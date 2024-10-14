На банки припало лише 3% внутрішніх інвестицій: хто вклав в Україну 390 млрд

Українські банки не дуже активно кредитують український бізнес: скільки вони видали кредитів, та з чим їм доведеться змиритися, щоб активізувати кредитування, НВ розповів заступник голови правління банку «Південний» Андрій Букін. «Мінфін» обрав головне.

Офіційна статистика говорить, що обсяг внутрішніх інвестицій — грошей, які українські підприємства вкладають у розвиток нематеріальних активів, — у 2023 році склав понад 390 млрд грн.

І ця цифра, за розмірами, близька до обсягу корпоративного кредитного портфеля усієї банківської системи України — близько 550 млрд грн.

Куди інвестували українські підприємства

Ключові галузі для інвестування:

агропромисловий сектор, що посідає перше місце за обсягами,

харчова промисловість, а саме переробка,

нерухомість і

оборонна сфера, яка набрала питомої ваги цього року.

Кожна з цих галузей отримує 10−12% загального обсягу внутрішніх інвестицій від підприємств.

Банківські кредити — це лише 3%

Отже, 72% від 390 млрд грн проінвестували самі підприємці, 15% становили гроші державного або місцевих бюджетів, банківські кредити в цьому обсязі становили лише 3%.

Ці 3% — загальна банківська питома вага в обсязі внутрішніх інвестицій, якщо відштовхуватися від даних державної статистики.

Ця цифра є трохи викривленою, бо містить лише прямі інвестиційні кошти, не враховуючи той обсяг інвестицій, що відбувається за рахунок обігових коштів. Тому, щоб побачити реальні цифри інвестування, необхідно розглядати фактичний портфель кожного окремого банку.

Минулого року банк «Південний» оформив понад 200 кредитних угод на загальну суму понад 7 млрд грн. Інвестиційні кредити у кредитному портфелі «Південного» сьогодні сягають 15%, і ця цифра є більш-менш однаковою для всієї банківської системи.

І тут є, куди рухатися і над чим працювати, адже, наприклад, у країнах Східної Європи питома вага інвестиційних банківських грошей сягає 30−40%.

Куди та як вкладаються банки

Якщо дивитися у розрізі галузей, то найпоширенішими в інвестиційному кредитуванні, яке надають банки, є:

агропромисловий комплекс,

енергетика,

харчова промисловість і

транспорт.

Серед основних продуктів:

рефінансування вже понесених власником витрат за наявності готового об'єкту інвестування і

фінансування техніки та транспорту з постачанням із України.

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З чим їм доведеться змиритись

Переважно банки мають достатньо ліквідності для реалізації інвестиційних проєктів, і навіть валютні кошти сьогодні у банках дешевші, ніж у міжнародних фінансових організацій.

Але для потужнішого руху в цьому напрямку вони повинні здобути досвід проєктного аналізу, прийняття інвестиційного боргового навантаження та тимчасового браку застав на етапах інвестиційної фази.

Скорочення кредитного портфеля банків на 30% на початку війни і від'ємний ризик-апетит залишилися позаду. Згідно з даними на вересень цього року, банківська система в корпоративному кредитуванні демонструє приріст 8%, і за весь 2024 рік очікується зростання на 12−13% — це плюс 70 млрд грн кредитного портфеля.

Зростання економіки України та зростання кредитних портфелів у банківській системі безпосередньо корелюються з можливістю банків інвестувати та фінансувати інвестиції, приймати довгострокові ризики, конкурувати за клієнтів та проєкти. Але нам все ще є, над чим працювати.