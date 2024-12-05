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5 грудня 2024, 8:25

Біткоїн досягнув рекордних $100 000

Ціна першої криптовалюти вранці 5 грудня досягла нового рекорду, перетнув позначку в $100 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Ціна першої криптовалюти вранці 5 грудня досягла нового рекорду, перетнув позначку в $100 000.
Фото: pixabay.com

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В моменті вартість біткоїна становила $103 587, потім актив трохи відкотився назад, але нижче $100 000 вже не опускався. На момент написання новини ціна «цифрового золота» становила близько $102 500.

За добу актив зріс на 6,23%, за тиждень — на 7,33%. Зазначимо, що більшість інших криптовалют з найбільшою капіталізацією показали падіння за останні 24 години. Зростання було тільки у Dogecoin (+6,52%) та Ethereum (+4,63%).

При цьому капіталізація біткоїна досягла $2 трлн, що дозволило обійти одну з найбільших нафтових компаній у світі Saudi Aramco та зайняти 7 місце у рейтингу топ компаній та активів за капіталізацією.

Нагадаємо, що минулого місяці ціна біткоїна досягла $89 000 і тоді BTC обійшов за капіталізацією срібло.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
Bookseller
Bookseller
5 грудня 2024, 8:36
#
Продал сегодня 0.02 битка приблизительно по 103300. Получил на карту трасти плюс 1939 евро. Осталось битков: Bitcoin Баланс
3.68061300

$375 038
Следующая продажа 0.02 битка запланирована по цене 112500.
+
0
potator
potator
5 грудня 2024, 9:39
#
Родина там где *** в тепле)))
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
5 грудня 2024, 9:58
#
А какой биржей Вы пользуетесь и каким кошельком?
+
0
potator
potator
5 грудня 2024, 10:46
#
А вы?))
+
0
Riojas
Riojas
5 грудня 2024, 8:57
#
С ничего просто
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