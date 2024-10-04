Binance і нова ера інвестицій: як криптовалюти стають невід'ємною частиною портфелів

Ще кілька років тому криптовалюти здебільшого вважалися інструментом для айтішників та рітейл-інвесторів. Проте в 2024 році вони стали важливою складовою портфелів найбільших фінансових установ і небанківських корпорацій. Що стало поштовхом для цього переходу? Від нішевого інструменту до стратегічного активу — криптовалюти впевнено знаходять своє місце в інвестиційних портфелях по всьому світу.

Дані за другий квартал 2024 року (звіти 13F) показали, що провідні фінансові установи США, такі як Goldman Sachs і Morgan Stanley, значно збільшили свої інвестиції в криптовалюту. Ці гіганти Уолл-стріт придбали спотові біткоїн-ETF на суму понад $600 мільйонів, що відображає глобальний тренд: традиційні фінансові установи, сімейні офіси та нефінансові публічні компанії визнають потенціал цифрових активів.

Але чому актив, який колись вважався ризикованим, тепер привертає увагу найбільш консервативних інвесторів?

Унікальні переваги криптовалют

Криптовалюти, такі як біткоїн (BTC) та ефіріум (ETH), мають унікальні характеристики, що робить їх привабливими для інвестицій. Як ризикові активи, вони чутливі до макроекономічних факторів, але водночас можуть суттєво покращити співвідношення ризик/дохід у портфелі. Це особливо актуально на тлі очікуваних змін монетарної політики Федеральної резервної системи США, яка стимулює інвесторів шукати нові можливості для збереження капіталу.

Сприйняття криптовалют кардинально змінилося за останні кілька років. Раніше вони були на периферії уваги інвесторів, але сьогодні вони стають легітимним інструментом взаємодії з капіталом завдяки важливим регуляторним крокам, як-от схвалення SEC спотових біткоїн-ETF та ефіріум-ETF. Водночас низька кореляція криптовалют з традиційними активами робить їх важливим елементом диверсифікації портфеля.

Згідно з даними звіту CCData, біткоїн та ефіріум за останній рік показали високі показники доходності, що робить їх цікавими додатками до традиційних інвестицій.

Дослідження також підтверджують, що навіть невелика частка криптовалют у диверсифікованому портфелі здатна суттєво покращити його загальну дохідність при зниженій волатильності.

Наприклад, портфель з включеними цифровими активами може показувати річну дохідність 17,5% із волатильністю 6,25%, тоді як традиційні портфелі без криптовалют демонструють вищу волатильність — 7,46% при тих самих показниках доходу.

Це свідчить про те, що криптовалюти здатні не тільки покращити дохідність портфеля, але й знизити загальні ризики, надаючи інвесторам можливість налаштовувати портфелі відповідно до власної толерантності до ризику.

Інституційні гравці все більше довіряють криптовалютам

Участь таких гравців, як Goldman Sachs і JPMorgan, є лише початком. Сімейні офіси, які управляють капіталами надзвичайно заможних клієнтів, також активно входять у криптопростір. Згідно з даними звіту BNY Mellon, криптовалюти вже займають близько 5% портфелів сімейних офісів. Таке зростання популярності цифрових активів серед консервативних інвесторів ще десять років тому було б неможливим.

Хоча недосконалість регуляторної бази залишається одним із ключових бар'єрів для інвестування, ухвалення нових правил, таких як регламент MiCA в ЄС і схвалення криптовалютних ETF у США, створюють передбачуване та стабільне середовище для розвитку ринку цифрових активів.

Інтерес до криптовалют зростає не лише серед фінансових інституцій. Публічні компанії поза фінансовим сектором, такі як MicroStrategy та Block (колишня Square), мають значні криптовалютні резерви. До речі, MicroStrategy ще в 2020 році першою серед публічних компаній, які зробили ставку на біткоїн як на основний резервний актив, а сьогодні компанія володіє 226,331 BTC, вартість яких оцінюється в близько $14 мільярдів.

Ці компанії використовують криптовалюту як інструмент для захисту від інфляції та знецінення фіатних валют, а також як засіб для довгострокового накопичення капіталу. Такий стратегічний підхід дозволяє їм оптимізувати свої фінансові показники в умовах нестабільної економіки.

Зручна платформа для професійного управління цифровими активами

Зростання популярності криптовалют серед інституційних інвесторів робить важливим вибір платформи для управління цифровими активами. Binance, як провідна глобальна криптобіржа, пропонує широкий спектр інструментів, виділяється своїми інноваційними рішеннями для управління активами, включно з деривативами, ф'ючерсними контрактами та стейкінгом. Це дозволяє інвесторам максимізувати потенціал своїх портфелів у будь-яких ринкових умовах. Крім того, платформа надає доступ до широкого асортименту інструментів, включно з біткоїн-ETF, забезпечуючи максимальну гнучкість в управлінні активами.

Завдяки суворим системам безпеки, передовим технологіям моніторингу транзакцій у реальному часі та співпраці з регуляторними органами,Binance гарантує високий рівень захисту активів інвесторів. Такий підхід дозволяє професійним гравцям ринку мінімізувати ризики та зосередитися на довгострокових стратегіях зростання.

Інституційний та корпоративний інтерес до криптовалют продовжує зростати, вказуючи на те, що цифрові активи вже перетнули межу нішевого інструменту і стали частиною мейнстріму. Це підтверджується зростанням інвестицій у біткоїн-ETF, розвитком регуляторної бази та активною участю провідних фінансових інституцій.

У найближчі роки цифрові активи відіграватимуть дедалі важливішу роль у глобальних фінансових стратегіях. Інтеграція криптовалют у традиційні інвестиційні портфелі дозволить інвесторам краще управляти ризиками, підвищувати рівень диверсифікації та відкривати нові можливості для зростання в умовах швидкоплинного ринку.