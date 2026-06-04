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4 червня 2026, 17:39

monobank за три дні реалізував техніки Apple на 1,42 млрд

29 травня monobank на своєму маркетплейсі розпочав одну з наймасштабніших акцій на техніку Apple. Покупцям запропонували можливість придбати будь-які пристрої бренду з оплатою до 20 платежів частинами — це на 10 платежів більше, ніж зазвичай доступно в межах стандартних пропозицій. За перші три дні обсяг реалізації техніки сягнув 1,42 млрд грн. Про це повідомив один із співзасновників Олег Гороховський.

29 травня monobank на своєму маркетплейсі розпочав одну з наймасштабніших акцій на техніку Apple.

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Знижки на смартфони

Окрім розширених умов розтермінування, діяли і прямі знижки на популярні моделі смартфонів. Зокрема, iPhone 15, 16 та 17 можна придбати зі знижками від 3% до 16% залежно від конфігурації та моделі.

Акція мала обмежений термін дії — скористатися вигідними умовами можна було до кінця травня.

Скільки реалізовано

За словами Гороховського, Зза перші три дні обсяг реалізації техніки сягнув 1,42 млрд грн, а кількість оформлених замовлень перевищила 47 тисяч.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
BatonUA
BatonUA
4 червня 2026, 18:13
#
Папуаси беруть буси в кредит
+
+15
lider2000
lider2000
4 червня 2026, 18:20
#
В тролейбусе, да с айфоном 17 мах про едишн.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
4 червня 2026, 19:18
#
Звісно, краще прожити відкладене життя, зате гордиться, що не купив айфон в кредит.
+
+30
chc788
chc788
4 червня 2026, 18:37
#
У нас багато людей намагаються справити враження за допомогою дорогих речей — нових iPhone, автомобілів та інших статусних покупок. Часто все це купується в кредит або на останні гроші. Проте, якщо придивитися уважніше, нерідко виявляється, що за зовнішнім блиском ховається досить скромне життя — орендоване житло чи старі квартири. У результаті дорогі речі стають лише способом створити певний образ і справити враження на оточення. На жаль, чимало людей обирають саме такий шлях, віддаючи перевагу зовнішній картинці, а не реальному добробуту.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
4 червня 2026, 19:15
#
У нас багато коментаторів думають, що айфони беруть лише для понтів, типова логіка довічного жебрака. Якщо я користуюсь технікою Apple з 2012 року та постійно тримаю всю екосистему, чому б не взяти щось нове в розстрочку, коли прийде час замінити?
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