороту ще немає

Попри те що в березні біткоїн випередив за динамікою американські акції та частину традиційних фондів, говорити про повне завершення ведмежої фази поки зарано. Так, ринок уже показав важливі зміни: BTC швидше відіграв попередній шок, отримав підтримку через ETF, витримав геополітичну напругу краще, ніж багато хто очікував, і сформував сильніший короткостроковий імпульс, ніж фондовий ринок США. Але все це поки радше свідчить про посилення відносної сили біткоїна, ніж про остаточну зміну всього ринкового режиму.

Рівень $74 000 наразі знаходиться в полі зору ринку як найближча зона перевірки для цього руху. Сам факт повторного тесту цієї зони після лютневого спаду та додатковий тест рівня $76 000 уже свідчать про те, що біткоїн поводиться стійкіше, ніж раніше в подібних ситуаціях. Однак лише здатність закріпитися вище цих рівнів і утримати ініціативу покаже, чи йдеться лише про сильне березневе відновлення, чи про формування стійкішого висхідного етапу.

У цьому контексті поточна ситуація свідчить про поступову зміну природи біткоїна як ринкового активу. Хоча він ще не вийшов із логіки ризикових інструментів і може бути чутливим до зовнішніх стресів, він уже показує більшу стійкість у складних умовах, ніж раніше. Це означає, що біткоїн поступово стає більш здатним витримувати стреси ринку, не втрачаючи своєї позиції.