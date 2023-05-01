У Верховній Раді зареєстрували проєкт змін до закону про споживче кредитування, який обмежить максимальний розмір реальної денної процентної ставки на рівні 0,8%. Це втричі менше нинішнього середнього рівня 2,5%. Про це написав голова Нацбанку Андрій Пишний у Facebook.
Миттєві кредити під 1500% річних можуть заборонити. У Раду внесли законопроєкт
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Кредитне ярмо
За його словами, сьогодні фінансові компанії, які займаються мікрокредитуванням, готові миттєво видавати гроші під 1500% річних, не пояснюючи детально умов кредитування.
«На жаль, потім отримані кредити часто змушені повертати близькі люди позичальників. Абсолютно нездорова практика, яка формує на роки сприйняття кредитування як якогось ярма, а не дієвого фінансового інструмента», — заявив Пишний.
Обмеження відсоткової ставки має змінити цю ситуацію.
Законопроєкт також пропонує зменшити надмірне боргове навантаження на одного споживача.
У разі ухвалення законопроєкту НБУ отримає повноваження з встановлення вимог до перевірки кредитоспроможності позичальника з боку фінансових компаній.
«Така перевірка сьогодні фактично не здійснюється», — заявив Пишний.
Порушення встановлених обмежень загрожуватиме компаніями штрафними санкціями.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.
Промокод на знижку 10%: minfin10.
🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.
💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 1