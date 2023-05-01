Миттєві кредити під 1500% річних можуть заборонити. У Раду внесли законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували проєкт змін до закону про споживче кредитування, який обмежить максимальний розмір реальної денної процентної ставки на рівні 0,8%. Це втричі менше нинішнього середнього рівня 2,5%. Про це написав голова Нацбанку Андрій Пишний у Facebook .

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Кредитне ярмо

За його словами, сьогодні фінансові компанії, які займаються мікрокредитуванням, готові миттєво видавати гроші під 1500% річних, не пояснюючи детально умов кредитування.

«На жаль, потім отримані кредити часто змушені повертати близькі люди позичальників. Абсолютно нездорова практика, яка формує на роки сприйняття кредитування як якогось ярма, а не дієвого фінансового інструмента», — заявив Пишний.

Обмеження відсоткової ставки має змінити цю ситуацію.

Законопроєкт також пропонує зменшити надмірне боргове навантаження на одного споживача.

У разі ухвалення законопроєкту НБУ отримає повноваження з встановлення вимог до перевірки кредитоспроможності позичальника з боку фінансових компаній.

«Така перевірка сьогодні фактично не здійснюється», — заявив Пишний.

Порушення встановлених обмежень загрожуватиме компаніями штрафними санкціями.

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