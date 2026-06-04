На Кубі припинили роботу Visa та Mastercard

На Кубі більше не працюють платіжні системи Visa та Mastercard , випливає із повідомлення Центрального банку країни.

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Що відомо

Обмеження пов'язані з політикою США щодо економічного тиску на «острів свободи».

Finsimex — кубинська державна фінансова компанія, що займається обробкою міжнародних платежів та грошових переказів, 2 червня отримала повідомлення про припинення співпраці від іноземного банку, що обробляє операції з карт Visa та Mastercard на Кубі.

Банк повідомив, що з 6 червня, коли набувають чинності нові обмеження з боку влади США, подальше виконання угод з Finsimex стане незаконним та неможливим. Назва цього іноземного банку не розкривається.

Центробанк Куби заявляє, що ці обмеження безпосередньо пов'язані з виконавчим указом № 14404 від 1 травня, підписаним президентом США Дональдом Трампом у рамках політики посилення тиску на Кубу.

Цей указ дозволяє вводити вторинні санкції проти компаній та банків, які продовжують працювати з кубинськими державними структурами.

Центробанк Куби повідомив, що в країні зберігаються такі способи оплати в іноземній валюті: готівка, національні передплачені картки Clásica і Tropical, а також російська та китайська платіжні системи «Мир» та UnionPay.