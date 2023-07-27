Рейтинг МФО: як змінилися умови видачі кредитів з пільговим періодом «під 0 відсотків»

Влада готується обмежити заробітки компаній, які пропонують населенню «гроші до зарплати». У відповідь фінансисти обіцяють посилити вимоги до отримувачів позик. Як ринок готується до роботи за новими правилами і які МФО пропонують позики за найнижчими ставками сьогодні, — у новому огляді «Мінфіну».

Як відбирали учасників

Так звані кредити «під нуль відсотків» — маркетинговий хід МФО, який дозволяє розширювати коло клієнтів. Щоправда, кількість компаній, які готові видавати позики під 0,01% добових новим клієнтам, зменшується.

«Є тренд зменшення кількості компаній, що готові видавати перші кредити під 0,01% без урахування профілю клієнта. І це нормально, такі кредити збиткові для бізнесу, а горизонт очікування майбутніх доходів значно звузився», — каже директор із маркетингу CreditKasa Віталій Соловйов.

«Мінфін» дослідив, які МФО робили таку пропозицію у другому кварталі 2023 року, і склав їх рейтинг.

Відбір учасників рейтингу проводився наступним чином: до нього автоматично потрапили компанії — партнери «Мінфіну» з пропозицією 0,01% добових.

Доповнили рейтинг популярні МФО, чиї сайти розмістилися на перших 10 сторінках пошукової системи Google за запитом «онлайн-кредит на картку». З них відразу відсіяли «штрафників», які в період збору даних отримали попередження чи санкції від регулятора, або були позбавлені відповідної ліцензії.

Оцінювання відбувалося за 6 ключовими критеріями: доступність та актуальність інформації на сайті, наявність BankID, якість підтримки, кількість каналів сплати кредиту. Але найбільше на підсумкову оцінку вплинули сума і термін кредиту, який компанії готові видавати на пільгових умовах.

Детально ознайомитися з критеріями відбору МФО можна у методиці рейтингу.

Як змінився рейтинг

У другому кварталі 2023 року рейтинг МФО залишили відразу троє учасників. ZeCredit та BananaCredit вибули з рейтингу у зв’язку з анулюванням ліцензій ФК «Інвеструм». Також довелося вилучити Швидко Гроші. НБУ оштрафував компанію на 2,3 млн грн за порушення, пов’язані з кредитуванням і клієнтським сервісом.

Таким чином, наш рейтинг «схуд» до 19 учасників, що потягнуло за собою великі перестанови.

Перших чотирьох позицій зміни не торкнулися, вони залишилися за CreditKasa, CreditPlus, Credit7 та SelfieCredit. Масові перестанови відбулися нижче за списком:

МФО «Додам» зробила найсуттєвіший ривок, подолала відразу 6 сходинок вгору і перемістилась з 19-го на 13-те місце;

на 4 сходинки вгору перестрибнули CreditBox та ClickCredit і посіли 11 та 18 місця відповідно;

SlonCredit, Loany, Money4You, Finsfera, EasyCash додали по дві позиції. Тепер вони на 5, 12, 15, 16 та 19 сходинці відповідно;

один бал в актив дозволив Miloan піднятися на 7 місце, а Tengo — закріпитися на 8-му.

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На яких умовах видають дешеві кредити

«Нульові» позики компанії, як і раніше, видають лише новим клієнтам і далеко не всім. Рішення МФО приймають за кожною заявкою індивідуально, залежно від результатів перевірки інформації про потенційного позичальника та умов скорінгової моделі.

0,01% — це добова ставка, яка діє виключно впродовж пільгового періоду. Максимальний термін дії пільгового періоду становить 30 днів. На стільки готові надати позику майже половина учасників нашого рейтингу:

Ще дві компанії — moneyveo та CreditBox — позичають під 0,01% на 20 днів. Решта обмежують пільговий період 15 днями, окрім Качай Гроші, в якої він закінчується за 10 днів.

При зіставленні поточного і попереднього рейтингів виявилося, що деякі компанії пролонгували пільговий період. Так, CreditKasa накинула ще 12 днів, а CreditBox — 5 днів.

Про зміни у пільговому періоді повідомили також у MyCredit.

«Як і торік, кредит для нових клієнтів видається на термін до 15 днів за ставкою 0,01% на день. А постійні клієнти цьогоріч можуть позичити гроші на 30 днів (торік було 15, потім 20), а потім без доплат продовжити термін дії договору на довший термін», — поінформував СЕО компанії Владислав Білан.

Повертати кошти після того, як сплив пільговий період, не обов’язково. Кредит можна пролонгувати, але ставки за ним вже будуть вищими. Наприклад, у Credit7 на кредит до 30 днів встановлюється ставка 0,01% на день — це 0,3% на місяць. Із 31 дня відсоток підвищується вже до 2% на день, що у перерахунку на місяць дає вже 60% або 730% річних. Тобто, якщо взяти позику 1 тис. грн на 360 днів, то доведеться вже повертати 8,2 тис. грн.

Кінцеві суми можуть бути і більшими, якщо кредитор встановлює комісії та додаткові платежі за обслуговування кредиту. Тому на це теж треба звертати увагу.

Сума позики, яку можна взяти за умовами акцій, коливається у різних МФО від 1 тис. до 20 тис. грн. Найбільші суми готові позичати CreditKasa — 20 тис. грн, та moneyveo — 17 тис. грн.

До речі, кредитний ліміт moneyveo зменшили, у минулому рейтингу він становив 22 тис. грн. Таким самим шляхом пішла й низка інших компаній. Так, EasyCash зрізала максимальну суму позики з 5 тис. грн до 3 тис. грн, ClickCredit — із 1 тис. грн до 500 грн. Лише один учасник рейтингу — SelfieCredit — збільшив кредитний ліміт (на 5 тис. грн).

МФО, які пропонують кредити під 0,01% на період дії пільгового періоду

№ МФО Сума при першому кредиті, грн Термін кредитування при першій позиці 1 CreditKasa до 20 000 до 30 днів 2 CreditPlus до 15 000 до 30 днів 3 Credit7 до 15 000 до 30 днів 4 SelfieCredit до 15 000 до 30 днів 5 SlonCredit ↑2 до 15 000 до 30 днів 6 moneyveo до 17 000 до 20 днів 7 Miloan ↑1 до 15 000 до 30 днів 8 Tengo ↑1 до 15 000 до 30 днів 9 SOS Credit ↑3 до 15 000 до 15 днів 10 MyCredit до 12 000 до 15 днів 11 CreditBox ↑4 до 10 000 до 20 днів 12 Loany ↑2 до 15 000 до 15 днів 13 Додам ↑6 до 15 000 до 15 днів 14 AlexCredit ↑3 до 6 000 до 30 днів 15 Money4You ↑2 до 15 000 до 15 днів 16 Finsfera ↑2 до 4 000 до 30 днів 17 Качай Гроші ↑3 до 5 000 до 10 днів 18 ClickCredit ↑4 до 500 до 15 днів 19 EasyCash ↑2 до 3 000 до 15 днів

Рейтинг найдешевших кредитів від МФО

Чому зростає прострочена заборгованість

У довоєнному 2021 році МФО видавали в середньому по 3,5 млн позик кожного кварталу, зараз — майже вдвічі менше. За даними Всеукраїнської асоціації фінансових компаній, за підсумками 1 кварталу 2023 року укладено майже 1,9 млн кредитних договорів. Втім, поступово обсяги мікрокредитування зростають.

«Кількість нових клієнтів за півріччя збільшилася на 10%, але кількість повторних клієнтів майже не змінилася», — каже СЕО MyCredit Владислав Білан.

За його словами, позичальники не проявляють особливої активності щодо отримання кредитів за стандартною відсотковою ставкою. Причини зрозумілі — базові ставки у компаній високі. Середню ринкову ставку оцінюють у 2,5% на день, тобто у когось вона не перевищує 1%, а в когось доходить до 5%.

«Діапазон ставок у нашій компанії дуже широкий — від реальної ставки 0,01% на день до 2,5% на день. Ставка може бути розрахована системою для клієнта, а може бути запропонована свідомо компанією клієнтам, які мають бездоганну кредитну історію», — пояснює Віталій Соловйов.

У CreditKasa стверджують, що, за їхнім спостереженням, ставки на ринку продовжують зростати. Здорожчання швидких позик пов’язують, зокрема, зі зниженням дохідності бізнесу через збільшення простроченої заборгованості. Порівнюючи з першим кварталом, за оцінками мікрофінансових компаній, прострочені платежі зросли на 0,5%.

«Багато хто з гравців ринку хочуть отримати прибуток „тут і зараз“, тому „закредитовують“ клієнтів. Тобто клієнту, який уже має активний кредит, надають купу пропозицій від інших компаній. Якщо клієнт набирає декілька кредитів одночасно, він може не впоратися з такими зобов'язаннями, це призводить до прострочення платежів і зростання заборгованості», — пояснює СЕО MyCredit Владислав Білан.

Однак, найбільшою проблемою для ринку мікрокредитування залишається «довоєнний» портфель.

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Що зміниться для МФО та їх клієнтів

Невдовзі МФО можуть втратити можливість перекривати свої втрати через «погані» кредити подальшим підвищенням ставок. У парламенті вже зареєстровано декілька законопроєктів щодо обмеження максимальної денної ставки: пропозиції варіюються від 0,8% (варіант НБУ) до 1−2% (депутатські пропозиції).

Результатом законодавчих змін може стати не тільки посилення захисту потенційних позичальників, а й скорочення кількості мікрофінансових компаній, — запевняють в МФО.

«Запропонована ставка в 1% на день може бути доступною лише для великих гравців, завдяки їхній великій клієнтській базі та здатності зменшити витрати. Це призведе до ліквідації багатьох менших учасників ринку», — не виключає СЕО MyCredit Владислав Білан.

Проте, багато що залежатиме від того, яка гранична ставка буде законодавчо визначена і чи достатній час на адаптацію буде надано учасникам ринку.

«Компаніям для реалізації нововведень потрібно доопрацювати кредитні продукти, інформаційні системи, налаштувати скоринг та ін. Відповідно, такі кардинальні зміни потребують часу і залучення значних ресурсів», — пояснює президент ВАФК Алла Сав’юк.

МФО говорять, що потрібно знайти баланс між захистом споживачів та збереженням функціонуючого ринку мікропозик.

«Для досягнення цього можна розглядати альтернативні шляхи, такі як: встановлення прозорих правил і стандартів для всіх учасників ринку, сприяння конкуренції та забезпечення відповідального кредитування», — пропонує Владислав Білан.

У будь-якому випадку, МФО переглядатимуть умови видачі кредитів.

«Для споживачів зросте цінність хорошої кредитної історії. Оскільки обмеження відсоткової ставки призведе до автоматичного перегляду компаніями своїх скорингових моделей, отримати кредит стане важче», — упевнена Алла Сав’юк.

При цьому більшість компаній планують залишити для нових клієнтів можливість отримати перший кредит із пільговим періодом і ставкою 0,01% на день. Для постійних клієнтів відсоткова ставка може знизитися. Проте, зникнуть знижки, які раніше надавалися клієнтам.

«Річ у тім, що нині в нашій компанії реальна відсоткова ставка і так сягає близько 1,3−1,5% на день, бо в нас є програма лояльності та постійні акційні знижки. Клієнти підписують договір зі знижкою, щонайменше, 50% від базової відсоткової ставки. А інколи знижка сягає навіть 90%… У майбутньому таких знижок не буде, стандартна відсоткова ставка стане єдиною можливістю для клієнтів отримати кредит у МФО», — упевнений СЕО MyCredit.

У будь-якому разі, компанії кажуть, що попит на беззаставні короткострокові кредити зростатиме. Адже війна погіршує фінансовий стан українців, яким доживати до зарплати стає все складніше.