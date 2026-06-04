Бонусів немає і не потрібно, краще взяти грошима: «Мінфін» з'ясував у читачів, як їх стимулюють на роботі

Більшість учасників опитування «Мінфіну» заявили, що не отримують бонусів на роботі. За результатами анонімного опитування в Telegram-каналі, так відповіли 67% респондентів , або 290 осіб . Загалом в опитуванні взяли участь 430 користувачів .

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Ще 14% опитаних зазначили, що їх повністю влаштовують бонуси на роботі — вони назвали їх корисними та доречними. Такий варіант обрали 59 учасників.

Водночас 12% респондентів вважають, що бонуси краще було б отримувати грошима. За цей варіант проголосувала 51 людина.

Ще 7% учасників заявили, що хотіли б мати вибір між різними видами бонусів. Це 30 голосів.

Таким чином, результати опитування свідчать: для більшості працівників бонуси або взагалі недоступні, або потребують більшої гнучкості. Лише невелика частина респондентів повністю задоволена бонусними програмами своїх роботодавців.