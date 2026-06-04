Долар близький до піку за два місяці

У четвер, 4 червня, долар США торгується поблизу двомісячного максимуму — відновлення бойових дій у Перській затоці напередодні підірвало інтерес інвесторів до ризикових активів, пише Reuters.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Незважаючи на досягнуту Ізраїлем та Ліваном домовленість про припинення вогню, у ширших переговорах Ірану та США прогресу немає, заявив пізно ввечері 3 червня іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі, передає Bloomberg.

Деталі

Індекс долара США, який оцінює вартість американської валюти по відношенню до кошика інших основних валют, включаючи ієну та євро, 4 червня становив 99,46 пункту, зафіксувавшись трохи нижче за двомісячний максимум на позначці 99,56, якого було досягнуто в ході попередньої сесії.

Європейська валюта зросла щодо долара США на 0,1%, до $1,1609. Британський фунт торгувався без істотних змін — на позначці $1,3427.

Читайте також: Долар втрачає довіру мільярдерів: куди переводять капітали найбагатші сім'ї

«На даному етапі важко сперечатися зі зміцненням долара США», — зазначив валютний стратег ING Франческо Пезоле (цитата по Reuters). «Макроекономічні дані продовжують вказувати на стійкість економіки США, а нові військові зіткнення між США та Іраном спровокували уникнення інвесторів від ризику на світових ринках», — додав він.

Контекст

У середу, 3 червня, атаки Ірану на Кувейт призвели до пошкодження місцевого аеропорту та поранень десятків людей, тоді як американські військові завдали ударів по іранських позиціях у районі Ормузької протоки, що суттєво ускладнило перспективи дипломатичного завершення конфлікту, зазначає Reuters.

Незважаючи на те, що вранці 4 червня стало відомо, що Ізраїль і Ліван погодилися на припинення вогню, ширша мирна угода на Близькому Сході, як і раніше, залишається важкою, пояснює агентство.

Так, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі пізно ввечері 3 червня заявив про відсутність «відчутного прогресу» у переговорах із США. Подробиць про цей діалог він не навів. Подібна ситуація утримує ціни на нафту на високому рівні та підтримує попит на долар США як на валюту-притулок, зауважує Reuters. Контракти на Brent 4 червня торгуються в районі $96 за барель, WTI коштує близько $95.

Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюту