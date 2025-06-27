Біткоїн на висоті, але мем-монети крадуть шоу — що рекомендують трейдери

Поки провідна криптовалюта продовжує зростати, увага привертають жартівливі токени, які демонструють вражаючі прибутки. Деякі з цих монет за короткий час подорожчали на 1000%. Що стоїть за цією дивовижною тенденцією і що радять трейдери? Дізнайтеся, які фактори сприяють цим вражаючим зростанням, і що кажуть експерти про найгарячіші активи цього літа.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій CEX

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час попереднього продажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 14 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі попереднього продажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,005 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після попереднього продажу $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse створює спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невгамовних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — для тих, чий менталітет співзвучний спортсменам і спортивним фанатам.

$XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які прагнуть знайти наступну популярну мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse єXYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і прагне потрапити на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse спільнота керує всім. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок спрямований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни і об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

Джерело: TradingView

Shiba Inu (SHIB) нещодавно зазнав змін у ціні. За останній тиждень ціна впала на 1,11%. За останній місяць було зафіксовано зниження на 19,78%. За шість місяців вартість SHIB знизилася на 46,63%, що вказує на спадну тенденцію.

Наразі SHIB торгується в діапазоні від 0,000009666 до 0,000011937 доларів. Найближчий опір знаходиться на рівні 0,000013263 долара, потім 0,000015533 долара. Найближча підтримка знаходиться на рівні 0,000008723 долара, потім 0,000006453 долара. 10-денна проста ковзна середня (SMA) становить 0,000011649 долара, що трохи вище 100-денної SMA на рівні 0,000011292 долара, що вказує на короткострокову ведмежу динаміку.

Технічні індикатори показують RSI на рівні 43,83, що нижче нейтрального рівня, що вказує на перепроданість. Стохастик становить 25,64, що близько до рівня перепроданості. MACD є негативним на рівні -1,7709e-9, що свідчить про ведмежі настрої. З огляду на це, SHIB може зіткнутися з додатковим тиском, але пробиття опору може сигналізувати про зростання. Підвищення вище найближчого опору означатиме зростання приблизно на 11% від поточного рівня.

Bonk (BONK)

Джерело: TradingView

Bonk (BONK) зазнав значного падіння. За останні шість місяців його ціна впала на 57,56%. За останній місяць вона впала на 32,54%, а за останній тиждень — на 4,89%. Зараз монета торгується в діапазоні від 0,0000103 до 0,0000150 долара і знаходиться поблизу своїх останніх мінімумів.

Технічні індикатори показують неоднозначні сигнали. Індекс відносної сили знаходиться на рівні 40,96, наближаючись до зони перепроданості. Стохастичний осцилятор знаходиться на рівні 20,51, близькому до рівня перепроданості. MACD є негативним на рівні -6,666e-8, що вказує на ведмежий імпульс. 10-денна і 100-денна прості ковзні середні знаходяться на рівні близько 0,0000135 долара, що свідчить про те, що ціна трохи нижча за ці середні значення.

Для потенційного відскоку BONK потрібно пробити найближчий опір на рівні 0,00001781 долара, що відповідає зростанню приблизно на 37%. Якщо ціна впаде, вона може протестувати найближчу підтримку на рівні 0,000008373 долара, що становить падіння приблизно на 36%. Пробиття другого опору на рівні 0,00002253 долара може сигналізувати про подальше зростання. Однак падіння нижче другої підтримки на рівні 0,000003653 долара вказуватиме на подальше зниження. Недавній спад монети може продовжитися, якщо вона не набере висхідного імпульсу.

FLOKI (FLOKI)

Джерело: TradingView

За останні шість місяців ціна FLOKI значно впала, знизившись на 59,47%. Тільки за останній місяць вона знизилася на 27,43%, а за останній тиждень — на 5,13%. Поточна ціна коливається в діапазоні від 0,00005478 до 0,00007745 доларів, що свідчить про триваючу волатильність. Технічні індикатори вказують на ведмежий тренд. Індекс відносної сили становить 42,74, що свідчить про слабкий імпульс. Рівень MACD є негативним (-0,0000003285), що підсилює низхідну траєкторію.

10-денна і 100-денна прості ковзні середні близькі, відповідно 0,00007178 і 0,00006963 долара, що відображає постійне зниження.

Якщо ціна продовжить падати, вона може протестувати найближчий рівень підтримки на рівні 0,00004572 долара, що приблизно на 17% нижче поточного нижнього діапазону цін. Подальше падіння може призвести до другого рівня підтримки на рівні 0,00002305 долара. Альтернативно, якщо FLOKI відскочить, він може зіткнутися з опором на рівні 0,00009106 долара, що приблизно на 18% вище поточного верхнього цінового діапазону. Подолання цього рівня може відкрити шлях до другого рівня опору на рівні 0,0001137 долара, що сигналізуватиме про потенційне відновлення.

Fartcoin (FART)

Джерело: TradingView

Fartcoin (FART) зараз торгується в діапазоні від 0,71 до 1,23 долара. За останні шість місяців він зріс на 10,46%. Однак за останній місяць його ціна впала на 30,50%, включаючи зниження на 13,95% за останній тиждень. Це недавнє зниження вказує на ведмежий тренд.

Індекс відносної сили (RSI) становить 35,76, що вказує на наближення FART до зони перепроданості. Стохастичний показник становить 12,87, що також вказує на потенційну перепроданість. Рівень MACD становить -0,0177, що свідчить про негативний імпульс. Прості ковзні середні за 10 і 100 днів знаходяться на рівні 0,98 долара, що відповідає поточному діапазону цін.

Якщо FART відскочить і проб'є найближчий рівень опору на рівні 1,54 долара, він може націлитися на другий опір на рівні 2,06 долара. Це буде зростання на понад 67% від поточного максимуму. З іншого боку, якщо він впаде нижче найближчої підтримки на рівні 0,49 долара, він може протестувати нижчі рівні. Трейдери уважно стежать за цими ключовими рівнями в пошуках ознак наступного руху.

Висновок

Хоча SHIB, BONK, FLOKI та FART показали хороші результати, XYZVerse (XYZ) прагне до зростання, об'єднуючи спортивних фанатів у спільноті, що поєднує мем-культуру та спорт.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/