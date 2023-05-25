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25 травня 2023, 17:40 Читать на русском

НБУ анулював ліцензію сервісу ZeCredit

Нацбанк анулював ліцензію ТОВ «ФК «Інвеструм» на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк анулював ліцензію ТОВ «ФК «Інвеструм» на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

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Причина анулювання ліцензії

Згідно із повідомленням, під час перевірки було встановлено порушення компанією вимог законів «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про споживче кредитування», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», а також низки нормативно-правових актів Національного банку.

«Після відкликання ліцензії фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Відкликання ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг», — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо

ТОВ «ФК «Інвеструм» надає короткострокові кредити під брендами ZeCredit та BananaCredit. Бенефіціарами компанії у держреєстрі вказані Вітаутас Йонас Лапеніс та Вітаутас Олшаускас.

Джерело: Мінфін
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