29 травня monobank на своєму маркетплейсі розпочав одну з наймасштабніших акцій на техніку Apple. Покупцям запропонували можливість придбати будь-які пристрої бренду з оплатою до 20 платежів частинами — це на 10 платежів більше, ніж зазвичай доступно в межах стандартних пропозицій. За перші три дні обсяг реалізації техніки сягнув 1,42 млрд грн. Про це повідомив один із співзасновників Олег Гороховський.
4 червня 2026, 17:39
monobank за три дні реалізував техніки Apple на 1,42 млрд
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Знижки на смартфони
Окрім розширених умов розтермінування, діяли і прямі знижки на популярні моделі смартфонів. Зокрема, iPhone 15, 16 та 17 можна придбати зі знижками від 3% до 16% залежно від конфігурації та моделі.
Акція мала обмежений термін дії — скористатися вигідними умовами можна було до кінця травня.
Скільки реалізовано
За словами Гороховського, Зза перші три дні обсяг реалізації техніки сягнув 1,42 млрд грн, а кількість оформлених замовлень перевищила 47 тисяч.
Джерело: Мінфін
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