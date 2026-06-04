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4 червня 2026, 15:34

На Кубі припинили роботу Visa та Mastercard

На Кубі більше не працюють платіжні системи Visa та Mastercard, випливає із повідомлення Центрального банку країни.

На Кубі більше не працюють платіжні системи Visa та Mastercard, випливає із повідомлення Центрального банку країни.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоОбмеження пов'язані з політикою США щодо економічного тиску на «острів свободи».

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Обмеження пов'язані з політикою США щодо економічного тиску на «острів свободи».

Finsimex — кубинська державна фінансова компанія, що займається обробкою міжнародних платежів та грошових переказів, 2 червня отримала повідомлення про припинення співпраці від іноземного банку, що обробляє операції з карт Visa та Mastercard на Кубі.

Банк повідомив, що з 6 червня, коли набувають чинності нові обмеження з боку влади США, подальше виконання угод з Finsimex стане незаконним та неможливим. Назва цього іноземного банку не розкривається.

Центробанк Куби заявляє, що ці обмеження безпосередньо пов'язані з виконавчим указом № 14404 від 1 травня, підписаним президентом США Дональдом Трампом у рамках політики посилення тиску на Кубу.

Цей указ дозволяє вводити вторинні санкції проти компаній та банків, які продовжують працювати з кубинськими державними структурами.

Центробанк Куби повідомив, що в країні зберігаються такі способи оплати в іноземній валюті: готівка, національні передплачені картки Clásica і Tropical, а також російська та китайська платіжні системи «Мир» та UnionPay.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
lider2000
lider2000
4 червня 2026, 16:32
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Бьіл на Кубе туристом в феврале. Жьітуха у них конечно зачетная. Цена на все в баксах почему-то, за кєш. Кстати, видел в продаже на лотке украинсую муку, как она туда попала , может туристьі поменяли на ром. Из плюсов Кубьі, ето то, что можно условно говоря за бусьі получить сигарьі и кубинский ром.
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0
kadaad1988
kadaad1988
4 червня 2026, 16:37
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Не мытьем так катаньем… штатовские санкции против кубы действуют уже 65 лет, а толку ноль!
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