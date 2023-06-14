НБУ знову оштрафував «Швидко гроші». Цього разу сума штрафу зросла до 2,3 мільйона

Нацбанк застосував до ТОВ «Споживчий центр» (ЄДРПОУ 37356833), яке працює під брендом «Швидко Гроші», захід впливу у вигляді направлення письмового застереження та оштрафував на 2 291 600,00 грн. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

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Що відомо

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 червня 2023 року.

Письмове застереження

За результатами позапланової інспекційної перевірки ТОВ «Споживчий центр», що була здійснена Департаментом інспектування Нацбанку в березні — травні 2023 року, виявлені порушення фінансовою компанією вимог законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг, та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо етичної поведінки.

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Фінансова компанія зобов’язана усунути порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та/або вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності у строк до 14 липня 2023 року.

Мільйонний штраф

За окремі встановлені факти порушень вимог закону «Про споживче кредитування», закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Положення № 113, а також Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 4 серпня 2022 року № 170, Національним банком застосовано до «Швидко гроші» штраф у розмірі 2 291 600,00 грн.

Рішення набуло чинності з 13 червня 2023 року.