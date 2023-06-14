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14 червня 2023, 8:10 Читать на русском

НБУ знову оштрафував «Швидко гроші». Цього разу сума штрафу зросла до 2,3 мільйона

Нацбанк застосував до ТОВ «Споживчий центр» (ЄДРПОУ 37356833), яке працює під брендом «Швидко Гроші», захід впливу у вигляді направлення письмового застереження та оштрафував на 2 291 600,00 грн. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Нацбанк застосував до ТОВ «Споживчий центр» (ЄДРПОУ 37356833), яке працює під брендом «Швидко Гроші», захід впливу у вигляді направлення письмового застереження та оштрафував на 2 291 600,00 грн.

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Що відомо

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 червня 2023 року.

Письмове застереження

За результатами позапланової інспекційної перевірки ТОВ «Споживчий центр», що була здійснена Департаментом інспектування Нацбанку в березні — травні 2023 року, виявлені порушення фінансовою компанією вимог законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг, та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо етичної поведінки.

Читайте: Нацбанк оштрафував «Швидко гроші» на 34 тисячі

Фінансова компанія зобов’язана усунути порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та/або вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності у строк до 14 липня 2023 року.

Мільйонний штраф

За окремі встановлені факти порушень вимог закону «Про споживче кредитування», закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Положення № 113, а також Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 4 серпня 2022 року № 170, Національним банком застосовано до «Швидко гроші» штраф у розмірі 2 291 600,00 грн.

Рішення набуло чинності з 13 червня 2023 року.

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Джерело: Мінфін
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