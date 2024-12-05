Біткоїн досягнув рекордних $100 000

Ціна першої криптовалюти вранці 5 грудня досягла нового рекорду, перетнув позначку в $100 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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В моменті вартість біткоїна становила $103 587, потім актив трохи відкотився назад, але нижче $100 000 вже не опускався. На момент написання новини ціна «цифрового золота» становила близько $102 500.

За добу актив зріс на 6,23%, за тиждень — на 7,33%. Зазначимо, що більшість інших криптовалют з найбільшою капіталізацією показали падіння за останні 24 години. Зростання було тільки у Dogecoin (+6,52%) та Ethereum (+4,63%).

При цьому капіталізація біткоїна досягла $2 трлн, що дозволило обійти одну з найбільших нафтових компаній у світі Saudi Aramco та зайняти 7 місце у рейтингу топ компаній та активів за капіталізацією.

Нагадаємо, що минулого місяці ціна біткоїна досягла $89 000 і тоді BTC обійшов за капіталізацією срібло.