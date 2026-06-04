До закриття міжбанку в четвер, 4 червня, курс долара не змінився у купівлі та продажу, євро подорожчало на 12 копійок у купівлі та продажу.
4 червня 2026, 17:50
Євро на міжбанку подорожчало на 12 копійок
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Відкриття 4 червня
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Закриття 4 червня
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Зміни
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44,34/44,37
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44,34/44,37
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0/0
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51,48/51,50
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51,60/51,62
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12/12
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,12−44,59 грн. Євро купують за 51,30 грн, а продають за 51,85 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,30−44,33, євро — 51,67−51,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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