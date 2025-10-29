За якими критеріями клієнти оцінюють сапорт українських МФО

Multi від Мінфін
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
29 жовтня 2025, 12:30

За якими критеріями клієнти оцінюють сапорт українських МФО

Сьогодні якість клієнтської підтримки стає для ринку онлайн-кредитування не менш критичною, ніж ставка чи швидкість зарахування грошей. Саме сапорт формує рівень довіри та повторні звернення. Уже після першого контакту вирішальною стає якість служби підтримки МФО. Саме тому у фокусі — критерії оцінки сапорту МФО та те, як клієнти оцінюють підтримку МФО у щоденних сценаріях.

Сьогодні якість клієнтської підтримки стає для ринку онлайн-кредитування не менш критичною, ніж ставка чи швидкість зарахування грошей.

Як оцінюється рівень підтримки МФО

Клієнт оцінює підтримку просто: чи відповіли швидко, чи пояснили по суті, чи вирішили питання без зайвих кроків. Це вимірюють чотирма показниками:

  • FRT або швидкість першої відповіді. Це те, наскільки швидко оператор помічає ваше повідомлення. Хороший рівень — до 1 хвилини в чаті на сайті та до 3 хвилин у месенджерах.

  • TTR або час вирішення питання. Мається на увазі не просто «ми передали далі», а реальне розв’язання ситуації. Для типових запитів це зазвичай 10−15 хвилин.

  • FCR або вирішення з першого разу. Ідеальний сапорт не змушує писати повторно: у 8 випадках із 10 клієнт має отримати відповідь і результат одразу.

  • AHT або тривалість розмови. Спілкування має бути коротким, чітким і по суті — без шаблонних фраз та зайвих уточнень.

Як це виглядає на практиці

  • Написали «платіж не пройшов» — за хвилину отримали відповідь, ще через десять хвилин — квитанцію.

  • Попросили продовжити кредит — отримали посилання на оплату та коротку інструкцію без додаткових перевірок.

Справді якісна підтримка — це не просто швидко, а швидко й результативно, щоб не довелося звертатися повторно.

Як швидко перевірити якість підтримки МФО і на що дивитися

Зробіть 10-хвилинний міні-аудит і паралельно звіряйтеся з ключовими ознаками якості:

Критерій

Що перевірити

Доступність і швидкість

Напишіть у чат і месенджер — зафіксуйте час першої відповіді та конкретику; перевірте прозорий графік для телефону та email.

Омніканальність

Чи є живий чат, Viber, Telegram, телефон, email, соцмережі — і чи відповідають у тому самому каналі, де звернулися.

Прозора ескалація

Чи називають очікуваний час і наступні кроки — чи повертаються зі статусом, якщо є затримка.

Самообслуговування

FAQ — наявність прикладів, інструкцій у 1−2 кроки; у кабінеті — можливість подовжити строк, сплатити, змінити дані.

Безпека комунікацій

Як захищають персональні дані — згадки про шифрування, мінімізацію даних, коректну ідентифікацію, стандарти на кшталт PCI DSS.

Вимірювання задоволеності

Чи просять коротку оцінку після діалогу в кожному каналі — чи видно, що зворотний зв’язок справді враховують.

Скарги

Складні розглядаються до кількох днів, зі статус-оновленнями.

Вартість дзвінка

Безкоштовна гаряча лінія або вартість дзвінка за тарифами оператора

Хороший сапорт відчувається ще до укладання договору — відповіді швидкі й по суті, правила зрозумілі, а шлях до рішення — короткий і без зайвих кроків.

Як МФО вимірюють задоволеність

Щоб зрозуміти, чи справді клієнти задоволені сервісом, МФО постійно відстежують три показники. Усі вони — про емоції, довіру та зручність.

  • CSAT (Customer Satisfaction Score) — це коротке опитування одразу після звернення. Зазвичай запитують: «Оцініть, наскільки ви задоволені спілкуванням із підтримкою?» Якщо більшість відповідає на 4−5 із 5, компанія має високий рівень задоволеності.

Що це означає для клієнта: сервіс не просто відповів, а вирішив питання швидко та без нервів.

  • NPS (Net Promoter Score) — показує, чи готовий клієнт порадити сервіс знайомим. Якщо більшість відповідає «так, обов’язково», це ознака довіри.

Що це означає для клієнта: компанії важливо, щоб її підтримку справді радили, а не просто терпимо сприймали.

  • CES (Customer Effort Score) — відображає, наскільки легко було отримати допомогу. Якщо людина вирішила питання без зайвих кроків і повторних звернень, показник низький, а це добре.

Для клієнта це означає: сервіс зручний, не змушує пояснювати одне й те саме кільком операторам.

Як це працює на практиці

Після завершення діалогу клієнт отримує коротке запитання в чаті чи месенджері — буквально в один клік. Відповіді збираються автоматично, а результати оновлюються щодня. Якщо рівень задоволеності падає, компанія бачить це і може швидко зреагувати — змінити скрипти, навчити операторів чи спростити форму звернення. Такі метрики показують, наскільки сервіс дійсно зручний для людей. Для клієнта це гарантія, що його думка не губиться у формальностях: кожна оцінка впливає на те, як компанія працює завтра.

Реальний приклад роботи сапорту в МФО

За даними компанії Moneyveo, у вересні 2025 року…

  • через онлайн-канали пройшло понад 4675 звернень; частка чатів — 39%, месенджерів —61%;

  • чат і месенджери працюють 24/7 (це меню самообслуговування з найбільш поширеними питаннями клієнта); телефон та email — за графіком, опублікованим на сайті;

  • швидкість першої відповіді (FRT) у чаті — 10 сек;

  • тривалість розмови (AHT) у чатах — до 10 хв в середньому; допомагають продумані скрипти без «шаблонності»;

  • рівень оперативності відповіді на дзвінки — 84%. Це означає, що більшість дзвінків клієнтів приймаються операторами протягом перших секунд очікування;

  • індекс задоволеності клієнтів під час телефонних звернень (CSI) — 90,1%;

  • середній час розмови телефоном — 00:02:54;

  • середній час відповіді на дзвінок — 00:00:13;

  • всього дзвінків —6824.

FAQ

Які існують критерії оцінки служби підтримки МФО

Швидкість першої відповіді, час вирішення питання, вирішення з першого разу, тривалість спілкування, режим роботи 24/7, омніканальність, емпатія й персоналізація, прозора ескалація, безпека комунікацій, задоволеність сервісом, готовність рекомендувати та зручність процесу.

Як перевірити якість підтримки перед подачею заявки на кредит

Напишіть тестове повідомлення у чат і месенджер, оцініть час та конкретику відповіді, перевірте FAQ, дізнайтеся про вартість дзвінка.

Які канали підтримки найзручніші для клієнтів МФО

Онлайн-чат і месенджери найшвидші; телефон зручний для складних кейсів; email і соцмережі — коли потрібні файли чи публічний трекінг.

Як МФО визначають рівень задоволеності клієнтів (CSAT/NPS)

Після звернення надсилають опитування — за відповідями рахують показники задоволеності користувачів.

Чи має працювати служба підтримки МФО цілодобово і скільки часу чекати на відповідь

Так, 24/7 у чаті та месенджерах. Орієнтир: чат — до 1 хв, месенджери — до 3 хв, соцмережі — до 15 хв, телефон — майже миттєво.

Як кредитна компанія захищає особисті дані в чаті підтримки

Захищені канали, політика конфіденційності, мінімізація даних, стандарти PCI DSS, контроль доступів і ескалацій.

Рейтинг сапорту МФО України формується цифрами, а не обіцянками. Якщо виконано ключові умови — швидка перша відповідь, вирішення з першого контакту, прозора ескалація, безпека та повага до клієнта — сервіс перемагає у виборі користувача. Це і є сучасний клієнтський сервіс МФО.

Матеріал підготовлено у співпраці з Moneyveo як прикладом сервісу, що впровадив передові стандарти сапорту в українському фінтеху.

Новини по темі
