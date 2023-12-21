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21 грудня 2023, 13:25

У 41% українців є борги: як змінилися їх відносини з грошима

Частка українців, яким бракує коштів на оплату комунальних послуг, знизилася, тоді як серед внутрішніх переселенців зберігається значно більша частка тих, хто впродовж останніх трьох місяців опинявся в ситуаціях браку коштів. Про це йдеться у дослідженні НАБУ спільно з Міжнародним бюро кредитних історій (МБКІ) та CBR. Які результати дослідження, «Мінфіну» розповів в.о виконавчого директора НАБУ Дмитро Глінський.

Частка українців, яким бракує коштів на оплату комунальних послуг, знизилася, тоді як серед внутрішніх переселенців зберігається значно більша частка тих, хто впродовж останніх трьох місяців опинявся в ситуаціях браку коштів.

Предметом дослідження, яке проходило у вересні — жовтні, стали такі аспекти, як рівень добробуту та зайнятість, плани щодо повернення до України, користування фінансовими послугами тощо.

Дослідження проводили серед українців у віці 18−60 років, які проживають у містах 50+ тис.

Основним методом дослідження стало проведення онлайн-опитувань. Також було проведено 1 029 інтерв'ю та 151 інтерв'ю серед зовнішніх переселенців.

Сфери діяльності українців

Топ-3 сфер зайнятості опитаних українців не змінився після попереднього дослідження — це й досі оптова та роздрібна торгівля, освіта, будівництво. Серед внутрішніх переселенців переважає зайнятість у сфері торгівлі офлайн (19%), освіти (14%) та харчової промисловості (12%).

Чи відчули українці зміну доходів?

Дедалі більше українців повертаються до роботи на повний робочий день, а частка українців, які звільнилися або яких звільнили, зменшується.

Після незначного падіння доходу в червні — липні 2023 року серед тих, хто наразі в Україні, відзначена тенденція до зростання як сімейного (+ ~ 1433 грн/міс.), так і особистого (+ ~ 2472 грн/міс.) доходу. Також відзначене покращення суб'єктивної оцінки власного добробуту серед тих, хто нині в Україні. На фоні цього факту відбулося зниження частки тих, хто змушений економити на харчуванні (з 8% до 6%).

Серед зовнішніх переселенців спостерігається зростання частки тих, хто отримує заробітну платню від українських компаній (20%, що на 11% більше за показник попереднього опитування), і тих, хто має нерегулярні підробітки, соціальну допомогу від української влади, допомогу від волонтерів — 28% та 15% відповідно.

Тоді як серед внутрішніх переселенців зросла частка тих, хто отримує грошову допомогу від родичів. Водночас, відзначається покращення як середнього рівня доходу, так і суб'єктивного сприйняття свого добробуту.

Чи очікують покращення

У поточному періоді серед українців, які наразі за кордоном, впала частка тих, хто очікує покращення свого матеріального становища у наступні 12 місяців (після значного зростання цієї частки у червні — липні 2023 року). Тоді як частка українців, які наразі перебувають в Україні та вірять у покращення свого матеріального становища, зросла, і становить 26% проти 24% у березні.

Також зріс цей показник і серед внутрішніх переселенців (щодо яких, навпаки, в минулій хвилі було відзначено падіння) — 32% проти 26% у березні.

Водночас, що стосується очікувань зміни цін на основні споживчі товари та послуги, серед тих, хто наразі в Україні, зросла частка тих, хто впевнений, що найближчі 12 місяців ціни на споживчі товари зростатимуть так само, як і зараз (45%).

Планують повернутися

Серед зовнішніх переселенців 76% зараз відзначають, що після війни або активних воєнних дій планують повернутися до України. Це значно більше, порівнюючи з 2022 роком, коли 40−46% відзначали, що взагалі не планують повертатися до України.

Що у сфері фінансових послуг

Серед українців пенетрація користувачів більшості банківських послуг без значущих змін. Винятком є зростання частки тих, хто має кредит, — із 20% до 25%. Зокрема, зростання відзначене за рахунок збільшення частки користувачів оплати частинами — з 12% до 15%.

Зовнішні переселенці почали більше користуватися платіжною карткою за рахунок таких карток, як кредитна, соціальна картка та картка «єВідновлення». Водночас, впала частка тих, хто має ощадний рахунок, — із 17% до 8%. Пенетрація користувачів кредитів — без значущих змін, утім, має тенденцію до падіння — з 15% до 11%.

Серед внутрішніх переселенців поменшало тих, хто має пенсійну та іншу дебетову платіжну картку. Також продовжує зберігати позитивну тенденцію пенетрація користувачів кредитів. Зокрема, зросла частка тих, хто має кредит до з/п (із 1% до 7%).

Ситуація браку коштів

Серед внутрішніх переселенців зберігається значно більша частка тих, хто за останні три місяці мав ситуації браку коштів — 53%. Зокрема, серед цієї аудиторії впала частка тих, кому не вистачало за останні три місяці коштів на їжу (18%, -7 в.п.), утім, зросла частка тих, кому бракувало коштів для своєчасного погашення відкритих кредитів (11%, + 5 в.п.).

Серед тих, хто в Україні та хто мав такі ситуації браку коштів, як брак коштів на комунальні послуги або непередбачувані ситуації, значно зросла частка тих, хто звертався в таких ситуаціях до кредитної картки в банку.

Як українці кредитуються

Значимих змін щодо складнощів за кредитними продуктами не відзначено, порівнюючи з попередньою хвилею. Українці за кордоном переважно рідше з ними зустрічаються, тоді як внутрішні переселенці, навпаки, частіше. Зокрема, порівнюючи з тими, хто наразі в Україні (загалом), для внутрішніх переселенців характерніші такі труднощі, як висока комісія за зняття та переказ кредитних коштів, а також ситуації, коли банк обнулив кредитний ліміт за карткою.

Серед тих, хто наразі в Україні, дещо зросла частка тих, хто має невиплачені позики на момент опитування, — 41%. Також серед цієї аудиторії зросла частка тих, хто планує протягом найближчих трьох місяців звернутися до таких джерел фінансування, як кредитна картка та спеціально оформлений кредит у банку.

Щодо зовнішніх переселенців, то значущих змін не відзначено. Натомість, внутрішні переселенці тепер частіше відзначають, що мають мінус за кредитною карткою або зверталися за позикою до рідних/знайомих. Також варто наголосити, що ця аудиторія зараз частіше планує звернутися до наявної кредитної картки для фінансування своїх майбутніх витрат.

Плани користувачів фінансовими послугами

Загалом, серед тих, хто в Україні, зросла частка тих, хто планує протягом найближчих трьох місяців скористатися оплатою частинами (7%), строковим депозитом (7%) і кредитом на товар (4%). Серед зовнішніх переселенців відзначене тільки невелике зростання частки тих, хто планує вдатися до кредиту на фінансування бізнесу (2%).

Цікавим є те, що серед внутрішніх переселенців зросла частка потенційних користувачів мобільного додатку банку (12%), строкового депозиту (12%), валютної картки (11%), пенсійної картки (5%), і тих, хто планує отримання коштів із-за кордону (7%).

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Сподіваюся, що це дослідження та його інтерпретування в розуміння поведінки українців будуть не лише корисними для фінансового сектору, але й використовуватимуться тими, хто зараз працює над стратегіями повернення зовнішніх переселенців додому та створює плани розвитку нашої економіки на 2024 рік.

Автор:
Глінський Дмитро
в.о Виконавчого директора НАБУ Глінський Дмитро
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