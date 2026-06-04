Біткоїн продовжує стрімке падіння, відомий криптоскептик прогнозує обвал BTC нижче $20 000: що нового

Біткоїн обвалився до нижче $62 000

У четвер, 4 червня, вранці ціна біткоїна у моменті обвалилася до $61 351. Після чого актив трохи відновив свої позиції. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини ціна першої криптовалюти становить $63 063. За добу актив втратив 5,62%, а за тиждень 13,87%. Ethereum впав на 6,40% до $1 754.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. При цьому найбільше за останні 24 години втратили у ціні:

BNB (7,16%),

Hyperliquid (6,92%),

XRP (6,90%).

Стрімке падіння криптовалютного ринку спровокувало масштабну хвилю ліквідацій на ринку ф'ючерсів. Згідно з даними CoinGlass, за останню добу загальна сума примусово закритих позицій трейдерів перевищила $1,7 млрд. Найбільші втрати зафіксували трейдери біткоїна ― понад $767 млн та Ethereum ― $393 млн.

Нагадаємо, вчора ціна біткоїна впала до рівня нижче $67 000, а добовий обсяг ліквідацій сягнув $1,8 млрд.

Криптоскептик Пітер Шифф прогнозує обвал біткоїна нижче $20 000 та застерігає Трампа від створення крипторезерву

Відомий фінансовий експерт і затятий криптоскептик Пітер Шифф попередив про ризик масштабного падіння біткоїна. На його думку, перша криптовалюта має потенціал для зниження курсу до позначки нижче $20 000.

Шифф вважає, що на тлі просідання ринку представники криптоіндустрії посилюватимуть тиск на адміністрацію Дональда Трампа, вимагаючи задіяти стратегічний біткоїн-резерв США. Експерт закликав республіканців об'єднатися з демократами, щоб не допустити цього кроку.

Аналітик також порівняв ефективність біткоїна з традиційними активами з моменту, коли BTC уперше досяг рівня $69 000 у листопаді 2021 року. За цей час індекс NASDAQ зріс на 73%, золото подорожчало на 138%, а срібло — на 218%. На думку Шиффа, через надмірне захоплення криптовалютою інвестори упустили солідний прибуток як у захисному, так і в технологічному секторах.

Криптоскептик наголосив, що на ринку досі панує надмірна оптимістичність, тому говорити про досягнення локального дна зарано. За його прогнозом, пробиття психологічної позначки у $50 000 спровокує стрімке падіння до рівнів нижче $20 000, що змусить здатися навіть довгострокових тримачів (ходлерів).

Шифф не виключає, що обвал біткоїна може сигналізувати про майбутні проблеми для всього ринку ризикових активів, хоча є ймовірність, що криза залишиться локальною.

Крім того, він скептично оцінив теорію про можливий перетік капіталу з акцій компаній сфери штучного інтелекту в крипту. Навпаки, саме інтерес до ШІ-сектору, на думку Шиффа, допомагав біткоїну утримуватися на високих позиціях. Із охолодженням загального апетиту до ризику криптовалюта постраждає найбільше.

BitMine планує залучити $300 млн через випуск привілейованих акцій для купівлі Ethereum та розширення стейкінгу

Компанія BitMine Immersion Technologies, яка є найбільшим корпоративним утримувачем другої за капіталізацією криптовалюти, направила заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Фірма планує провести публічне розміщення 3 мільйонів безстрокових привілейованих акцій серії A.

Номінальна вартість однієї цінного паперу становить $100, що дозволить залучити до $300 мільйонів. Власникам цих акцій компанія гарантує фіксовану кумулятивну дохідність на рівні 9,5% річних, а виплата дивідендів здійснюватиметься щотижня в грошовій формі.

Отриманий капітал BitMine збирається спрямувати на стратегічний розвиток. Зокрема, кошти підуть на подальше накопичення Ethereum та інших цифрових активів, масштабування інфраструктури для валідації та стейкінгу (включаючи платформу MAVAN), фінансування поточних операцій, а також на інвестиції в криптоекосистему. Частину грошей можуть використати для викупу власних звичайних акцій компанії.

Згідно з умовами заявки, BitMine має право повністю або частково викупити цінні папери назад за готівку. Ціна зворотного викупу залежатиме від терміну: в перші півтора року вона складе 110% від номіналу, від 18 місяців до трьох років — 105%, а після трьох років — 100% (з урахуванням усіх нарахованих дивідендів). Інвестори також матимуть право вимагати викупу паперів у разі суттєвих змін у структурі чи діяльності компанії.

Для нових акцій компанія запросила лістинг на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) під тикером BMNP. Передбачається, що торги стартують упродовж місяця після емісії. Організаторами випуску виступають фінансові компанії Moelis & Company та Cantor.

Нагадаємо, що в травні 2026 року BitMine провела свою найбільшу поточного року транзакцію, придбавши 111 942 ETH.

Фінансові регулятори Нью-Йорка та ЄС об'єднують зусилля для спільного нагляду за стейблкоїнами

Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) та Європейське банківське управління (EBA) уклали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає запуск системи спільного моніторингу та контролю за ринком стейблкоїнів.

Ця угода покликана зміцнити транскордонну співпрацю в межах європейського регламенту MiCA. Наглядові відомства домовилися налагодити обмін конфіденційними даними щодо діяльності емітентів «стабільних монет», чий бізнес охоплює ринки США та Євросоюзу.

Згідно з підписаним документом, сторони обмінюватимуться інформацією про:

видачу ліцензій або відмови в реєстрації компаній;

обсяги випущених токенів та кількість їхніх утримувачів;

структуру забезпечення (резервів) та механізми управління ліквідністю;

підсумки внутрішніх аудитів та стрес-тестувань;

поточні розслідування та застосовані штрафні санкції.

Певні категорії документів — зокрема звіти про склад резервних фондів і структуру власності емітентів — передаватимуться щоквартально в автоматичному режимі, без необхідності надсилати офіційні запити. Крім того, меморандум закріплює взаємну підтримку під час проведення перевірок на місцях та координацію дій у разі виникнення кризових ситуацій або масштабних технічних збоїв в ІТ-інфраструктурі.

Голова EBA Франсуа-Луї Мішо назвав підписання угоди важливим кроком у розвитку трансатлантичного партнерства та побудові єдиної глобальної бази для нагляду за цифровими активами. Зі свого боку виконувачка обов’язків суперинтендантки NYDFS Кейтлін Асроу підкреслила, що така міжнародна кооперація є критично важливою для захисту прав споживачів та безпечного розвитку інновацій.

В EBA окремо уточнили, що перед укладанням угоди європейська сторона перевірила правила дотримання професійної таємниці в NYDFS і визнала їх такими, що повністю відповідають суворим стандартам ЄС. Також наголошується, що дія меморандуму поширюється виключно на сектор стейблкоїнів і не зачіпає інші види діяльності піднаглядних фінансових інституцій.